Juan Carlos de Pablo: por qué dice que califica a 2024 como “contundente”

El economista Juan Carlos de Pablo se mostró en contra de sus pares que vaticinan una devaluación del tipo de cambio oficial en el momento en que el Banco Central (BCRA) se quede sin reservas porque considera que el presidente de la entidad, Miguel Pesce, y el ministro de Economía, Sergio Massa, no cuentan con el apoyo político para hacerlo.

En una charla para clientes de la empresa Planexware, De Pablo reiteró que el Gobierno sigue con un enfoque administrativo con respecto al dólar. “Tengo colegas que dicen que el día que el BCRA se quede sin reservas va a venir el salto devaluatorio, pero yo no apostaría a eso. Ni el presidente del Central ni el ministro tienen el apoyo del Presidente y plantear un salto devaluatorio es abrir una tranquera que no sabés a dónde va”, afirmó.

En este sentido, recordó los comienzos de la presidencia de Mauricio Macri, cuando sacó el cepo, porque sus asesores le decían que los precios ya corrían todos al blue y hubo una suba de la inflación. “Pesce y Massa saben que no tienen un equipo y un presidente detrás. ¿Se imaginan que un día Pesce y Massa se levantan y sacan el cepo porque volvió la confianza? Todos pensaríamos que están borrachos y que hay que ir a comprar los cuatro dólares que quedan”, agregó.

“La economía es un proceso decisorio. Tengo colegas que hace tres años se vienen equivocando anunciando que algún día van a devaluar y hay razones para entender por qué no lo hacen y, consecuentemente, por la base decisoria, por qué no lo van a hacer”, continuó.

Por otro lado, De Pablo se quejó de que el Gobierno busque acumular reservas cuando hay empresas paradas porque no tienen los insumos para producir. “A mí me están diciendo clientes que tienen las empresas paradas porque no consiguen insumos. No sé para qué el Gobierno quiere las reservas. La queja empresaria está más cerca de la falta de insumos que de la falta de demanda. No porque haya un boom, sino porque muchos oferentes se murieron”, graficó.

De cara a las próximas elecciones, De Pablo dijo que las probabilidades indican que el oficialismo pierde y que la oposición debería comenzar a prepararse para el día después. “Yo escucho a la oposición pensar que cuanto peor, mejor, y no es así. Si tenés un gobierno que a duras penas puede hacer, no esperes que haga una devaluación. Ahora, si la semana que viene entregan la llave, la pregunta es qué hacer. Si el próximo gobierno quiere reducir la inflación, primero hay que poner la casa en orden o, como diría Frigerio, sincerar las variables. No puede ser que un boleto de colectivo hasta mi casa esté $28 y un taxi más de $500. El próximo gobierno no tendría que aumentar un puchito el boleto, sino multiplicarlo por cuatro. Como dice Carlos Melconian, en la Argentina los desequilibrios son tan grandes que el gradualismo parece shock”, explicó.

En tanto, sobre la próxima Presidencia, dijo que la imagen que tiene es la de 1959, cuando Arturo Frondizi unificó el tipo de cambio y el PBI cayó 6%, mientras que los precios se duplicaron en un semestre. “No es para suicidarse, pero hay que entender. En el mejor de los casos en los próximos 12 meses es esto o un poquito más, un poquito menos, y el próximo gobierno, aún sin reformas estructurales, va a tener que corregir desequilibrios antes de intentar bajar la tasa de inflación y eso nos dice que el primer semestre de 2024 va a ser contundente, algo a lo que ya estamos acostumbrados”, cerró.

LA NACION

Temas Comunidad de Negocios