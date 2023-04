Juan Carlos de Pablo: por qué sostiene que más que dolarizar, habría que legalizar al blue

escuchar

El economista Juan Carlos de Pablo habló de las actuales turbulencias cambiarias y de la propuesta del candidato presidencial Javier Milei de dolarizar la economía argentina. Si bien defendió el planteo de su colega en cuanto a las reformas que habría que hacer, dijo que, dada la realidad del país, convendría más legalizar al llamado dólar blue.

“Tenemos un sistema bimonetario que funciona perfecto. Lo que habría que hacer es legalizar el blue. Que la persona que no califica para comprar dólar oficial, en vez de ir a una cueva, pueda ir a la esquina y comprar blue con la brecha cambiaria que exista”, opinó de Pablo en una conferencia que brindó para la empresa Planexware.

En cuanto a la fascinación con la dolarización, dijo que la base de la pasión radica en que el Gobierno deje de tener déficit fiscal. Sin embargo, la historia indica que cuando falta un bien aumenta la demanda del sustituto que, en el caso argentino, serían las cuasi monedas.

“Si decís ‘terminemos la joda’ del sector público dolarizando no leíste la historia: forzar un cambio en materia fiscal con restricciones cambiarias no funciona. Milei lo está diciendo: primero se necesitan reformas de primera generación antes de dolarizar”, agregó.

En este sentido, dijo que hay que corregir distorsiones de precios antes de aplicar una política de estabilización. “Unos días antes del Plan Austral, Comercio llamaba a las empresas a ver si les autorizaba más aumentos. A primera vista parecía que estaban locos, pero, si vas a congelar, necesitás que los precios estén actualizados”, contó.

Por otro lado, dijo que quien asuma el gobierno en diciembre de este año no va a tener más remedio que achicar el Estado: “No es una cuestión ideológica. ¿Estaba en la sangre de Carlos Menem privatizar? No sé. Lo que importa es el contexto”, apuntó.

En cuanto a los escenarios que se abren, dijo que la probabilidad de que Milei gane las elecciones es muy baja, al igual que el oficialismo reeleccione. “El presidente no existe más, la vice no existe más y ahí aparece rol de Sergio Massa, que no tiene referente arriba de él, que le dé alguna señal. No es que la política económica se independizó de la política, sino que queda en manos del que tiene la responsabilidad ejecutiva, del que dice vamos a ver qué podemos hacer y el objetivo es llegar”, describió y defendió esa postura.

“¿Imagínate que Massa dijera que va a sacar un plan de desarrollo? ¿Quién le cree? Hagámonos los tarados que por ahí funciona. Están en una postura de extrema debilidad política con pocas herramientas. Ni ellos saben si llegan. Los demás tenemos que tomar decisiones como que llegan y, si no llegan, nos jodemos”, dijo frente a los empresarios.

Por último, se refirió al temor de que en agosto haya un episodio cambiario como sucedió en 2019 y dijo que la situación no es similar.

“¿Si quedan Juntos por el Cambio y Milei como dicen las encuestas cuál es el problema? Está bien que, entre agosto y diciembre, pueden hacer cualquier barbaridad, pero traspasar lo que pasó de 2019 a 2023 no me parece una buena idea. En un país creíble si se da ese resultado todos salen a instalar fábricas. No espero ni eso ni el caos”, cerró.

LA NACION

