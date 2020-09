Juan Carlos de Pablo opinó sobre la economía argentina 03:45

El economista Juan Carlos de Pablo se refirió este martes a las protestas por parte de la policía en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires en reclamo por un aumento salarial, entre otras cosas, y también opinó sobre las posibles demandas que tendrá el Gobierno a raíz de estas manifestaciones.

En diálogo con Mesa Chica, emitido por LN+, De Pablo sostuvo: "El Presidente [Alberto Fernández] tiene que convocar ya mismo para mañana, con una buena taza de café, al ministro Guzmán y a los otros miembros del Gabinete para decirle: "Miren, muchachos, esto tiene un componente salarial fenomenal. Nadie está esperando que esto sea aislado, entonces, ¿qué hacemos?", Evidentemente el reclamo va a ser masivo".

"Y consiguientemente- continuó- vos nos podés tener una modificación salarial masiva y que todo lo demás quede igual. Moraleja: vas a tener que dar respuesta a este planteo que se ha hecho, cuya generalización es difícil saber todavía".

Para De Pablo, el equipo económico "está tomándose su tiempo" para llevar el presupuesto del año que viene. "A raíz de la pandemia hay un piano de cola en la cabeza, bueno, ahora se cayó el saxofón, el contrabajo, y no se cuántas cosas más. Hay que actuar", agregó.

"En política económica, todo es de acá para adelante. No importa [lo que se haya dicho sobre posibles aumentos]... es ya, porque esto no es simplemente $3,50. 'Bueno le tiramos un huesito, le damos el chaleco antibalas', éstos se tienen que pagar hasta las balas, yo no entiendo. Me da la impresión de que esto abrió una tranquera de una lista de unos cuántos sectores más que se van a sumar", señaló.

Consultado sobre de dónde podría saca la plata el Gobierno para atender las demandas, el economista fue categórico: "Van a tener que emitir". Y concluyó: "Cuando tenés un shock masivo, como el que se está insinuando en base a esto, el resto de la política económica no puede quedar donde está, se tienen que sentar Guzmán, Kulfas, Pesce, todos y decir 'muchachos, juntemos los pedacitos absorbiendo una nueva realidad', que cuantitativamente puede ser muy importante y es una cosa absolutamente perentoria".