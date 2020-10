El economista se refirió este martes a la carta que publicó la vicepresidenta Cristina Kirchner en su cuenta de Twitter

El economista, sociólogo y ex funcionario de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, Juan José Llach, se refirió a la carta que publicó la vicepresidenta Cristina Kirchner en su cuenta de Twitter en la que dice que el problema más grave del país es la "economía bimonetaria".

"El bimonetarismo es un síntoma, no la causa de los problemas", afirmó Llach en declaraciones a Radio Mitre Córdoba, y luego completó: "La causa principal es la inflación crónica que tiene la Argentina hace 75 años".

"Y la inflación crónica es déficit fiscal crónico, porque siempre queremos gastar más de lo que recaudamos. Eso lleva a emitir dinero y la gente se fue acostumbrando gradualmente a refugiarse en el dólar", agregó.

Consultado, acerca de si la vicepresidenta reconoce las causas del problema, el exministro dijo que "no le queda claro que tenga fundamentos acerca de las causas". Y añadió: "Citó a Tato Bores, que en el 62 hizo una parodia acerca de la obsesión de los argentinos con el dólar, pero si yo tuviera que poner una fecha diría que el Rodrigazo fue determinante".

Por otro lado, dijo que no conoce otra forma de resolver el bimonetarismo que no sea reducir el déficit fiscal y que una pesificación forzosa no funcionaría.

"La gente va a buscar tener seguridad acerca del valor de lo que tiene y además hay que hacer que vuelva a confiar en la Argentina. Cuando hablo de la gente hablo de la altísima clase media que hay en el país que cubre dos tercios de la población que trata de tener unos dólares ahorrados porque de lo contrario ve cómo se deteriora su patrimonio", explicó.

En cuanto a la posibilidad de que se logre un acuerdo entre fuerzas políticas, dijo que si bien es muy difícil por el clima hostil que se vive es lo que precisa la gente. "Países que estuvieron en situaciones más difíciles o iguales que la Argentina como España que tuvo una guerra civil y después una dictadura, o como Sudáfrica, que tenía el problema del Apartheid, o como Israel, que tenía una inflación crónica y muy larga como la Argentina, hicieron acuerdos y salieron adelante", contó.

Por último, consultado por sus impresiones acerca de la carta de la expresidenta dijo que cree que trata de desmarcarse del actual "deterioro económico que, en parte, tiene que ver con la pandemia y, en parte, tiene que ver con una historia muy larga de la Argentina".

