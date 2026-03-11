Tras las críticas de Milei, Caputo expondrá sobre el plan económico ante ejecutivos e inversores en la “Argentina Week”

NUEVA YORK.- Luego de la presentación de Javier Milei con un embate contra los “empresarios prebendarios”, que generó sorpresa y malestar entre muchos de los 400 ejecutivos que lo escucharon en el inicio de la “Argentina Week”, el ministro de Economía, Luis Caputo, será el encargado de exponer sobre el programa económico y seducir a los inversionistas en el segundo día del evento en Nueva York.

La presentación de Caputo, que hablará durante media hora, será en la sede del Bank of America y dará el puntapié inicial al capítulo más económico de la iniciativa del Gobierno para seducir a inversionistas en el corazón financiero de Manhattan.

Luis Caputo, Alec Oxenford y Susan Segal, en el "Argentina Week". Guillermo Idiart

El ministro estará acompañado por el equipo económico y, luego de su disertación en solitario (pautada a las 9, hora local), compartirá un panel con el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, titulado “El camino de la Argentina hacia un crecimiento impulsado por el mercado”.

Moderarán el diálogo Facundo Gómez Minujin, CEO de JPMorgan para la Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay, y Sebastián Loketek, director general de Bank of America.

La presentación de Caputo y Bausili ante los inversores se produce luego de que Milei volviera a atacar en duros términos a dos de los empresarios más relevantes de la Argentina, Paolo Rocca, de Techint, y Javier Madanes Quintanilla, de Fate.

Susan Segal, presidenta del Council of the Americas, introducirá luego al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que hablará sobre la reducción del Estado y la desregulación de la economía.

El martes, tras el cierre de la primera jornada de la “Argentina Week”, Sturzenegger habló en un side event organizado por el Citi en su sede en el barrio de Tribeca, que congregó a muchos de los empresarios que habían escuchado a Milei por la mañana en el JP Morgan. También estuvo presente Bausili.

Allí, los empresarios, banqueros y ejecutivos -en su mayoría argentinos- volvieron a mostrar su incomodidad con el tramo del discurso de Milei en el que embistió contra Rocca y Madanes Quintanilla, según recogió LA NACION.

El presidente Javier Milei y el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, durante el inicio del Argentina Week. Presidencia

En la continuidad de la jornada en la sede del Bank of America, en el midtown de Nueva York, a las 11 (hora local) será el turno del viceministro de Economía, José Luis Daza, de exponer ante los inversores.

Luego se abrirá un capítulo más tecnológico. Ariel Szarfstejn, CEO de Mercado Libre; Martín Migoya, cofundador y CEO de Globant; Pierpaolo Barbieri, fundador y CEO de Ualá; Martín Varsavsky, fundador de Prelude Fertility, hablarán del desarrollo del talento argentino para conformar compañías tecnológicas.

Otros paneles de la tarde incluirán al mundo de las finanzas. Expondrán Juan Parma, CEO de Banco Macro; Gustavo Manríquez, CEO de Banco Supervielle, y Diego Rivas, CEO de Banco Galicia, sobre “La banca en la nueva Argentina: generando confianza con los inversores estadounidenses”); en tanto habrá otro encuentro sobre agronegocios (del que participarán Frigorífico Rioplatense, Cresud, Bayer y GDM).

En otro bloque de energía, para hablar de Vaca Muerta como “un nuevo capítulo en la inversión energética global”, estarán Harold Hamm, fundador y presidente de Continental Resources; Mark Nelson, vicepresidente de Chevron; y Miguel Galuccio, fundador y CEO de Vista Energy.

Ayer, Nelson sostuvo que, en medio de las turbulencias de los mercados globales por la guerra en Medio Oriente, la Argentina “es y será un actor clave en el esfuerzo de satisfacer la creciente demanda mundial de energía”, y elogió a la administración de Javier Milei.

“Dada la situación actual, la demanda mundial de energía sigue aumentando. De hecho, en 2026 volverá a batir un récord, lo que incluye la creciente demanda de petróleo y gas. Satisfacerla se logrará mediante políticas sostenibles y equilibradas que incentiven la inversión de capital, la innovación y la eficiencia. La Argentina es y será un actor clave en ese esfuerzo”, dijo el vicepresidente de Chevron Corporation, una de las mayores petroleras estadounidenses.

Luego habrá una charla informal de Horacio Marín, presidente y CEO de YPF; Marcelo Mindlin, fundador y presidente de Pampa Energía, y Marcos Bulgheroni, CEO del Grupo Pan American Energy.

Adorni estará a cargo del cierre de la jornada, y más tarde tendrá lugar una ceremonia de premios de AmCham, en la sede Microsoft Times Square, con presentaciones de Caputo y del embajador argentino, Alec Oxenford, uno de los principales impulsores de la “Argentina Week”.