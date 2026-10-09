Juan Manuel Olmos, presidente de la Auditoría General de la Nación, habló tras la polémica por el oro

El presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, sostuvo este viernes que el informe publicado sobre los estados contables del Banco Central de la República Argentina (BCRA) se trata únicamente de una “descripción técnica” y no de una maniobra partidaria del peronismo, como acusan desde el oficialismo.

Sus declaraciones se dan luego de que la AGN informara que el BCRA perdió US$1023 millones por gastos en la cobertura de las reservas en oro durante 2025. Ante esto, el Central acusó a la auditoria de “desprestigiar a la conducción del BCRA” y sostuvo que ese accionar “socava la institucionalidad de la entidad”.

Olmos aseguró en diálogo con Radio Mitre que el objetivo del trabajo fue informativo: “Es una auditoría sobre los estados contables, no es una auditoría de gestión sobre el Banco Central”.

La AGN informó pérdidas por US$1.023.000.000

El titular de la entidad explicó también que no se trató de una crítica a la política de seguros por posible desvalorización del oro y que la evaluación sobre la disposición y el traslado de los lingotes “forma parte de otro informe”, que en este momento está en proceso.

Durante la gestión de Santiago Bausili, la institución pactó operaciones de derivados liquidables en dólares para protegerse ante una eventual caída en la cotización internacional. “Que perdió, perdió, porque pagó físico. Y cuando dicen ganamos, en realidad se revalorizaron los activos que tienen oro”, sostuvo Olmos sobre el desembolso de US$1023 millones, salido de las reservas, para sostener esta protección.

Con respecto al comunicado oficial del Banco Central, que informó un resultado positivo de US$2505, el auditor argumentó que esto no es un mérito del Gobierno, sino de gestiones previas: “El oro se compró en la gestión de Prat-Gay, en la gestión de Redrado, en la gestión de Marcó del Pont. A partir de ahí no se compró más”.

Olmos sostuvo que esta gestión no compró oro [e]MARTIN ZABALA - XinHua

Por este motivo, remarcó que atribuir ese número a la conducción actual sí representa “una interpretación política de un número”.

Tras ello Olmos dijo: “Esta es una auditoría que no hace una opinión sobre si está bien o está mal. Describe un número. Ese número es una pérdida del Banco Central, que tuvo que pagar por ese seguro US$1023 millones”.

También indicó que el dictamen sobre los estados contables llevó la firma de los siete integrantes del colegio de auditores, aunque tuvo tres disidencias sobre la relevancia de asentar el dato de la cobertura.

Los dos auditores propuestos por La Libertad Avanza y el representante de la Unión Cívica Radical, Luis Naidenoff, consideraron que esa cifra no debía incluirse en el informe final, mientras que los cuatro miembros restantes votaron a favor.

Frente a las críticas sobre una posible motivación “peronista” en el informe, el titular de la AGN respondió: “El artículo 85 de la Constitución Nacional establece que la presidencia de la auditoría va a estar en manos de la oposición, del partido opositor más importante con más representantes”. Y concluyó: “Descalificar un informe técnico a partir de quién preside un organismo es un poco amañado”.