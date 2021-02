El movimiento FIRE propone ahorrar mucho durante mucho tiempo e invertir ese dinero sin tocarlo hasta el momento de jubilarse

Hace unos años se popularizó un movimiento llamado FIRE, por "Financial Independence, Retire Early" (independencia financiera, retiro anticipado) que proponía ahorrar por lo menos la mitad de los ingresos durante una cantidad de años e invertirlos para generar una renta que permitiera jubilarse joven o no necesitar de ingresos fijos a partir de una determinada edad.

Esa decisión de vida prendió más en países como Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, pero también hay argentinos que tienen como objetivo llegar a ser FIRE, ya lo son o lo fueron durante un período de su vida.

¿Se puede alcanzar "la jubilación" a los 40 en la Argentina?

Una de ellas es Lucía Aguilar, licenciada en Administración y creadora de la cuenta de Instagram @luliInvierte. Según contó en sus redes, cuando conoció a su actual marido en 2008 él le comentó que su meta era dejar de trabajar o no necesitar trabajar a los 40 años, lo que le pareció una locura hasta que se dio cuenta de que ese objetivo también tenía que ver con su estilo de vida.

"Yo siempre ahorré, pero no sabía invertir. Empecé de a poco en pos de llegar a FIRE", afirmó en diálogo con LA NACION.

Cómo es el cálculo

El cálculo que ella propone y en el que se basa la mayoría de los que adscriben a este movimiento es el siguiente: en primer lugar, hay que calcular cuáles son los gastos anuales que uno tiene y multiplicarlos por 25 (para hacer el cálculo más estable recomienda calcular los gastos anuales en dólares, y no en pesos). A este número grande habría que restarle lo que uno tiene ahorrado y ese resultado sería igual al dinero que se necesita tener invertido.

Luli invierte da consejos prácticos para finanzas personales

El dinero para FIRE tiene que estar invertido en fondos de inversión, ETFs o acciones con la expectativa de rendimientos que vayan de un 8% a un 12%. No vale apostar por bonos de bajo rendimiento, porque si no la cuenta no cierra. Hay que tomar riesgo y no retirar nada de lo que se gana para que componga interés hasta que llegue el momento de la jubilación. Ahí se sacará el 4% de la ganancia anual para los gastos personales.

"La cuenta que se hace es que si uno vive con el 25% de su ingreso y ahorra un 75% en menos de 10 años podría ser FIRE. Yo empecé a trabajar a los 20 años y ahorraba eso. Pero no son los mismos costos a los 20 que a los 36 años viviendo en Madrid -a donde se mudó- con dos chicos. Se puede llegar ahorrando mucho porcentaje de ingresos y siendo frugal en los gastos", opinó Aguilar y sumó que hay estudios que indican que es más fácil que una persona de clase media sea FIRE que alguien de clase alta, por los gastos asociados a ese estatus.

Ahorro e inversión: las claves

Un caso que confirma esa hipótesis es el de Santiago, un licenciado en Administración y contador de 34 años que ahorró un 60% de sus ingresos junto a su novia durante 10 años para tomar deuda, comprar propiedades, remodelarlas y revenderlas. Eso hasta 2018, cuando ya asentado en un tres ambientes empezó a poner el 80% de lo ahorrado en la bolsa y así pudo vivir dos años de rentas (2019 y 2020), mientras arrancaba un proyecto personal.

"En ese momento en que ahorrábamos un 60% casi todos nuestros amigos en común ganaban mucho menos y gastaban muchísimo más. Pero, sin ese breve período de ´hambre´ a largo plazo sentía que no tenía chances de competir con los hijos de la sangre azul argentina por el meaningful work (el trabajo significativo/relevante/trascendente) disponible en esta vida", dijo Santiago y explicó que ahora trabaja de lo que le gusta -es corredor inmobiliario- y tiene libertad, poder de decisión.

"Si me deja de gustar lo que hago, puedo cambiar sin ser esclavo de mi ingreso mensual", continuó.

Otro que ya no necesita casi trabajar es Pablo, de 35 años, que está en el rubro de la tecnología y exporta servicios al exterior desde los 17.

¿Se puede dejar de trabajar a los 40? La meta tiene estrecha relación con el estilo de vida

"A los 18, 19 años ganaba US$1000 y trabajaba 12 horas al día. Ahora trabajo tres horas por día y mi ingreso es 10 o 15 veces más que el de antes, pero con 20 años de trabajo en el medio. Actualmente mi portafolio se divide en emprendimientos propios para poder seguir generando y, por otro lado, en acciones y criptomonedas. Siempre traté de ahorrar la mitad de lo que ganaba y ahora ahorró más que la mitad. Ese es un punto clave porque cuando ganás un poco más está la tentación de decir me la gasto toda, pero en esta filosofía uno trata de ser austero: no te mudás y cambiás de auto todos los años", describió.

Frente a los que dicen que ser FIRE es imposible en la Argentina, Pablo se posiciona diametralmente en contra. "Al contrario, la Argentina es el mejor lugar para eso. Si trabajás para el exterior, tenés un ingreso en dólares y gastos en pesos. Hoy una persona que cobra US$1000 acá o $150.000 es clase alta, mientras que en España con esa plata estás debajo del sueldo mínimo. Hay que ahorrar como mínimo un 50% del ingreso e invertirlo por 10 o 20 años dependiendo de los gastos que uno tenga. El problema es que en este país no hay cultura de inversión, quizás por toda la cuestión de la inmigración que hizo que tener un techo, una casa sea lo más importante. Pero hay mucha gente que está eligiendo tener experiencias más que pertenencias y, en vez de comprarse un departamento, invierten", cerró.

Jubilarse a los 40: cómo intentar ser FIRE

Gastar mucho menos de lo que ganas. Saber exactamente cuánto dinero gastas por año (incluidos gastos fijos, variables, hormiga no presupuestados, vacaciones, etcétera). Saber exacto cuánto ganas al año. Aplicar la siguiente fórmula: gastos anuales totales (en US$) multiplicado por 25) menos ahorros. Equivale a cuánto se necesita tener invertido. El dinero para FIRE tiene que permanecer invertido para que componga interés hasta que llegue el momento de la jubilación.

