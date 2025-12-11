Jubilaciones de Anses: de cuánto será el primer aumento de 2026 y cómo quedarán los ingresos

El primer mes de 2026 llegará con un reajuste para los haberes jubilatorios pagados por la Anses de 2,47%, lo que llevará el haber mínimo de $340.879 a $349.299, y el máximo de $2.293.793 a $2.350.454. El aumento será equivalente a la variación registrada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en noviembre, informada por el Indec esta tarde.

Los ingresos de bolsillo serán de $338.820 y de $2.219.905, según se trate del haber mínimo o del máximo. Según surge del texto del proyecto de Presupuesto 2026 y según fue admitido a LA NACION por fuentes del Gobierno, no está previsto que se actualice el monto del bono que cobra un grupo de jubilados y que, desde marzo de 2024, es de hasta $70.000.

Por tanto, de confirmarse mediante un decreto el pago de se adicional (es la situación más probable), para quienes perciben solo un haber mínimo, el ingreso total será de $419.299 en bruto, y de $408.820 en neto (de bolsillo). En este caso, el de los ingresos más bajos del sistema, el reajuste del importe a cobrar no llegará en la práctica a 2,47%, sino que será de solo 2,05%.

Las cifras citadas fueron estimadas por LA NACION, ya que aún no fueron oficializadas con una resolución de la Anses. El cálculo está basado en el índice de inflación con dos decimales, que es el usado cada mes para actualizar los haberes. Para calcular los importes netos se considera el aporte al PAMI, aunque hay que tener en cuenta que en algunos casos hay otros descuentos, como la cuota de una moratoria (la gran mayoría de quienes cobran el haber mínimo ingresaron al sistema mediante esta herramienta, por no cumplir con el requisito de tener 30 años de aportes).

El ingreso garantizado del sistema es la suma del haber mínimo y el bono, hoy de $70.000 PeopleImages - Shutterstock

El importe en bruto de $419.299 será en enero el ingreso más bajo garantizado del régimen contributivo general de la Anses. Esto significa que quienes tengan un haber mensual ubicado entre el nuevo mínimo y esa cifra cobrarán un plus de un importe tal que se completen los $419.299.

La inflación promedio para todo el país en el período extendido entre enero y noviembre de este año fue, según el relevamiento de precios del Indec, de 27,9%. En ese lapso de once meses, los ingresos de quienes no cobran el refuerzo de hasta $70.000 subieron nominalmente un 28,3%.

El ingreso más bajo -conformado por el haber mínimo más el bono- tuvo una recomposición inferior a ese índice en igual período: en este caso el reajuste resultó de solo 23,1%, a causa del congelamiento del importe del refuerzo. Por lo tanto, frente al nivel de suba de precios medidos por el Indec, hubo una caída del poder adquisitivo de 3,7%.

El bono tuvo un reajuste por última vez en marzo de 2024. El pago y la cuantía de ese plus dependen cada mes de un decreto del Poder Ejecutivo. Si se hubiera aplicado para esa parte del ingreso y a partir de abril de 2024, la misma actualización que se les dio a los haberes propiamente dichos, en el actual mes de diciembre habría llegado a $177.482, con lo cual el ingreso mínimo garantizado ascendería a $518.361, 26% más alto que el vigente.

El ingreso de quienes tienen el haber mínimo subió menos, en los últimos meses, que el de quienes perciben más Ricardo Pristupluk

En tanto, en enero Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), a la que se accede a los 65 años sin requisitos de aportes, será de $279.439. Con el bono de $70.000, quedará en $349.439. También recibirán el reajuste de 2,47% las otras prestaciones no contributivas abonadas por la Anses.

La pensión por invalidez laboral, que equivale al 70% del haber mínimo contributivo, pasará a $244.509 y, con el refuerzo, la cifra será de $314.509.

Los haberes no se mueven exactamente a la par de la inflación porque el índice que se utiliza para las recomposiciones tiene dos meses de rezago. Esto provoca que -al observar un determinado período de tiempo- haya subas nominales mayores a los precios si la variación del IPC tiene tendencia a la baja.

En el sistema contributivo hay unos 3 millones de jubilados y pensionados que perciben el ingreso más bajo, en tanto que otros 3 millones, aproximadamente, cobran más que eso y, por tanto, no reciben el refuerzo. Este último grupo es el que más poder adquisitivo perdió hasta inicios de 2024.

Ingresos por hijos

El reajuste de 2,47% se aplicará en enero también a la Asignación Universal por Hijo (AUH), que perciben trabajadores informales y desocupados, y a las prestaciones del salario familiar que cobra un grupo de empleados formales y de monotributistas.

Las asignaciones por hijo se reajustan mensualmente según la inflación, al igual que los haberes jubilatorios Krakenimages.com

La AUH será de $125.518 por hijos menores de 18 años, y de $408.705 por hijo con discapacidad. En el mes se cobrará, en rigor, el 80% de esos montos ($100.414 y $326.964 respectivamente), en tanto que el 20% queda pendiente para un pago de frecuencia anual, sujeto al cumplimiento de requisitos sanitarios y de educación.

En cuanto a las asignaciones por hijo cobradas por trabajadores formales los importes serán de $62.765, $42.337, $25.607, o $13.210 aproximadamente, según el nivel del ingreso del hogar o bien de la categoría del monotributo en la que estén el padre o la madre, si este es el único ingreso.

Aportes más altos

Además, se reajustan siempre en igual porcentaje los aportes previsionales a cargo de los autónomos (no los abonados por los monotributistas) y las remuneraciones mínima y máxima para el cálculo de los aportes al sistema jubilatorio, a la obra social y al PAMI, que equivalen al 17% de la remuneración bruta. Los valores de enero de 2026 serán, aproximadamente, de $117.644 y de $3.823.373.

Así, todos los sueldos mayores a esta última cifra tendrán un descuento de $649.973 por los tres conceptos mencionados. Y se actualizarán los aportes previsionales a cargo de los autónomos.

A la vez, el valor de cada mes de aporte que puede adquirirse para completar los aportes jubilatorios según el sistema previsto en la ley 27.705 será el mes próximo, aproximadamente, de $34.117.