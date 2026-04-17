Ya es posible adelantar de cuánto es la jubilación mínima en mayo 2026. Esto se debe a que, como pasa mes a mes, en el quinto mes del año se aplica una actualización sobre las prestaciones sociales de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) de acuerdo al último registro de la inflación que publica el Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).

En mayo los jubilados y pensionados reciben un aumento del 3,38% Freepik - Freepik

En mayo este ajuste es del 3,38%, en concordancia con el IPC (Índice de Precios al Consumidor) registrado en marzo, que fue del 3,4%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado. En ese sentido, quienes reciben la jubilación o pensión mínima, recibirán $393.174,10.

El aumento se complementa con el bono extraordinario, cuya aplicación depende de la escala de ingresos del beneficiario. Este es para quienes reciben la mínima de $70.000, cifra que no percibe cambios hace más de dos años. Por lo tanto, cobran en total unos $463.174,10.

Cuánto cobran los jubilados en mayo de 2026

El monto exacto de las jubilaciones de mayo 2026

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en mayo, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones:

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Total a cobrar Jubilación mínima $393.174,10 $70.000 $463.174,10 Jubilación máxima $2.645.689,40 - $2.645.689,40 PUAM $314.539,27 $70.000 $384.539,27 PNC (Invalidez/Vejez) $275.221,87 $70.000 $345.221,87

La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?