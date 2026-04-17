De cuánto es la jubilación mínima en mayo 2026
En el quinto mes del año se aplica un aumento del 3,38% en todas las prestaciones sociales, incluidos los haberes previsionales
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Ya es posible adelantar de cuánto es la jubilación mínima en mayo 2026. Esto se debe a que, como pasa mes a mes, en el quinto mes del año se aplica una actualización sobre las prestaciones sociales de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) de acuerdo al último registro de la inflación que publica el Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).
En mayo este ajuste es del 3,38%, en concordancia con el IPC (Índice de Precios al Consumidor) registrado en marzo, que fue del 3,4%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado. En ese sentido, quienes reciben la jubilación o pensión mínima, recibirán $393.174,10.
El aumento se complementa con el bono extraordinario, cuya aplicación depende de la escala de ingresos del beneficiario. Este es para quienes reciben la mínima de $70.000, cifra que no percibe cambios hace más de dos años. Por lo tanto, cobran en total unos $463.174,10.
Cuánto cobran los jubilados en mayo de 2026
En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en mayo, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones:
|Tipo de jubilación o pensión
|Haber con aumento
|Bono
|Total a cobrar
Jubilación mínima
$393.174,10
$70.000
$463.174,10
Jubilación máxima
$2.645.689,40
-
$2.645.689,40
PUAM
$314.539,27
$70.000
$384.539,27
PNC (Invalidez/Vejez)
$275.221,87
$70.000
$345.221,87
La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.
Cómo tramitar la jubilación en la Anses
Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:
- Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.
- Verificar que todos los aportes estén registrados a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.
- Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.
- Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.
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