Jubilaciones de Anses: quiénes cobran este viernes 20 de febrero

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) efectiviza el pago de haberes este viernes 20 de febrero a través de la red bancaria. Los titulares de jubilaciones y diversas prestaciones sociales acceden a sus fondos según el último dígito del documento nacional de identidad.

Quiénes cobran jubilaciones hoy, viernes 20 de febrero

Prestaciones Terminación del DNI Monto Total a Cobrar Jubilaciones y pensiones mínimas ocho y nueve $429.254,34 Pensión Universal para Adulto Mayor ocho y nueve $357.403,47

El cronograma oficial de pagos para esta jornada incluye a diversos grupos del sistema previsional y de asistencia social.

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo con documentos finalizados en 7 también cobran sus haberes.

y de la con documentos finalizados en 7 también cobran sus haberes. Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con terminación de documento en 6 acceden a la prestación este viernes.

con terminación de documento en 6 acceden a la prestación este viernes. El calendario contempla además a quienes perciben Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento) y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas. Estos últimos dos grupos tienen habilitado el cobro para todas las terminaciones de documento hasta el 12 de marzo.

Quiénes cobran las prestaciones del Anses este viernes 20 de febrero

Montos de la prestación mínima y bonos de refuerzo

Los haberes de este mes cuentan con un ajuste del 2,85%, una cifra que surge de la inflación de diciembre, que alcanzó el 2,8%. El organismo previsional utiliza dos decimales para el cálculo exacto de la actualización.

El haber de la jubilación mínima alcanza los $359.254,34 en el segundo mes del año. Estos beneficiarios perciben un bono de $70.000 y el total llega a $429.254,34. La jubilación máxima se sitúa en $2.417.441,64.

Los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor reciben un total de $357.403,47. Este valor comprende el haber base de $287.403,47 y el refuerzo de $70.000. Las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez perciben un haber de $251.478,04, que con el bono adicional, el cobro final suma $321.478,04.

Procedimiento para generar la clave de seguridad social

El acceso a los trámites digitales requiere la creación de una clave personal en el apartado Mi Anses del sitio oficial. El usuario selecciona la opción para generar el código y acepta las políticas de seguridad de la plataforma. El sistema solicita el ingreso del número de CUIL y el número de trámite que figura en el DNI.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

El proceso incluye preguntas sobre datos personales para validar la identidad del solicitante. La clave tiene entre ocho y 12 caracteres con al menos un número. Esta herramienta permite consultar la historia laboral y gestionar prestaciones sin necesidad de concurrir a una oficina física. El sitio oficial ofrece una interfaz sencilla para completar el registro en pocos pasos.

¿Cómo tramito la jubilación en la Anses?

La gestión de la jubilación comienza con la revisión de los aportes en el sistema de la Anses. Los interesados ingresan a Mi Anses con su clave y verifican su historia laboral en la sección de trabajo. Si existe un faltante de aportes, el titular presenta la documentación de respaldo en una oficina.

Cómo tramitar la jubilación en la Anses Rodrigo Nespolo

Los certificados de servicios, recibos de sueldo y constancias de obra social sirven como comprobantes válidos. El beneficiario completa el formulario 6.18 para solicitar la prestación previsional. El trámite requiere un turno previo y la presentación del documento nacional de identidad el día de la cita.

¿Qué es la Pensión para Mayores sin Aportes?

La Pensión Universal para el Adulto Mayor se dirige a personas mayores de 65 años que no cuentan con los 30 años de aportes. Este programa otorga un monto equivalente al 80 por ciento de una jubilación mínima. La cifra se ajusta periódicamente según la Ley de Movilidad. Los beneficiarios de esta asistencia también acceden al bono de $70.000 durante el mes de febrero. El esquema de pagos para esta prestación sigue el mismo calendario que las jubilaciones mínimas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.