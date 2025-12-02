Jubilaciones docentes: este mes habrá reajustes de 3,85% o de 7,5%, según el régimen al que correspondan los ingresos

Los haberes previsionales del régimen de docentes no universitarios tendrán este mes un aumento de 7,5%, en tanto que para quienes están en el sistema jubilatorio de docentes universitarios el reajuste será de 3,85%. Así lo afirmaron, ante la consulta de LA NACION, fuentes de la Secretaría de Trabajo.

Se trata de dos sistemas que tienen sus propias reglas de movilidad, según las cuales las actualizaciones son trimestrales y no mensuales (como las del régimen general de la Anses). Por eso, los montos que se percibirán este mes son los que también regirán en enero y febrero. Serán los de referencia, además, para el cálculo del medio aguinaldo que se percibirá en los próximos días, y que es equivalente al 50% del haber mensual. El próximo reajuste llegará en marzo de 2026.

Docentes no universitarios

Los aumentos se aplicarán sobre los haberes que fueron definidos en septiembre pasado. En el caso de los docentes no universitarios jubilados según el régimen del decreto 137/05, en ese noveno mes del año habían tenido una suba de 6,9%, en tanto que en marzo habían obtenido una recomposición de 10,61% y en junio, una de 13,59%.

Así, en todo 2025 el reajuste alcanza el 44,4%, un porcentaje superior al de la variación que, según se estima, tendrá el Índice de Precios al Consumidor del Indec (la proyecciones de economistas que refleja el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central indican que rondará entre el 30% y el 31%).

El sistema de jubilaciones docentes tiene una regla especial de movilidad de haberes Shutterstock - Shutterstock

El porcentaje del incremento trimestral se define siguiendo la variación de un índice de salarios de la actividad llamado Ripdoc (Remuneración Imponible Promedio Docente). Las prestaciones de este sistema hoy en curso de pago son algo más de 196.300, según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social. Y el haber promedio fue, en septiembre y según la misma fuente, cercano a $1,91 millones.

Docentes universitarios

En tanto, los beneficios del régimen jubilatorio de docentes de universidades nacionales son alrededor de 13.000. El haber promedio ronda los $2,2 millones. Para estas jubilaciones y pensiones se utiliza como índice de referencia para la actualización trimestral el Ripdun (Remuneración Imponible Promedio de los Docentes Universitarios Nacionales).

En el caso de este grupo, el primer reajuste de este año fue de 10,03% y el segundo, en junio, de 4,05%. Con un reajuste de 2,62% en septiembre y el del mes actual, de 3,85%, la suba acumulada en el año será de 22%. Así, quedará muy por debajo de la inflación estimada.

Con la evidente pérdida de poder adquisitivo, el abogado Aníbal Paz, del Estudio Paz Zurita, explica que para los jubilados de universidades nacionales hubo un perjuicio por la falta de aplicación de la ley 27.795, de Financiamiento Educativo, que preveía recomposiciones salariales que siguieran, como mínimo, la inflación de los últimos años. Según Paz, a la falta de ejecución de esa ley se suman distorsiones por problemas que tiene en su construcción el ya mencionado Ripdun (problemas por los cuales no refleja exactamente la variación de los salarios), y a la aplicación de topes a los haberes.

El Congreso aprobó este año una ley de Financiamiento Educativo, que fue promulgada por el Gobierno pero que no se aplica, por falta de indicaciones sobre el origen de los fondos Soledad Aznarez

“Hay un 1,3% de aumento salarial de junio pagado retroactivamente y no trasladado al Ripdun, y la recomposición salarial prevista en la ley 27.795 fue suspendida; eso implica una quita confiscatoria para activos y jubilados del sector”, afirma el abogado, siempre en referencia al régimen jubilatorio docentes universitarios. Todo ello, agrega, es motivo de reclamos judiciales.

Régimen general

Los regímenes de docentes no fueron incluidos en el DNU 274 de marzo de 2024, que estableció para el sistema jubilatorio general de la Anses la vigencia de reajustes mensuales y por inflación. Ese sistema de actualizaciones determinó una suba de 2,34% de los haberes para diciembre (esa fue la variación del IPC de octubre), lo que llevó el haber mínimo a $340.879,59 y el máximo a $2.293.796,92, según oficializó la Anses días atrás, a través de la resolución 359.

Por tratarse del último mes del año, a esas cifras se suma el medio aguinaldo y, en el caso del haber mínimo, también el bono de $70.000. Así, el menor ingreso del sistema será de $581.320 y el máximo, de $3.440.695, ambas cifras en bruto.

En todo el año, la suba de los haberes propiamente dichos llegó, en este esquema general, a 31,3%, un porcentaje que, según se estima, estará en línea con la inflación medida por el Indec; sin embargo, para quienes cobran el ingreso conformado por el haber mínimo y el bono de $70.000 la recomposición es inferior, de 24,6%, a causa del congelamiento del monto del refuerzo durante todo el año. El pago correspondiente a diciembre por ese adicional fue establecido por el decreto 848, que se publicó ayer, 1° de diciembre, en el Boletín Oficial.