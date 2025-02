Jubilaciones docentes: la suba de haberes de marzo será de 10,61%, según informó una entidad sindical

Los haberes jubilatorios del régimen especial de docentes no universitarios tendrían en marzo una suba de 10,61%, según un comunicado publicado en redes sociales por la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), una organización que agrupa a sindicatos de trabajadores del sector público de la educación.

Se trata de prestaciones para las cuales no hay recomposición mensual, como sí ocurre con las del régimen general de la Anses, sino que los reajustes se hacen con frecuencia trimestral, en marzo, junio, septiembre y diciembre. A pocas horas de que finalice febrero, el dato de marzo no fue oficializado por el Gobierno. LA NACION hizo reiteradas consultas a fuentes oficiales y no hubo respuesta.

El incremento deberá aplicarse sobre los montos de ingresos que fueron definidos en diciembre de 2024 y que rigieron desde entonces y hasta el mes actual. El reajuste que sería de 10,61% alcanza a quienes se jubilaron según las reglas del decreto 137 de 2005; el porcentaje se definió considerando la variación de un índice de salarios de la propia actividad, llamado Ripdoc (Remuneración Imponible Promedio Docente). Según lo difundido por la mencionada entidad gremial, en un comunicado firmado por su secretario general, Fabián Felman, el índice de 10,61% surge de información asignada a la Subsecretaría de Seguridad Social. Lo cierto es que los datos utilizados para calcular el porcentaje no son difundidos.

En el sistema de jubilaciones docentes se pagaron en diciembre último 189.041 jubilaciones y pensiones, que tuvieron un monto promedio de $1.411.575 (sin contar el aguinaldo), de acuerdo con los datos más recientes publicados por la mencionada Subsecretaría de Seguridad Social. Además de una movilidad diferente a la del régimen general, el esquema tiene otras particularidades en cuanto a los aportes, que son más altos, y al cálculo del ingreso previsional de inicio.

Hasta la primera parte de 2024, las jubilaciones del régimen docente sufrieron una fuerte pérdida de poder adquisitivo Daniel Basualdo

En todo 2024 estos haberes tuvieron una suba acumulada de 172,7%, considerando las alzas otorgadas en marzo, junio, septiembre y diciembre. Si bien ese índice se ubicó por arriba de la inflación informada por el Indec, de 117,8% en el año, lo cierto es también que durante los primeros meses de 2024 se sufrieron fuertes pérdidas de poder adquisitivo, ya que en el primer trimestre el indicador promedio de precios avanzó un 51,5% y la primera recomposición de haberes llegó recién en marzo y fue muy inferior, de 27,57%.

Según el comunicado de la CEA, entre 2018 y 2024 la caída del poder adquisitivo para los jubilados de este grupo fue de 23%. La entidad también advierte que el Ripdoc no contempla la totalidad de los aumentos recibidos por los docentes en actividad de las 11 jurisdicciones que tienen a estos trabajadores bajo el régimen previsional gestionado por la Anses (el resto de las jurisdicciones tiene sus propios sistemas). Eso ocurre dada la incidencia de las sumas “no remunerativas” o “no bonificables”, según expresa el escrito.

Otro segmento de jubilados con un régimen de movilidad particular y también trimestral es el de docentes de universidades nacionales, que en diciembre último tuvo 12.385 pagos, con un monto promedio de $1.824.584, siempre según la ya citada dependencia estatal. El aumento acumulado en 2024, entre las cuatro subas trimestrales, fue de 131,4%, un índice inferior al del sistema jubilatorio general. Para estos casos se tiene en cuenta el índice Ripdun (Remuneración Imponible Promedio de los Docentes Universitarios Nacionales) y no se informó aún la suba de marzo.

Reglas particulares

Los regímenes de docentes no fueron incluidos en el DNU 274 de marzo de 2024, que estableció para el sistema jubilatorio general gestionado por la Anses recomposiciones mensuales y según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), además de otorgar una suba adicional para abril (solo del año pasado).

Por la evolución del Ripdoc, los datos acumulados para todo el año pasado muestran que les fue mejor a las jubilaciones de este régimen especial: frente a la suba de 172,7% que, de punta a punta de 2024, tuvieron los haberes de los docentes, los del sistema general, el más amplio de la Anses y de país, variaron en un 145,6%, en tanto que el ingreso compuesto por el haber mínimo más el bono subió bastante menos, un 105,1%.

Los haberes previsionales del régimen docente se actualizan cuatro veces al año

Los ingresos de estos dos segmentos de beneficiarios que se dedicaron a la docencia no están alcanzados por los bonos que desde septiembre de 2022 percibe un grupo de jubilados del régimen nacional general. Es decir, más allá de cuánto se cobre, por tratarse de un sistema especial quienes están en él quedan al margen del cobro de refuerzos.

Datos del régimen general

Tal como informó LA NACION a mediados de enero, los jubilados y pensionados del régimen general de la Anses, y también quienes cobran pensiones no contributivas del Estado nacional, tendrán en marzo un aumento de 2,21%, porque esa fue la inflación de enero, según el Indec. En el primer trimestre del año, de esta manera, la suba acumulada será de 7,5%.

Con el reajuste del próximo mes, el monto de la jubilación mínima, sumado ya el bono de $70.000, será de $349.121,71 en bruto, y de $340.748 en términos netos (tras el descuento del aporte al PAMI). Y el haber máximo será de $1.878.224,89 en bruto, y de $1.773.905 en mano. Las cifras fueron oficializadas hoy, mediante la publicación de la resolución 145 de la Anses en el Boletín Oficial.

Silvia Stang Por