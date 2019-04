Kicillof, con los enviados del FMI a la Argentina en febrero último Crédito: Prensa Unidad Ciudadana

WASHINGTON.- Un día después que la expresidenta Cristina Kirchner presente su libro, Sinceramente , en la Feria del Libro de Buenos Aires, el próximo 9, Axel Kicillof pisará Washington para brindar una charla sobre el futuro político y económico de la Argentina en uno de los principales think tanks de la ciudad, el Centro Woodrow Wilson.

Kicillof, exministro de Economía, participará el 10 de un ciclo de conversaciones sobre la elección presidencial organizado por el Argentina Project, un programa del Centro Wilson que está abocado de manera exclusiva al análisis de la coyuntura país. Por ese ciclo ya pasaron el precandidato presidencial de Alternativa Federal, Sergio Massa; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; el candidato presidencial del Partido Libertario, José Luis Espert, y el gobernador de San Juan, Sergio Uñac.

Antes de viajar a Washington, Kicillof pasará por México para promocionar su libro, Volver a Keynes, y reunirse con representantes de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicaron desde el entorno del diputado.

Kicillof será el primer referente de Unidad Ciudadana, el espacio político que lidera Cristina Kirchner, que aterrizará en Estados Unidos este año en la antesala de la campaña presidencial para hablar sobre futuro del país. Su viaje llega en medio de una nueva ronda de tensión en los mercados financieros, que llevó al dólar a un nuevo pico histórico y colocó al riesgo país en torno a los 1000 puntos, un nivel inédito para la presidencia de Mauricio Macri.

El Gobierno ha dicho que el nuevo castigo de los inversores se debe a la incertidumbre electoral y al temor que genera un eventual regreso a la Casa Rosada de la expresidenta Cristina Kirchner. En Wall Street, algunos analistas y ejecutivos de fondos de inversión creen que ese escenario trae aparejado el fantasma de un nuevo default o, a lo sumo, la perspectiva de una reestructuración de la deuda con un perfil poco amigable para los tenedores de bonos.

Luego del azote de los mercados, desde el kirchnerismo rechazaron esa visión e intentaron alejar el fantasma de una nueva cesación de pagos al afirmar que no está en los planes.

"Cristina Kirchner no piensa en ir al default", dijo Alberto Fernández esta semana, en medio de la nueva ola de volatilidad financiera, arraigada, en cierta medida, en la posibilidad de un retorno del kirchnerismo al poder.

Para los referentes de Unidad Ciudadana, el castigo a los activos argentinos en los mercados de Buenos Aires y Nueva York recae sobre las espaldas de la política económica del Gobierno, el aumento de la deuda y la falta de resultados sólidos en la lucha contra la inflación, y no sobre las perspectivas respecto de la próxima elección presidencial.

Kicillof será el primer referente kirchnerista que pisará la capital de Estados Unidos para hablar sobre la elección presidencial este año. Su charla en el Centro Wilson llegará un día después de que Cristina Kirchner presente su libro, un evento que muchos ven como un virtual lanzamiento de una campaña presidencial que el arco político da por segura, por más que la exvicepresidenta no haya confirmado aún que competirá.

El exministro de Economía, que podría ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, no tenía definidas aún reuniones con analistas o inversores, pero desde su entorno indicaron que la agenda todavía no estaba cerrada, con lo cual no estaba descartado que pudiera tener algún encuentro adicional a su presentación en el Centro Wilson.

Tampoco estaba confirmado o descartado por el momento un encuentro en el Fondo Monetario Internacional (FMI) con los funcionarios del staff que siguen el programa argentino.

En febrero pasado, Kicillof ya recibió en sus oficinas al jefe de la misión para la Argentina del Fondo Monetario, Roberto Cardarelli, y el enviado del organismo al país, Trevor Alleyne.