Cristina Kirchner saludó a militantes con motivo de su cumpleaños

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner saludó desde el balcón de su domicilio en el barrio porteño de Constitución a militantes que se reunieron en el lugar con motivo de su cumpleaños.

Se trató de una aparición breve y la primera luego de su internación.

En la misma jornada, la organización La Cámpora puso en marcha un operativo de pintadas callejeras para saludar a la expresidenta por su cumpleaños número 73 y pedir por su libertad.

En el día de su cumpleaños, Cristina Kirchner salió al balcón a saludar Martín Quintana

En paralelo, utilizó la misma metodología para dejar mensajes contra el proyecto de reforma laboral, que se vota este jueves en la Cámara de Diputados.

“Queremos a Cristina” y “No a la reforma laboral” fueron los mensajes que la agrupación que lidera Máximo Kirchner dejó asentados en paredones de distintos puntos del país. En sus cuentas en redes sociales, La Cámpora mostró las pintadas.

La Cámpora se hizo notar con sus pintadas políticas a favor de Cristina Kirchner X

La expresidenta cumple prisión domiciliaria en un departamento de la calle San José 111, en el barrio porteño de Constitución. La Justicia limitó los tiempos para que reciba visitas y sus abogados intentan flexibilizar ese régimen, objetivo en el que no tuvieron éxito hasta el momento.

En el día de su cumpleaños, Cristina Kirchner salió al balcón a saludar Martín Quintana

El de este 19 de febrero es el primer cumpleaños que Cristina Kirchner pasa en prisión domiciliaria. Su condena en la causa Vialidad, a seis años de prisión por corrupción, quedó confirmada en junio de 2025.