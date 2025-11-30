La actividad económica también habría crecido en octubre

En octubre, la actividad económica mostró un mejor panorama que el que se preveía en los últimos meses. Así lo indicó la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados en base al índice general de actividad (IGA) que elabora, el cual subió un 0,7% mensual.

Cabe recordar que el último Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), que publicó el Indec la semana pasada, mostró que en septiembre de 2025 la actividad aumentó un 0,5% respecto de agosto en la medición desestacionalizada y un 5% en comparación con el mismo mes del año anterior.

En la comparación interanual, el IGA registró un alza de 4,6%, destacándose el impulso de la intermediación financiera (+31%), el sector agropecuario (+4,8%) y minas y canteras (+3,9%).

“El contexto se ha despejado un poco y permite ser más optimistas hacia adelante. El gobierno nacional parece estar aprovechando bien el respaldo electoral y está negociando desde una posición ventajosa para concretar las reformas que necesita para la segunda mitad del mandato”, explicaron en la consultora, y destacaron también el posible acuerdo comercial con Estados Unidos.

“Abre una oportunidad en cuanto al acceso preferencial a uno de los mercados globales más grandes, a oportunidades de inversión y a una mayor entrada de divisas, aunque también tiene sus riesgos, al ser nuestra economía tan cerrada”, agregaron.

Si se analiza por rubros, durante octubre el agro anotó una suba interanual de 4,8%, cortando con seis meses de caída, gracias al impulso del sector agrícola (+12,3%), frente a una ganadería con mayores dificultades (cayó 2,4%). En el acumulado de los diez meses transcurridos, el sector anota una contracción de 1,3%.

Por su parte, la industria mostró cierta mejora, recuperándose 0,9% de forma mensual y recortando parte de la baja que muestra el año en curso, quedando 1,9% por debajo del registro de diciembre, siempre en la medición sin estacionalidad. En términos interanuales, la industria registra una baja de 1,1%, lo que deja el acumulado con una suba de 2,0%. Entre los sectores, se destaca la contracción de 4,6% en maquinaria y equipo como la principal incidencia a la baja, seguida por una merma de 1,2% en alimentos, bebidas y tabaco.

El rubro electricidad, gas y agua anotó en el décimo mes un avance de 1,8% anual, recortando la baja acumulada a 1,5% para el período enero-octubre. En el detalle del servicio eléctrico, Cammesa informó una caída marginal de la generación de 0,2% anual, relacionada con la menor demanda residencial.

Por último, el sector de minas y canteras anotó en octubre una expansión anual de 3,9%, que marca 56 meses consecutivos de crecimiento para el sector, y acumula para los diez meses de 2025 una mejora de 7,4%. El avance estuvo apoyado nuevamente en la producción de petróleo crudo (+13,5%), mientras que la producción de gas natural marcó una baja anual de 7%.