La advertencia de Emmanuel Álvarez Agis sobre el riesgo de abaratar el precio del dólar oficial: “La mitad de la tribuna de Qatar va a ser de argentinos”

Convencido de que están dadas las condiciones para empezar a pensar en una “estabilidad” de la economía por el poco movimiento del dólar paralelo, entre otros factores, el economista Emmanuel Álvarez Agis hizo sin embargo una advertencia a la Casa Rosada y pidió “no hacer macanas”, al sostener que todo se podría “arruinar” si se abarata demasiado el dólar oficial. En tanto, con la inflación como principal factor de preocupación económica en la Argentina, el titular de la consultora PxQ consideró que sería un “éxito absoluto” para el gobierno de Alberto Fernández repetir la tasa del año pasado, de 50,9% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

“Pasó algo muy bueno: el dólar paralelo, que estaba carísimo, empezó a bajar. Es una muy buena noticia. Cómo arruinar esta condición inicial: que abarates mucho el oficial. Suponete que la inflación sea de 70% este año. Si devaluás 30%, para el mundial de Qatar la Argentina va a estar con un dólar tan barato como el del 1 al 1, la mitad de la tribuna de Qatar en la final va a ser de argentinos y vamos a engendrar el mismo problema que en 2017″, reparó el exviceministro de Economía de Axel Kicillof durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner.

Entonces sugirió, en Radio Con Vos: “Para no arruinar la condición inicial no tenés que regalar los dólares, en todo sentido: controlando los que se te van y controlando el precio del dólar oficial, que por suerte es el que seguimos usando para marcar los precios en la economía doméstica”.

En esa línea, Álvarez Agis expresó que cuando aparecen los dólares, los gobiernos suelen abaratar el precio del oficial e insistió en no hacerlo. “Si no caés en esa tentación, lo que la Argentina le vende al mundo -alimentos- y en uno o dos años -energía-, va a estar más caro. En ese contexto, la Argentina tiene una oportunidad. No te agarra muy bien por la deuda, pero tenés una oportunidad para empezar a salir de una especie de 2001 que duró diez años”, dijo esperanzado.

“Tu objetivo no puede ser bajar la inflación a la mitad”

Mientras tanto, abordó también la disparada de precios que genera incordios a la administración del Frente de Todos. Al notificar que el mundo vive “la peor situación internacional en materia de inflación de los últimos 40 años”, Alvarez Agis dijo que el Gobierno se debe trazar metas acordes con esa realidad. “Es obvio que tu objetivo no puede ser bajar la inflación a la mitad”, planteó. En ese sentido, consideró que en principio se deben establecer dos propósitos: “Que la inflación no acelere a lugares complicados y poner mecanismos para que la pérdida de poder adquisitivo sea mínima”.

Dijo, además, que el nuevo escenario mundial -marcado sobre todo por la guerra entre Rusia y Ucrania- genera una buena noticia y dos malas para la Argentina. “La buena es que la Argentina exporta alimentos e importa combustibles, el balance nos da bien porque subieron más los alimentos que los combustibles. Hay una mala fiscal: que a los combustibles importados los paga el fisco y a los alimentos que exportás, les cobrás una retención. La otra mala es la inflación”, desglosó.

Fue bajo ese análisis que planteó cuál sería un escenario favorable para la gestión oficial en materia de aumento de precios. “En este contexto, tirarse a bajar la inflación a la mitad es imposible. Repetir la tasa de inflación del año pasado: éxito absoluto”, sostuvo, a la vez que tildó como “una medida inteligente” que los incrementos paritarios sean por sumas fijas, en vez de con porcentajes, para que no consoliden un número de inflación.

A favor de la suba de retenciones

El economista también se mostró de acuerdo con impulsar una suba de retenciones a los granos, dada el aumento en el precio de los commodities derivado del conflicto bélico. Esta medida es resistida por el núcleo más cercano a Fernández pese a los intentos kirchneristas, debido a las fricciones políticas que podría ocasionar si se tienen en cuenta las rispideces y la desconfianza que aún quedan con el sector agropecuario por la Resolución 125 de 2008.

“Sería normal que este shock, por el tiempo que dure, estuviera contrapesado con una suba de retenciones. Lo estamos viendo en cualquier parte del mundo”, manifestó Alvarez Agis, que siguió: “Una suba de retenciones no va a hacer que el campo pierda plata, los precios son excepcionales, hay márgenes buenos. Los fertilizantes subieron mucho, pero uno entiende que el fertilizante no es el 100% del costo del trigo, del maíz o de la soja”.

Bajo esa postura, el economista dijo que en 2015 se cobraban más retenciones que este año, con un precio internacional que era la mitad del actual, y entendió que las partes deberían discutir -”no ahora en el medio del incendio”- políticas de Estado “con márgenes razonables”.

“El gran problema de la Argentina es que a las herramientas de política económica les ponemos signos partidarios. [El expresidente Mauricio] Macri termina chocando el gobierno por no poner un cepo porque era kuka (sic). Alberto Fernández está poniendo un problema enorme por no subir las tarifas, que parece que es macrista. Es bastante trágico”, sostuvo.

Por último, no creyó que esté dado un escenario con variables económicas incontenibles, que generen una crisis política. “Si todos leen el libro e interpretan como deben interpretarlo eso no debería pasar, no tenés condiciones para una hiperinflación. Hay que evitar las peleas internas que desestabilizan toda la economía”, recomendó.