El presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Manuel Tagle, participó anoche de Odisea Argentina, por LN+, dio detalles de la iniciativa política de los empresarios de esa provincia y advirtió: "La situación económica está al límite".

Como representante, compartió la mirada de este grupo de la Argentina y expresó una férrea preocupación del sector, el cual recientemente se reunió para unificar criterios. "Fue una contribución muy valiosa que decidió el empresariado cordobés para unificar criterios y dar mensajes claros, contundentes y constructivos para la dirigencia y sobre todo para el Gobierno", dijo.

Tagle indicó que seis instituciones empresarias y seis instituciones de la Mesa de Enlace del sector agropecuario se unieron con el grupo de empresarios del G-6, integrado por la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la Sociedad Rural Argentina (SRA). Y expresó: "Para que los funcionarios sepan que hay un grupo de entidades empresarias que piensan monolíticamente lo mismo".

El empresario sostuvo que la gravedad de la situación económica está ligada a una gran desconfianza, una falta de previsibilidad y una falta de certidumbre. "Es lo peor que le puede pasar a un país para lograr resultados económicos razonables y generar bienestar en la sociedad", agregó.

Asimismo, consideró que el Gobierno no contribuye a generar confianza. "Hay aspectos políticos, además de los errores, que hacen inviable cualquier intento de recomponer la situación económica, como las usurpaciones de tierras", mencionó.

Respecto a este fenómeno que se sucede en varias provincias, Tagle opinó: "El Presidente tendría que dar un ejemplo de respetar los principios republicanos y poner la fuerza de seguridad para que realmente evite que estos acontecimientos generen zozobra en la sociedad en su conjunto. Este es un comienzo que no se sabe hasta adónde llega".

También, entre otra de las políticas del Gobierno que no contribuyen a generar un ambiente propicio al desarrollo económico, destacó la creación de Nodio y la propuesta de reforma judicial. "En este momento no son necesarias y afectan a la confianza del país".

El empresario se refirió a la brecha cambiaria como indicio evidente de la desconfianza. "Esto es lo que nosotros creemos que debe ser revertido, porque sino el país no se va a poner en marcha", enfatizó. E indicó que el problema más grave de la diferencia cambiaria es la ruptura en el sistema de precios.

En esta línea, opinó sobre una posible devaluación: "No estoy a favor, porque significaría un empobrecimiento de la sociedad, generaría problemas de un proceso inflacionario más agudo, pero si no somos capaces de bajar el tipo de cambio libre y reducir esa brecha, obviamente, se va a tener que producir porque el termómetro, que es el precio del dólar libre, es el que determina el nivel de desconfianza que tiene la sociedad sobre la política económica y el Gobierno que está conduciendo el país", dijo.

Y concluyó: "Para que el Gobierno pueda sentarse a negociar con los distintos sectores de la oposición, del sindicalismo, de los empresarios, etcétera tiene que haber una verdadera autocrítica y tienen que establecer ciertos puntos mínimos, con los que no han sido respetuosos en el pasado: equilibrio fiscal, control de la moneda y reducción de la estructura en el sector público para bajar la presión fiscal. Si el Gobierno no anuncia un plan convincente y firme, no va a generar la confianza que necesitamos".

