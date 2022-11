La ampliación de restricciones derrumbó la demanda del dólar ahorro en octubre

escuchar

La ampliación de restricciones de acceso al mercado y las adecuaciones que los bancos debieron hacer en sus sistemas para incorporarlas causaron un derrumbe del 38% promedio en la demanda de dólar ahorro durante octubre, según dejó a la vista el Balance Cambiario publicado por el Banco Central (BCRA).

Sólo 619.000 individuos pudieron comprar billetes para atesoramiento durante el pasado mes, contra un millón que habían sido validados para poder hacer la misma operación en septiembre o 1,3 y 1,4 millones que habían tenido esa chance en agosto y julio, respectivamente.

Se trata de la menor cantidad de demanda validada en lo que va del año y hay que ir hasta junio del 2021-es decir, retroceder 16 meses- para dar con un número menor (fueron 443.000 individuos los que habían comprado billetes ese mes).

Semejante torniquete logró además que los montos demandados caigan hasta los US$117 millones netos (US$196 promedio per cápita), retrocediendo 38% respecto del mes anterior y 52% respecto de los US$251 millones comprados por este mecanismo en agosto.

Por el piso...

El Banco Central (BCRA) recordó al respecto que durante octubre dispuso que “las personas usuarias de los suministros de gas natural por red, de energía eléctrica y de agua potable, mientras que reciban subsidio en alguno o todos esos servicios, no podrán acceder al mercado oficial ni realizar operaciones con títulos y otros valores con liquidación en moneda extranjera”.

El informe oficial mostró además que el encarecimiento del dólar turista dispuesto ese mes, para desalentar viajes y compras en el exterior, permitió una reducción del 19% en los egresos brutos totales de divisas originados por viajes, que totalizaron US$620 millones “en línea con lo establecido por la AFIP mediante la Resolución General 5270/202215 del 6 de octubre, en la cual se determinó que a partir del día 12 del mismo mes, todos los consumos mensuales con tarjeta que superen los US$300 tienen que pagar un recargo del 25% extra sobre la cotización oficial del dólar, a cuenta del impuesto a los bienes personales, porcentaje que se suma a otros dos recargos ya vigentes: el 30% del impuesto PAIS y el 45% a cuenta del impuesto a las ganancias”, recuerda.

Aun así la cuenta “Servicios” registró un déficit de US$799 millones en octubre, con un aporte de US$473 millones de “fletes y seguros”; con lo que acumula un rojo de US$8992 millones en el año que resulta superior en 201% al que se registraba a esta misma altura del año pasado.

Radiografía de la oferta y la demanda

En el Balance Cambiario se observa además que la cuenta corriente cambiaria, que comprende los flujos netos por exportaciones netas de bienes y servicios e ingreso primario y secundario, registró un déficit de US$664 millones, resultado que fue explicado por saldos negativos en las cuentas de “Servicios”, “Ingreso primario” e “Ingreso secundario” por US$799 millones, US$217 millones y US$12 millones respectivamente, parcialmente compensados por los ingresos netos de transferencias por bienes por US$363 millones.

Además la cuenta financiera del Sector Privado No Financiero tuvo también un déficit de US$357 millones en octubre, “destacándose los registros por las cancelaciones de saldos en moneda extranjera con entidades locales por el uso de tarjetas con proveedores no residentes por US$359 millones (las cuales no conllevan una demanda neta de moneda extranjera), las cancelaciones de préstamos financieros y títulos de deuda por US$117 millones, parcialmente compensados por ingresos por operaciones de canje por transferencias con el exterior por US$69 millones, de inversión extranjera directa por US$40 millones y de activos externos por US$16 millones”.

Pese a eso, las reservas internacionales del BCRA aumentaron en US$1051 millones durante el mes pasado apoyadas en el superávit de US$2064 millones que mostraron las operaciones de la cuenta financiera cambiaria del Gobierno General y BCRA, algo explicado principalmente por desembolsos brutos del Fondo Monetario Internacional por un equivalente de US$3862 millones (3000 millones de DEG) y por ingresos netos de “Préstamos de otros Organismos Internacionales y otros” por US$918 millones, parcialmente compensados por pagos por un equivalente de US$2541 millones (1975 millones de DEG) al FMI.

