Cifra oficial: cuánto hay que ganar para ser de clase media en la ciudad de Buenos Aires

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires logró perforar la barrera del 2% y marcó un avance del 1,8% mensual en junio, el valor más bajo en diez meses. Sin embargo, los ingresos familiares tuvieron que hacer equilibrio para poder reacomodarse ante el ajuste de las tarifas de servicio público, el transporte y la cuota de medicina prepaga, aumentos que llevaron el límite para ser considerado “clase media” más arriba.

El mes pasado, un hogar tipo —integrado por una pareja de 35 años y dos hijos varones de 6 y 9 años— necesitó un ingreso mínimo de $2.493.587 para ser considerado “clase media”, de acuerdo con el informe que publica mensualmente el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba). Hay que tener en consideración que este número contempla que los dos padres son económicamente activos y propietarios de la vivienda.

Tan solo un mes atrás, ese umbral se ubicaba en $2.450.044, por lo que el monto mínimo para mantenerse en esa escala social aumentó $43.543 en 30 días. Esto significó un aumento del 1,77% en el costo de vida, en línea con la inflación del 1,8% que hubo en el mismo período, según publicó esta mañana la Dgesyc.

De todos modos, para llegar a este cálculo, el estudio contempla que los hogares tengan un ingreso de, al menos, 1,25 la canasta total ($1.994.870) y parte del supuesto de que el grupo familiar es propietario de la vivienda. En la práctica, alquilar un departamento de tres ambientes en la Ciudad de Buenos Aires costó en promedio $1.156.992 en junio, de acuerdo con los últimos datos presentados en el último ZonaProp Index. Es decir, si se le suma ese valor, el ingreso mínimo que necesita esa familia para ser considerada “clase media” y alquilar aumenta a $3.650.579.

Canasta Básica Total y Alimentaria en la Ciudad de Buenos Aires durante junio, de acuerdo por tipo de grupo familiar

El informe también muestra cómo se distribuyen los distintos estratos sociales. Esa misma familia necesitó ingresos superiores a $7.979.478 para integrar el “sector acomodado”. En el otro extremo, el segmento denominado “medio frágil” comprendió a los hogares con ingresos de, al menos, $1.994.869.

En cuanto a la canasta básica total (CBT), el conjunto de bienes y servicios que se necesita para satisfacer las necesidades comunes de la población (como transporte, salud, indumentaria o vivienda) alcanzó los $1.577.314 para esa familia tipo. Esta cifra determina el umbral de pobreza en la Ciudad de Buenos Aires, un valor que aumentó en $28.092 frente al mes anterior, una variación del 1,81% mensual.

El estudio también contempla la realidad en que viven otros tipos de hogares porteños. Por ejemplo, una pareja de jubilados propietaria de su vivienda necesitó más de $790.446 para no ser considerada pobre, mientras que dos jóvenes de 25 años que alquilan en la ciudad requirieron un ingreso superior a los $1.094.635 para traspasar esa misma línea.

La canasta básica total (CBT) alcanzó los $1.577.314 para esa familia tipo en Buenos Aires Shutterstock

Por último, se relevó la canasta básica alimentaria (CBA), la cual delimita el dinero necesario para satisfacer las necesidades nutricionales de la población y define la línea de indigencia. Para la familia tipo de cuatro integrantes, la barrera se ubicó en $858.407, mientras que la pareja de jubilados necesitó $433.425 y los jóvenes adultos unos $520.673.

En este caso, la variación mensual fue del 1,68%. La cifra se encontró por debajo de la inflación general de junio, la que marcó un 1,8% frente a mayo, el número más bajo desde agosto del año pasado. Esto se debió a que el rubro de Alimentos y Bebidas no alcohólicas marcó un avance del 1,6%.