La nuevas oficinas de Mercado Libre en Saavedra Crédito: Gentileza Mercado Libre

20 de junio de 2019 • 10:56

Paula de Elía, arquitecta y socia del estudio EEI, habló del proceso de creación de las nuevas oficinas de la empresa Mercado Libre en Saavedra, donde funcionaba la fábrica de lamparitas de Philips.

"Nos unimos tres estudios de arquitectura (EEI, BMA arquitectos y Methanoia) y el concepto del hormiguero surgió del edificio que iban a ocupar. Las plantas con las que contábamos eran muy grandes y, uno de los pedidos del concurso, fue que hubiera una conexión entre todos los pisos", explicó invitada al programa "Comunidad de Negocios".

Pero, en lugar de hacer una conexión central, ellos decidieron crear hoyos o perforaciones en el piso para obligar a la gente a recorrer la oficina ya que no pueden seguir subiendo hacia arriba o bajando por el mismo lugar. "Bautizamos links a estas escaleras porque son una manera de navegar el edificio y vas entrando en distintas solapas".

En tanto, consultada por las tendencias en oficinas, dijo que se está priorizando que los empleados ocupen los lugares cerca de las ventanas y sostuvo que los presidentes ya no quieren despachos cerrados, porque eso no facilita la comunicación con el equipo.

"Las empresas de vanguardia toman decisiones de las que no pueden volver atrás. Si se ponen sillas ergonómicas o determinadas alfombras o pisos no se puede volver atrás y también están las normas de sustentabilidad, que son temas que no pueden ignorarse", concluyó.