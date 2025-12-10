Bullpadel, la marca emblema del pádel que tendrá sus primeras tiendas en la Argentina

La industria vinculada al deporte de las paletas consolida su presencia en el mercado nacional mediante una inversión estratégica de uno de sus principales fabricantes. La firma Bullpadel concreta su llegada directa e inaugura dos espacios físicos exclusivos en puntos neurálgicos de la capital argentina, una decisión que responde al incremento sostenido de la práctica amateur.

La llegada de Bullpadel a la Argentina

La empresa seleccionó dos centros comerciales de alta afluencia para establecer sus primeras tiendas oficiales en el territorio. Los locales funcionan en Unicenter Shopping y en Portal Palermo. Esta inauguración representa un hito para la región y la firma se posiciona así como la primera marca internacional de la disciplina con tiendas propias en la Argentina.

Delfina Brea, actual número dos de pádel, es una de las deportistas embajadoras de Bullpadel

La propuesta busca acercar el universo de productos de la compañía a los jugadores y aficionados locales. El espacio situado en Portal Palermo incorpora una novedad para el mercado minorista del sector: una cancha de pádel en miniatura diseñada para probar las paletas antes de la adquisición. Este servicio incluye asesoramiento personalizado basado en el estilo de juego de cada cliente, con el fin de elevar la experiencia de compra y adaptarla a la madurez del público local.

La visión estratégica de la compañía

La apertura de estos espacios responde a una decisión de acercamiento a un mercado considerado histórico para la disciplina. Hernán Stambulsky, coordinador de marketing y comunicaciones de Bullpadel Argentina, destacó la relevancia de la plaza local en el panorama mundial y explicó los motivos de la inversión.

El ejecutivo señaló: “La Argentina es un país clave en la historia del pádel. Abrir nuestras primeras tiendas oficiales representa un paso natural para estar más cerca de una comunidad que vive este deporte con pasión y profesionalismo”.

El local de Bullpadel funciona en el primer piso del Unicenter Shopping de Martínez

El equipamiento y las figuras del circuito

Los nuevos locales comercializan la línea completa de artículos desarrollados por la firma. La oferta incluye paletas, indumentaria técnica, calzado especializado y accesorios. Los productos disponibles coinciden con el equipamiento de uso de las principales figuras del circuito profesional, sumado a lanzamientos exclusivos para el mercado.

La compañía, fundada en 1995 y propiedad de la empresa española Aguirre & Cía desde 2005, patrocina a destacados atletas del ranking mundial. Entre los embajadores de la marca figuran nombres relevantes del circuito Premier Padel como los argentinos Federico Chingotto, Juan Tello y Martín Di Nenno. En la rama femenina, la firma provee equipamiento a Delfina Brea, actual número dos del mundo.

Federico Chingotto es uno de los embajadores argentinos de Bullpadel

Un contexto de expansión global y local

El desembarco comercial ocurre en medio de un fenómeno de crecimiento exponencial del deporte en diversas regiones. La actividad atraviesa una expansión significativa en Europa, Medio Oriente y América Latina. España lidera las estadísticas con más de 15.000 pistas registradas, mientras que Suecia posiciona a la disciplina como el deporte de raqueta de mayor práctica y oros países como Italia y México registran un aumento constante en la construcción de canchas.

La Argentina experimenta una segunda etapa de auge, distinta a la explosión masiva de los años 90. Aquella época de clubes repletos y pelotas amarillas por doquier dio paso a una fase de mayor profesionalización. El resurgimiento actual se apoya en la transmisión de torneos internacionales vía streaming y en la adopción del juego como estilo de vida. El ecosistema incluye la reapertura de clubes, torneos locales con récords de inscripción y una interacción constante entre marcas, influencers y nuevas generaciones de jugadores.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Gastón Roitberg.