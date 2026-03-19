La baja en la actividad, ya se siente en el comercio exterior: fuerte caída de las importaciones

El bajo nivel de la actividad económica en el país empezó a evidenciarse en la balanza comercial, que en febrero registró una fuerte caída de las importaciones. En el segundo mes del año, las compras al exterior se redujeron 11,8% respecto de igual período de 2025.

Todos los grandes rubros de la importación tuvieron caídas en el mes, según el informe Intercambio Comercial Argentino (ICA), publicado por el Indec. Combustibles y lubricantes cayó 36,8%; piezas y accesorios para bienes de capital, 24,9%; bienes de capital, 17,6%; vehículos automotores de pasajeros, 5,7%; bienes intermedios, 4,1%, y bienes de consumo, 3%.

El rubro que sí tuvo un enorme crecimiento fue el de “otras importaciones”, que incluye bienes despachados mediante servicios postales (courier). Se trata de un dato que no sorprende en el actual contexto de apertura económica, en el que se dispararon las compras al exterior de los particulares.

Marcelo Elizondo, especialista en negocios internacionales, explicó que la caída de las importaciones obedece a la desaceleración de la actividad, pero también dijo que sorprende la baja de las exportaciones. “Se espera que el país tenga récord de exportaciones este año, pero para eso será necesario mejorar mucho la performance”, opinó.

En efecto, las exportaciones también cayeron, pero en menor medida que las importaciones (-2,9%). Fue sobre todo la gran baja de las compras al exterior lo que evitó que la merma en las ventas externas no configurara un déficit de la balanza comercial, que cerró el mes con un superávit de US$788 millones, un alza de US$513 millones respecto del mismo mes de 2025.

El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) también presentó números rojos. Producto de ventas externas por US$5962 millones y compras al exterior por US$5174 millones, alcanzó los US$11.137 millones, lo que significó una disminución de 7,2%, en comparación con igual mes de 2025.

Otro dato preocupante es que en el segundo mes del año el país tuvo saldo negativo con sus principales socios comerciales. Con Brasil tuvo un rojo de US$222 millones; con China, de US$640 millones; con la Unión Europea, de US$76 millones, y con con Estados Unidos, de US$10 millones.

Elizondo comentó que llama la atención que las exportaciones a China y la Unión Europea crecen, pero las de Brasil –principal socio del Mercosur– disminuyen. “Esto tiene que ver con que el mercado brasileño está poniéndose más competitivo y complejo, especialmente para la industria automotriz que genera la mayor exportación”, explicó el especialista.

La economista Marcela Cristini, especialista en Comercio Exterior, de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), dijo que el balance comercial de febrero refleja dos aspectos importantes. “Por un lado, un mercado internacional que, desde el conflicto en Medio Oriente, ya no existe, y por eso el rubro de combustibles y energía cae en precios y volúmenes cuando hoy los mercados de petróleo y gas están con niveles de precios casi récord. Por otro, la contracción de las importaciones de todo tipo es la consecuencia de la caída en el nivel de actividad local que afecta a la producción y a las inversiones”, analizó.

Para Cristini, una preocupación adicional es “la contracción del intercambio bilateral con Brasil que sigue sostenido por el comercio automotriz, que también está llamado a modificarse en el futuro a partir de las inversiones chinas en nuestro socio principal para la producción de autos eléctricos”.

En el próximo parte, según estimó Cristini, se verán cambios muy importantes en precios de combustibles y commodities aunque es muy probable que se mantenga la tendencia al recorte de importaciones. “Ambos aspectos tenderán a reforzar la mejora en el balance final”, concluyó.