Día negativo. Caen la bolsa porteña y las acciones argentinas en Wall Street

La bolsa argentina abrió hoy en alza -llegó a escalar un 1,5%-, pero luego empezó a caer. Cerca de las 14, el índice Merval muestra una baja del 4,18% y retoma el sendero descendente que registra desde el derrumbe del lunes, la primera jornada hábil luego de las PASO.

El índice accionario acumula una caída de más del 30% en lo que va de la semana.

En tanto, la mayoría de las acciones argentinas que cotizan en Nueva York caían, tras haber repuntado ayer siendo las peores performances la de los ADRs de Irsa (-23,24%), Edenor (-10%) y Loma Negra (-9,88%).

Los bonos argentinos, en tanto, muestran cifras negativas, con caídas de hasta un -16,67%. En este contexto, el riesgo país alcanzaba los 1929 puntos, cifra que implica una suba del 8,90% respecto del cierre de ayer -1771 puntos-. Estas son las marcas más altas del gobierno de Mauricio Macri, después de los 1013 puntos que se alcanzaron en el primer día de junio pasado.

Consultada por LA NACION, la directora de Portfolio Personal Inversiones, Sabrina Corujo, dijo que son cautelosos con las posiciones en renta variable porque los análisis son complejos a esta altura.

"Cualquier comparación con fundamentals da que las acciones son baratas, pero lo que te serviría es proyectar escenarios macro al próximo año y en eso no tenes información. Es un momento de tan alta incertidumbre que cualquier comparación luce poco consistente. Si se piensa en un eventual escenario de default todavía no tocamos el piso, pero si hay un transición ordenada el piso este podría ser el definitivo y a partir de eso podría haber una mínima recuperación o de corto plazo, pero es tan difícil dar un estimación que somos cautelosos. Hay oportunidades de trading, pero no son para cualquier inversor", aconsejó.

"En los ADRs hay una volatilidad del mercado por nuestra propia situación pero el escenario externo también es feo. Hay fuertes caídas de acciones estadounidenses y europeas, lo que da un combo complicado", agregó Corujo.