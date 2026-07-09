Gracias a la IA, Samsung ganó más en el último trimestre que en los tres años anteriores sumados

Samsung Electronics anunció el martes un aumento de 19 veces en su beneficio operativo del segundo trimestre, superando sus ganancias combinadas de los últimos tres años; sin embargo, los inversores recortaron más de 100.000 millones de dólares de su valor de mercado debido a las preocupaciones sobre la sostenibilidad del auge de los chips impulsado por la inteligencia artificial (IA).

La expansión cada vez mayor de los centros de datos de IA ha impulsado una demanda masiva de chips de memoria y ha disparado los precios de los chips a máximos históricos, lo que ha propiciado un marcado cambio de rumbo para el mayor fabricante mundial de chips de memoria.

Samsung estimó el beneficio operativo del periodo abril-junio en 89,4 billones de wones (58.440 millones de dólares), superando la estimación de LSEG SmartEstimate de 87,3 billones de wones, según un documento presentado ante las autoridades reguladoras. Un año antes había registrado un beneficio de 4,7 billones de wones (3110 millones de dólares). La empresa señaló que los ingresos probablemente aumentarían un 129%, hasta alcanzar los 171 billones de wones con respecto al año anterior.

“Los sólidos resultados de Samsung eran ampliamente esperados y, en gran medida, ya se habían descontado tras el repunte de sus acciones antes de la publicación de los resultados”, dijo Albert Yong, socio director de Petra Capital Management, que posee acciones de Samsung.

“Los inversores siguen preocupados por la sostenibilidad del auge de la IA y por el riesgo de que se ralentice el gasto en infraestructuras de IA por parte de las principales empresas tecnológicas estadounidenses”.

Qué pasará con los precios de los chips

Los precios de los chips de memoria siguieron subiendo durante el trimestre, a medida que el gasto en IA se ampliaba más allá de la memoria de alto ancho de banda (HBM, por sus siglas en inglés) hacia productos DRAM y NAND convencionales. Citi Research señaló la semana pasada que los precios medios de venta de la DRAM y la NAND aumentaron un 44% y un 53% intertrimestral, respectivamente, en el segundo trimestre.

Los beneficios de Samsung se dispararon, a pesar de que la empresa destinó fondos a importantes bonificaciones para sus trabajadores del sector de los semiconductores, tal y como se acordó en un convenio salarial en mayo que vinculaba su remuneración al beneficio operativo.

Los analistas señalaron que el rápido crecimiento de la producción de HBM ha reducido la oferta de productos de memoria convencionales utilizados en teléfonos inteligentes, computadoras personales y servidores empresariales, lo que ha respaldado aún más los precios.

Aunque se espera que el negocio de memorias de Samsung registre otro trimestre de sólidos resultados, analistas señalaron que es probable que aumenten las pérdidas en sus negocios de fundición y otros procesadores, ya que los gastos en bonificaciones se reparten entre toda la división de semiconductores.

SK Hynix, la otra surcoreana que gana fortunas

La demanda de la venta de acciones de SK Hynix (que con Samsung y Micron controla el 90% del mercado de chips de memoria), por valor de US$28.000 millones, superó en más de siete veces el número de acciones disponibles, según una fuente familiarizada con el asunto, lo que pone de relieve el enorme interés de los inversionistas por una de las empresas más importantes de la cadena de suministro de la IA.

La oferta del fabricante de chips surcoreano, que financiará nuevas fábricas y equipos para satisfacer la creciente demanda de chips de IA, está llamada a convertirse en la segunda mayor venta de acciones del mundo tras la oferta pública inicial (OPI) de SpaceX, que batió récords el mes pasado con 85.700 millones de dólares.

La empresa se ha convertido en el principal proveedor de chips de memoria de gran ancho de banda para Nvidia, la culminación de 14 años de apuestas que le valieron escepticismo y desprecio, pero que, en última instancia, la situaron en el centro de la fiebre mundial de la IA.

Reuters