La Cámara de Comercio volvió a apuntar al Gobierno: “No se puede obligar a producir a pérdida, es una locura”

En medio del fuerte rechazo que manifestaron diversos empresarios a lo largo de la semana tras los controles de precios que anunció la administración de Alberto Fernández, el titular de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, volvió a referirse al tema tras el cruce que protagonizó días atrás con el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, y advirtió hoy que “en ningún gobierno democrático se puede obligar a nadie a producir a pérdida”.

“Es una locura”, agregó y destinó algunas críticas contra Feletti, sobre quien dijo: “Tiene buenas intenciones pero está usando herramientas incorrectas”.

En diálogo con CNN Radio, el presidente de la CAC profundizó en los motivos por los cuales sostiene que la reciente medida de congelamiento de precios, implementada por el Gobierno, podría generar desabastecimiento y precisó: “Una cosa es cuando hay que vender el stock. Ahora, si cuando tengo que reponer mi valor de reposición es mayor que mi valor de venta, no lo voy a reponer, es sentido común”.

Asimismo, tras la acusación de Feletti, quien en redes sociales se refirió a una de sus declaraciones y dijo que se trataban de una amenaza contra el pueblo argentino, Grinman afirmó: “Lo mío no fue una amenaza, fue una reflexión. Cada vez que se ha aplicado (un control de precios), hubo algún faltante. Es preocupante que se insistan con cosas que no funcionan”.

NI AMENAZAS A LOS ARGENTINOS Y ARGENTINAS NI DESABASTECIMIENTO



Lamentamos mucho este tipo de amenazas que no son a un Gobierno ni a una política, sino al Pueblo argentino pic.twitter.com/iUGRTDarjY — Roberto Feletti (@RobertoFeletti) October 20, 2021

“Nunca funcionó, fue un paliativo, una aspirina a un malestar, pero la enfermedad siguió”, añadió al respecto.

Días atrás el empresario ya había advertido por posibles faltantes. “Va a haber desabastecimiento, no tengan ninguna duda. Cuando se le termine al que ya tiene fabricado ese producto, si eso le provoca pérdida, no lo va a volver a fabricar porque no hay manera”, alertó el miércoles pasado.

Hoy insistió en su postura y dijo: “En un gobierno democrático no se puede obligar a nadie a producir a pérdida. Es una locura. Cuando tenga que cerrar la empresa porque me fundí, el Gobierno me dice ‘usted no puede despedir porque están prohibidos los despidos’”.

Grinman sostuvo además que ser empresario en la Argentina es una actividad de riesgo, ya que los gobiernos cambian las reglas de juego. “El empresario argentino es Doña Rosa o Don Eduardo con 50.000 empleados. Todos somos empresarios. La riqueza solo la puede crear el sector privado. Los gobiernos de todos los signos siempre pusieron a los empresarios como los malos de la película”, reclamó el presidente del CAC.

“No nos respetan. Nos maltratan. El 99,9 por ciento somos honestos y trabajamos todos los días. A los deshonestos que los busque la Justicia. Se necesita respetar al empresario argentino”, sentenció Grinman, quien luego consideró que la reunión que Feletti mantuvo con empresarios “no fue una negociación” y que no se llegó a ningún acuerdo.

“Paula Español acordaba. Ahora Feletti no acuerda, aunque tampoco digo que esté imponiendo”, señaló el titular del CAC. Sin embargo, al ser consultado acerca de si el secretario “es el nuevo Guillermo Moreno”, respondió categórico: “No, para nada. Sus intenciones son las mejores, pero tenemos visiones distintas de las herramientas a aplicar”. Asimismo, el empresario lo describió como “un hombre capaz, formado, inteligente, que busca lo mejor”.