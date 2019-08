La carrera profesional, "la cobra que se cobra" todos los errores

Andrés Hatum, en diálogo con José Del Rio Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de agosto de 2019 • 12:26

Andrés Hatum, PhD de la Universidad de Warwick (UK) y Profesor Management y Organización de la Escuela de Negocios, Universidad Torcuato Di Tella, irrumpió en el escenario disfrazado de cobra para dar una charla que tituló "La carrera es la cobra que te cobra todo", un guiño al hit musical de Jimena Barón.

Para Hatum, es fundamental "cuidar la carrera a lo largo de la vida porque cualquier movimiento en falso tiene impacto". En ese sentido, señaló cinco "bloqueadores de carrera". En primer lugar, destacó el obstáculo de "no ser estratégico cuando las cosas cambian".

"Hoy la rigidez mental está penalizada. Si no tenés capacidad de cambiar, te quedás afuera", apuntó.

Por otro lado, habló de "el elefante en el bazar", personas conflictivas que se inmolan por todos en luchas que los perjudican y que "después se tienen que ir para reconvertirse en otro lugar". En diálogo con el secretario de Redacción de LA NACION, José Del Rio, también señaló el bloqueador de "no atraer ni a los mosquitos: ser un jefe que no genera que la gente quiera trabajar con él, que no ayuda al resto a desarrollarse".

También consideró un obstáculo en la carrera aquellos líderes que piensan "el equipo soy yo", es decir, a los que no les importan ni están atentos al otro, y el "síndrome de las vacas muertas": empleados desmotivados, que es difícil motivar o poner en marcha con un proyecto.

Como clave en un contexto difícil, donde hay que "manejar la dicotomía en la Argentina de hoy", Hatum recomendó "pensar en el corto plazo, pero también pensar que en algún momento hay que plantear una estrategia a largo plazo y equilibrar ambas". Y también sugirió tener la capacidad de reaccionar rápidamente, pero con profundidad de análisis, para no ser solo "el bombero que apaga el incendio".

El desafío de generar engagement

Conocer a los empleados, fomentar la intercomunicación y potenciar los liderazgos. Estas fueron algunas de las claves del panel "El desafío de generar engagement", realizado en el marco del evento Summit Recursos Humanos organizado hoy por LA NACION en el hotel Four Season.

Julia Domeniconi (GCBA), subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se refirió a cómo genera engagment de los empleados en el Estado. "En primer lugar, está la vocación del servicio público. Ciertas áreas con tanto impacto en la gente que esa vocación es el driver principal del engagement: médicos, enfermeros, policías. Por el otro lado tenemos el personaje de Gasalla del empleado público. Muchos nos piensan así y esa percepción hay que quebrarla", apuntó.

Federico Barni (Navent), Carla Quiroga (LA NACION), Julia Domeniconi (GCBA) y Gian Carlo Aubry (Nestlé) Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

Domeniconi también se refirió al problema de la "dedocracia", como única manera de crecer en el Estado. "Hay que generar la base y las políticas necesarias para cambiar eso y pasar a una meritocracia real", dijo, y señaló que una manera de hacerlo es formando "capas intermedias de líderes". "No teníamos en el Gobierno de la Ciudad gente que lidere equipos: solo cargos políticos que cambiaban cada cuatro años y hacia abajo, nada", añadió. "Este año, además, por primera vez en la historia del gobierno estamos haciendo concursos de ascensos dentro del Estado. Y la batalla cultural es que la gente no cree que sea transparente y no se presenta. Nos ayudamos de la tecnología para mostrar el proceso y dar garantías de la no existencia del dedo", dijo.

Para Gian Carlo Aubry (Nestlé), CEO de Nestlé Región Plata para Argentina, Uruguay y Paraguay, lo que falta hoy es intercomunicación entre las personas. "Estamos en un mundo digital, interconectado, pero paradójicamente muchas compañías están todavía muy desconectadas. Pueden hacer videoconferencias, pero les cuesta levantarse de su silla y caminar diez metros para hablar con un compañero y discutir un problema, forjar lazos, lo que fortalece a una compañía", apuntó.

Aubry consideró que hay "carencias de formaciones" en la región y no solo porque muchos jóvenes abandonan sus estudios, sino porque "muchos en América Latina van a universidades y pocos a escuela técnica y no se forman en oficios". "Hoy tenemos problemas para conseguir ingenieros, pero también buenos mecánicos", resumió.

Las turbulencias de la economía argentina también son un factor determinante cuando se habla de recursos humanos. "Nuestro negocio es muy sensible a los cimbronazos y en momentos complejos la gente se toma su tiempo para tomar decisiones: paran la pelota", señaló Federico Barni, director ejecutivo de Navent, que controla Zonajobs, "En julio, que hubo cierta estabilidad económica, aumentaron la publicaciones en un 15%, lo que continuó en agosto, pero luego de las PASO los rendimientos volvieron a niveles anteriores", precisó.

Barni aseguró que cerca del 20% de las búsquedas en Zonajobs son de perfiles de tecnología: profesionales de software, projet manager, programadores. "Se buscan sobre todo perfiles tecnológicos que potencien los canales de venta online. Por otro lado, también se buscan posiciones comerciales y de administración y finanzas", agregó, y explico que cada vez más las tecnologías de big data, inteligencia artificial y machine learning son utilizadas para mejorar el match entre postulantes y empleadores que buscan candidatos.