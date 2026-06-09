La ciudad paraguaya que busca seducir a los argentinos más ricos con un aeropuerto propio

POSADAS. La ciudad de Encarnación acaba de inaugurar un exclusivo aeropuerto para vuelos privados, con una pista pavimentada de 1300 metros, una moderna terminal de pasajeros que incluye restaurante en la terraza y todo dentro de un barrio cerrado.

Estas instalaciones de lujo fueron inauguradas este viernes, con la presencia de más de 12 aeronaves, entre jets y turbohélices, que aterrizaron en el aeropuerto que funciona dentro del reconocido country Aguavista, frente a Posadas.

El empresario Andrés Trociuk, el viernes en la inauguración junto a su esposa Dana Luzko.

Las instalaciones incluyen también un helipuerto y un espacio de coworking en la terminal y serán operadas por la firma Skysur S.A., además de alojamiento para los pilotos y tripulantes. El aeropuerto estará operativo para los residentes o visitantes de Aguavista, pero también para terceros.

Por la longitud de la pista (tiene 900 metros menos que el vecino aeropuerto Gral. San Martin de Posadas, donde aterrizan Boeing 737 o Airbus A320) está destinada a jets privados hasta un Cessna Citation de 12 plazas.

El empresario paraguayo Andrés Trociuk, uno de los grandes productores de soja del Paraguay y creador del country Aguavista en 2007, es el impulsor de estas inversiones que demandaron solamente para la terminal aérea, unos US$23 millones, según le contó a LA NACIÓN, Elio Saurini, presidente del consorcio de propietarios del barrio privado.

“Apuntamos a un público que venga de Asunción pero también del resto de los países de la región, como Argentina, Uruguay o Brasil”, dijo Saurini a este diario.

“Era una deuda que tenía con varios amigos, que me pedían que habilite aunque sea un potrero para aterrizar, y ahora hicimos algo mejor que eso”, afirmó Trociuk en declaraciones publicadas por el diario ABC.

El nuevo aeropuerto ya tiene la habilitación de la DINAC (equivalente a la ANAC) y está pensando fundamentalmente para ricos y VIPs que quieran viajar desde Asunción, o desde ciudades como Buenos Aires, San Pablo, Punta del Este o Santiago de Chile.

Trociuk, uno de los empresarios de la soja más grandes de Paraguay, tiene en esa misma zona un puerto privado desde donde salen las enormes barcazas con el grano por el río Paraná para luego ser cargadas en los puertos de Zárate, Rosario o Buenos Aires.

La plataforma y la torre de control.

Aguavista está ubicado en una localidad que se llama Juan del Paraná, pegada a Encarnación, una ciudad que a su vez se ha convertido en los últimos 20 años en un polo de atracción de inversiones inmobiliarias de paraguayos, pero también de empresarios de otros países, como Argentina y Brasil (ver mapa).

De alguna manera, Aguavista compite con Punta del Este en la atracción de ricos y VIPs, y brindar la conectividad aérea directa era un paso fundamental para posicionar al barrio en ese selecto público.

“Era necesaria la conectividad para eso, una pista privada en el propio barrio”, explicó Trociuk el viernes, junto a su esposa Dana Luzko, durante la celebración a las que acudieron empresarios y amigos de la pareja, varios de los cuales llegaron vía aérea.

La terminal de pasajeros, inlcuye un restaurante en la terraza, todo administrado por el consorcio de propietarios de Aguavista.

Actualmente, Aguavista tiene 400 casas y unos 1000 terrenos vendidos. También los posadeños y misioneros de alto poder adquisitivo tienen casas allí.

El predio incluye cancha de golf y una marina que da al río Paraná, que corre ancho en lo que es una parte del lago previo a la represa de Yacyretá.

Polo de inversiones inmobiliarias

Encarnación es para Paraguay lo que la Pampa Húmeda a la Argentina por el poderío en la producción de granos, sobre todo soja. Firmas como Bunge, Dreyfus, Cargill o AGD, tienen tierras e instalaciones en la zona.

“La Perla del Sur”, como se la conoce a Encarnación, es también un polo de atracción turística en verano, a partir de las playas artificiales que se levantaron luego de que el embalse de Yacyretá subiera a la cota 88.

Aguavista, ubicada frente a Posadas y contigua a Encarnación, ahora tiene su propia terminal de vuelos privados que funcionará dentro de un barrio cerrado.

Entre las obras complementarias la entidad binacional concretó la construcción de una espectacular costanera que le cambió el perfil a la ciudad, que pasó de vivir del comercio con Posadas, a recibir inversiones inmobiliarias, hoteles de lujo y ser el centro vacacional por excelencia de Paraguay.

Incluso construyeron un sambódromo y un moderno estadio de fútbol, a pesar de que no tienen ningún equipo en la Primera Divisón del fútbol guaraní.

Sin salida al mar, las playas de Encarnación no tardaron en transformarse en el destino elegido por paraguayos de alto poder adquisitivo, casi en consonancia con las dificultades de San Bernardino, afectado por la contaminación del Lago Ypacaraí.