La construcción creció 6,3% en 2025 e insinúa el inicio de una recuperación

La construcción comenzó a dar señales de recuperación y, si bien es uno de los sectores, junto con la industria, más golpeados por el actual modelo económico, mostró cifras alentadoras en diciembre pasado. Cerró 2025 con un crecimiento de 6,3% acumulado en el año y, de la mano del crédito, una mayor certidumbre económica y revitalización de la obra pública en las provincias, podría tener un buen 2026.

El dato fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en su Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC). En este informe se indicó, además, que el sector tuvo un alza de 3,8% en diciembre respecto de noviembre y de 2,9% respecto de igual mes de 2024.

El economista Gustavo Vallejo, jefe del Departamento de Estadísticas del Instituto de Estadística y Registro de la Actividad de la Construcción (Ieric), comentó que la cifra de crecimiento mensual desestacionalizada en diciembre es la segunda mayor tasa de incremento del año y la más elevada desde mayo. “De esta manera quedó muy cerca de recuperar el nivel de septiembre pasado, máximo anterior que precedió al parate generado por la incertidumbre preelectoral que se extendió hasta noviembre”, agregó.

Por otra parte, Vallejo explicó que el incremento acumulado del 6,3%, si bien fue superior al crecimiento de la economía, aún se encuentra muy por debajo del nivel de 2023.

La economista Florencia Iragui, de la consultora LCG, destacó que la construcción logró la recuperación versus el 3,8% de caída que había exhibido en noviembre pasado. De todos modos, indicó que aún se encuentra muy por debajo de diciembre de 2023.

Además, Iragui afirmó que insumos claves como el asfalto (anticipador de la obra pública) retroceden por cuarto mes consecutivo, acompañado por las sensible caída mensual de ladrillos huecos, que restó más de dos puntos porcentuales a la variación del índice general. “Hierro y pinturas más que compensaron las caídas, creciendo a más del 12% mensual cada uno”, agregó la economista.

En tanto, Paloma Quadrana, economista de la consultora Abeceb, dijo que, con los datos de diciembre pasado, la construcción confirmó la tendencia al alza que mostró en todo 2025, pero que todavía está lejos de recuperar el terreno perdido. Según precisó, se encuentra 22,8% por debajo del nivel de 2023.

Asimismo, opinó que, “en un contexto de elevados costos en dólares y un precio del metro cuadrado que continúa bajo, la rentabilidad del sector permanece comprimida, mientras que la obra publica continua con baja actividad en medio de una reconfiguración donde el Estado nacional deja de tener protagonismo y las provincias pasan a ser los ejecutores de las obras públicas”.

De cara a lo que puede suceder en este año, Vallejo subrayó que el arrastre estadístico permite prever que lo que se vio en diciembre y cierre de 2025 sea un piso de crecimiento para 2026. “Ese repunte posiblemente esté apuntalado por un mayor crecimiento de las obras de infraestructura provinciales y del arranque de nuevos proyectos de inversión en minería y petróleo. Y también podría ser complementado por la construcción residencial, siempre y cuando acompañen los bancos con bajas en la tasa de interés de los créditos hipotecarios que fomenten no solo al sector inmobiliario en la compraventa de propiedades usadas, sino a las nuevas construcciones”, concluyó el especialista.