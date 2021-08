La dramática situación del sector que sigue perdiendo empleos pese a la mayor actividad

El primer día de septiembre de 2020, tras más de cinco meses de cuarentena, el histórico restaurante Pippo cerró sus puertas definitivamente tras 83 años de vida y muchas crisis “sobre el lomo”. Los 25 empleados del emblemático local de la calle Montevideo, a pasos de la Avenida Corrientes, se quedaron en la calle. En ese sector se perdieron muchos puestos de trabajo en blanco por casos parecidos en todo el país.

Pero con la parcial recuperación que experimentó el sector gastronómico en 2021 no sólo no se recuperaron empleos, sino que se siguieron perdiendo y en mayor ritmo que en 2020. Cientos de locales que habían cerrado sus puertas para siempre, tras décadas de funcionamiento, no volvieron a abrir en 2021 y otros que venían aguantando y “comiéndose” ahorros, terminaron tirando la toalla. Algo similar sucedió con la hotelería.

Un relevamiento del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) muestra que el sector de restaurantes y hoteles es el que más empleos en blanco perdió por la pandemia y los sigue perdiendo. En total, uno de cada cinco trabajos formales se perdieron en ese rubro si se toman los datos hasta abril pasado.

Este sector, castigado también por casi dos años sin fiestas, eventos o convenciones, arrancó la pandemia en marzo de 2020 con 264.302 empleos registrados en todo el país. El primer año, la caída fue de 23.913 empleos. Pero lo más notable es que este sector aceleró la destrucción de puestos de trabajo en 2021, a pesar de la reapertura de la actividad.

El empleo cayó otros 31.816 puestos adicionales en 2021 y llegó a un total de 208.573, según el Iaraf, que procesó los datos del Indec y el Ministerio de Trabajo de la Nación. Se trata de una caída de 21% o 55.729 trabajos formales desde el inicio de la pandemia del Coronavirus. Se calcula que son muchos más si se toma en cuenta que es un sector con mucha informalidad y empleo temporario.

En abril pasado la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra) divulgó un estudio de la consultora Invecq donde afirmaba que el sector destruyó 170.000 puestos de trabajo y cerró 8.000 empresas, en su mayoría pymes.

“Nos comimos las reservas y seguirán cerrando”

“En el primer año de la pandemia aguantamos mucho, nos comimos ahorros, pero ya hace tiempo que no damos más y las ayudas no son suficientes, advertimos que iban a cerrar muchos hoteles y restaurantes en todo el país y lo seguirán haciendo”, dijo a LA NACION, Santiago Lucenti, dueño de dos hoteles en Puerto Iguazú presidente de la Asociación Hotelera, Gastronómica y Afines de Puerto Iguazú (Ahgai) y dirigente de Fehgra, que aglutina a este sector en todo el país.

“No vemos una recuperación del sector para nada. Estamos en niveles mínimos. En Iguazú hubo un promedio de ocupación del 40% cuando lo normal en julio es arriba del 75%. Ni hablar de la gastronomía. Lo mismo está pasando en Mar del Plata, en Buenos Aires y otros destinos. Además no hay eventos, lo que genera muchos puestos eventuales. La caída del empleo en el sector es muy grande, los hoteles están a la mínima expresión de funcionamiento. El REPRO ayuda, pero no alcanza”, señaló.

“El sector hoteles y restaurantes es el único de los seis sectores que relevamos que a pesar de la recuperación parcial de la actividad, no solo no recuperaron el nivel de empleo, sino que lo siguieron destruyendo”, explicó a LA NACION, Nadín Argañaraz, economista a cargo del Iaraf.

Argañaraz midió el impacto en el empleo de la pandemia en seis sectores: construcción, comercios, hoteles y restaurantes; industria manufacturera, transporte y bancos. Para el Iaraf, la industria manufacturera fue la única que recuperó el nivel de empleo pre-pandemia e incluso sumó algunos empleos más. Hay dos trabajos en blanco más por cada 100 que había en abril del 2019. La construcción en cambio recuperó en 90% el nivel de actividad pre-pandemia (abril del 2019), pero el empleo alcanza apenas el 80% de ese nivel.

El comercio, en tanto, está trabajando al 105% de su nivel de actividad pre-pandemia, pero con un empleo que apenas alcanza el 97 por ciento de aquel momento. Transporte y almacenamiento también recuperó este año casi todo su nivel de producción (90%) y los empleos (95%) de abril del 2019. Y otro tanto sucedió con los bancos (99% de actividad y 96% de empleos).

“Construcción y hoteles fueron las actividades que tuvieron las mayores variaciones de producción y empleo, en el otro extremo están los bancos, que tuvieron las menores variaciones”, explicó Argañaraz.