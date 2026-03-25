Jorge Brito: “Se necesita que la gente crea que esto no es un veranito”

NEW YORK.- El frío inundaba la mañana en la calle Wall Street cuando los principales ejecutivos del banco argentino se reunieron frente al edificio para la foto de rigor. Ya dentro, luego de bajar del tradicional balcón que esta vez vestía una bandera del Banco Macro, Jorge Brito caminó por el salón central de la New York Stock Exchange (NYSE).

El banquero se dio el gusto de parar en distintas estaciones para conversar en un pulido inglés con los más icónicos rostros del mercado americano que todos los días mueven millones de dólares. Algunos de sus colaboradores cercanos del banco lo rodeaban y felicitaban por haber sido el protagonista del opening bell para celebrar los 20 años de la entidad en el NYSE; otros le preguntaban qué estaba viendo en las pantallas que amanecían en rojo de otra jornada caliente por los vaivenes de la guerra.

“¿En qué pensó cuando tocó la campana?”, le preguntó LA NACION a Brito en el salón principal. “En mi papá”, dijo emocionado uno de los más importantes banqueros del país sobre el fundador del Banco Macro y padre de seis hijos.

Un día antes, en la Universidad de Columbia, Brito habló de todo. “No coincido con que el tipo de cambio esté atrasado”, se metió en el debate sin temores en una de las aulas frente a periodistas de varios medios y luego de dar una charla privada para 25 alumnos. Afirmó, sin embargo, que “el país está más caro” y que los sectores que sufren el ajuste oficial requieren un “soft landing” para atravesarlo.

Semanas atrás, Brito ya había hablado de un “estrangulamiento” a los privados por las altas tasas. Ahora, cree que los agentes económicos observan a un Gobierno que, sin descuidar el proceso de baja de la inflación, empezó a tomar nota de la necesidad de retomar la expansión. Por eso, soltó algunos pesos más al mercado, lo que empuja una baja de tasas. Igualmente, Brito no duda en recomendar que se avance con la posibilidad de empujar el crédito con otra moneda que creció fuertemente en depósitos: el dólar. Es una variables clave para sumar combustible a la actividad.

No obstante, el banquero aclaró: “El planteo que hice fue que tal vez estamos yendo más rápido de lo que podemos ir y eso está generando ciertos problemas en la economía”.

Toque de campana hoy realizado por el Banco Macro en conmemoración de sus 20 años en el NYSE Kathleen Kennedy - New York Stock Exchange

“Hoy, la duda más importante que tienen los inversores al momento de hacer o no una inversión es si Milei sigue”, afirmó sin anestesia, sobre el mantenimiento de un rumbo claro en momentos la ampliación de ruidos políticos con un telón de fondo que muestra algunos problemas económicos.

“Se necesita que la gente crea que esto no es un veranito de dos años; que la gente crea que Milei va a seguir o que el que venga siga respetando los derechos de los privados o que no seremos un país que gasta más de lo que tiene”, dijo.

El temor empresarial al cambio de dirección se enmarca, cree el banquero, en una radicalizada pendularidad histórica. Agregó además que para que lleguen más desembolsos y baje el riesgo país, será necesario que el Banco Central (BCRA) termine de eliminar las restricciones cambiarias. Cree que ese proceso se frenó en las elecciones pasadas, pero no tiene dudas que el Gobierno lo retomará.

Luego de los rumores en los medios, descartó ser candidato, por ahora. “La verdad es que me gusta mucho la política y si algún día me dedico no va a ser porque me tienten o no; va a ser porque encuentre un espacio en el cual creo que puedo aportar”, dijo el banquero, que cuestionó los ataques del presidenciales a Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla, sobre todo, por el “ámbito” y las “formas”. Se refirió particularmente a los insultos reiterados en el “Argentina Week”, donde el país buscaba sumar inversiones.

El “Argentina Week”

“Fue impresionante”, dijo sobre la “Argentina Week” y destacó, como lo hizo el ministro de Economía, Luis Caputo, la “colaboración” de los gobernadores que viajaron en la comitiva oficial. “Los inversores no podían darse cuenta de si eran de la oposición o del oficialismo”, comentó.

“No era el ámbito ni la forma”, afirmó, a contramano, sobre los insultos de Milei a los empresarios en pleno discurso en Nueva York. “Con esto no estoy diciendo que sea justa la crítica al empresario. Suponiendo que fuera justa, yo creo que hay formas y hay ámbitos. Y ahí era un ámbito para seguir un poco la línea de lo que había sido la apertura de Caputo con los gobernadores; el propósito del viaje era atraer inversores”, completó Brito.

Brito describió que hay ganadores y perdedores en el actual esquema económico. “Hay un montón de compañías que están en los famosos sectores perdedores del ajuste; y ese ajuste se hace a una velocidad mucho más rápido a los efectos que le generan, su vez, para los ganadores; a los sectores ganadores, la generación de empleo y la inversión les va llegando a una tasa o a un ritmo mucho menor”, dijo.

“Me referí a la palabra estrangulamiento. Quería decir que el Gobierno vino trabajando todo este tiempo con medidas que están enfocadas en bajar la tasa de inflación, y esas medidas algunas son de índole fiscal, y esas las celebramos; y otras son más de índole monetarias, y esas medidas de índole monetarias inexorablemente traen básicamente dos cuestiones: una es que cuando faltan pesos, que es lo que están haciendo mediante una esterilización monetaria del Banco Central, eso genera una baja de la inflación, pero también genera un impacto en la economía”.

Banco Macro (NYSE: BMA) Rings The Opening Bell® Kathleen Kennedy - New York Stock Exchange

“El planteo que hice fue que tal vez estamos yendo más rápido de lo que podemos ir y eso está generando ciertos problemas en la economía”, reiteró y mencionó, como ejemplo del impacto, el “aumento de la morosidad” entre empresas y familias. Brito dijo que sería bueno tomar medidas sectoriales y pidió un "soft landing" para los rubros -y regiones- que más sufren el ajuste. Pidió “coordinar esfuerzos” para que (el ajuste) no sea “tan drástico”.

El banquero aseguró que el Gobierno es consciente de esta cuestión y que en las últimas semanas tomaron algunas medidas para mitigar el fuerte apretón monetario.

Sobre el aumento de la morosidad, que de por sí restringe el crédito y -en un círculo vicioso- retroalimenta la falta de pago de los créditos, en el Macro ya filtran con un credit scoring incluso para quienes tienen cuentas sueldos. “Lo que tiene que ver con los individuos, la mitad ( de la morosidad) tiene que ver con pérdida de empleo aproximadamente, y la otra mitad tiene que ver con un cambio de banco para la acreditación de los haberes. Y eso es un tema que sectorialmente tenemos que ver cómo lo trabajamos sin afectar libertades”, precisó el banquero.

Riesgo político en el país

Brito dijo que sigue habiendo interrogantes entre los inversores con relación a la Argentina. “Hoy la duda más importante que tienen los inversores al momento de hacer o no una inversión es si Milei sigue”, afirmó el empresario y explicó: “Cuando hay cuestiones políticas internas que afectan la imagen del Presidente o de su Gobierno, uno a veces pregunta qué tiene que ver eso con riesgo país. Bueno, tiene mucho que ver. En la medida que el inversor vea que no hay ninguna otra alternativa potable dentro del universo de lo posible, ven a Milei como la única expresión de un modelo satisfactorio para su modelo de inversión. Entonces, cada vez que hay alguna cuestión que afecta la imagen del Presidente, las encuestas las miramos todos. Tarda lo mismo en llegar un email a mi casilla que a la del fondo de inversión en Nueva York”.

“¿Le interesa meterse en política?”, preguntó LA NACION en medio de los rumores sobre su nombre y una potencial candidatura a presidente o gobernador. “No, la verdad que todo el interés que le estoy dedicando a la política es como ciudadano. Obviamente, me interesa mucho el país. Me preocupa que seamos un país que vive en un péndulo, en el que pasamos de una profunda derecha a una profunda izquierda. Tenemos que, siguiendo la línea del temor que tienen los inversores, entender que esto es algo que está viendo toda la sociedad”, dijo el banquero.

“Cuando uno se involucra en lo en estas cuestiones políticas, naturalmente a uno lo ven como candidato. La verdad que me gusta mucho la política y si algún día me dedico a la política no va a ser porque me tienten o no, va a ser porque encuentro un espacio en la cual creo que puedo aportar”, dijo el presidente del Banco Macro.

Toque de campana en Wall Street del Banco Macro Cush Agui

Brito explicó que hoy no hay lugar para un centro político por la retroalimentación entre la izquierda y la derecha radicalizadas. Sobre el Partido Justicialista aseguró que “se vino recostando hacia la izquierda, porque los dos presidentes que hemos tenido derecha lo han resuelto como su rival, y eso es lo que, hablando del péndulo, tenemos que intentar resolver si queremos ser un país serio y no pasar de un extremo a otro cada cuatro años”.

Sobre la inflación

Sobre el primer trimestre de este año, que mostró una mayor inflación, no dudó. El banquero dijo que, sacando el plan de Convertibilidad de los ’90, no hay experiencias de países que hayan bajado la inflación de una hiperinflación a un dígito. “Yo creo que es un tema que lleva tiempo”, explicó y agregó que hay muchas variables one shot, como el precio del petróleo, o el reacomodamiento de los precios relativos que no se tienen en cuenta a la hora de calificar el trabajo del Gobierno. “En lo que respecta a la inflación, yo creo que se va en un buen camino”, señaló.

Sobre el cepo cambiario, dijo que “está prácticamente abierto”, aunque señaló que quedan “pendientes” que hay que resolver, ya que sino el país no recogerá los “beneficios” completos de estar sin restricciones. “Es el principio básico de que uno no entra a donde no puede salir”, afirmó el banquero. “Hay todavía alguna preocupación de algunos inversores; hasta que no se resuelva tema dividendos, del cepo, dicen, ‘no voy a terminar de entrar’. Entiendo que está en la agenda y está próximo a resolverse”, indicó.

Brito se animó a un tabú en la Argentina: se metió en el debate sobre el precio del dólar. Pidió no mirar costos o precios relativos, sino flujos para dar una respuesta a si está barato. “No coincido que el tipo de cambio esté atrasado más allá de que claramente en dólares el país está mucho más caro de lo que estaba antes”, afirmó el presidente del Banco Macro y, aunque coincidió que la fuerte compra de dólares que hicieron los argentinos para blindarse de la volatilidad electoral el año pasado no es un dato positivo, sí aseguró que es bueno que quedaran en los bancos.

Banco Macro (NYSE: BMA) Rings The Opening Bell® The New York Stock Exchange welcomes Banco Macro (NYSE: BMA), today, Tuesday, March 24, 2026, in celebration of its 20th anniversary of listing. To honor the occasion, Jorge Brito, Chairman, joined by Chris Taylor, Chief Development Officer, NYSE, rings the Opening Bell®. Photo Credit: NYSE Kathleen Kennedy - New York Stock Exchange

Brito dijo que habrá sectores demandantes de crédito, como la minería, o el oil&gas, e incluso las privatizaciones, como en los 90. “Indudablemente veo una oportunidad de crecimiento de activos los bancos”, dijo. Se trata de vectores para un mercado de créditos en dólares, hoy vedado por cuestiones macroprudenciales. Para el crédito al consumo, espera, se requiere prestar a más largo plazo y para eso -aseguró-, se precisa estabilidad del peso.

“¿Cómo bajar el riesgo país para volver a Wall Street?”, consultó LA NACION. “Es tiempo”, contestó. “Se necesita que la gente crea que esto no es un veranito de dos años; que la gente crea que Milei va a seguir o que el que venga siga respetando los derechos de los privados o que no seremos un país que gasta más de lo que tiene. Son todos conceptos básicos, pero que en la Argentina no lo son tanto. El mundo tiene que confiar en que esto es de largo plazo”.