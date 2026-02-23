Jorge Brito: “Hay una suerte de estrangulamiento en la actividad privada”

LUJÁN DE CUYO, Mendoza.– El empresario Jorge Brito, principal accionista de Banco Macro y de la generadora eléctrica Genneia, visitó esta ciudad para inaugurar un nuevo parque solar que demandó una inversión de US$160 millones.

En ese contexto, si bien valoró la política de estabilización del Gobierno, advirtió que “hoy hay una suerte de estrangulamiento en la actividad privada ”. Un año atrás, cuando inauguró un parque eólico en Tandil, Brito había señalado que “el nivel de actividad es una variable que tal vez hay que mirar más que la inflación”. Ahora, volvió a poner el foco en ese punto.

“Comparto la lucha que ha tenido el Gobierno para bajar la inflación con su política fiscal y monetaria, que ha sido satisfactoria. Pero se llega a un punto en el cual hoy hay una suerte de estrangulamiento en la actividad privada. Entonces hay que discutir si se quiere que ese proceso desinflacionario se siga acentuando, con riesgos para la actividad, o ir un poco más lento ”, sostuvo.

En su opinión, debería prestarse mayor atención a lo que ocurre en la economía real. “No digo abandonar la lucha contra la inflación ni salir del superávit fiscal, porque eso sería una locura y siempre hemos valorado esas decisiones del Gobierno. Pero tal vez, en materia monetaria, habría que ser un poco más prudente y mirar más de cerca lo que está pasando en la actividad privada”, agregó.

Genneia inauguró el Parque Solar Anchoris, su segundo desarrollo fotovoltaico en Mendoza y uno de los más relevantes de Cuyo, con una inversión total de US$160 millones

En ese marco, se refirió a la posibilidad de ampliar el mercado de créditos en dólares para impulsar la economía. Actualmente, tras la crisis bancaria de 2001, la legislación limita este tipo de préstamos solo a empresas generadoras de divisas.

“Venimos de una Argentina con una excepción casi única en el mundo: los bancos no podemos prestar dólares libremente. Pasaron 24 años desde la ley que restringió los préstamos y creemos que, para que el país retome su senda de crecimiento, debería recuperarse el crédito. Hay una gran oportunidad de canalizar los dólares que los argentinos tienen fuera del sistema. Con tasas atractivas y la posibilidad de prestar en dólares, eso podría crecer”, explicó.

Brito aclaró que no se trata de volver a los extremos de la Convertibilidad, cuando jubilados o empleados podían endeudarse en moneda extranjera. “Eso no es lo que estamos pidiendo y no parece recomendable. Pero sí creemos que hay muchas actividades con capacidad para financiarse en dólares a tasas nominales más bajas. Eso sería un acelerador de la economía, algo que para nosotros es muy importante”, afirmó.

Según indicó, los bancos vienen planteando este tema ante la actual conducción del Banco Central a través de las cámaras empresariales. “Dentro del Gobierno hay distintas miradas y serán ellos quienes definan si habilitan esto y cuándo. Nosotros creemos que, aunque sea de manera preventiva y escalonada, sería positivo para la economía. Además, los propios bancos somos quienes administramos los riesgos”, señaló.

En relación con la morosidad crediticia —que en diciembre alcanzó su nivel más alto desde 2008 tras la suba de tasas en 2025—, Brito aseguró que en enero se estabilizó y que comenzará a descender. “A partir de ahora va a ir bajando, así que esa preocupación que teníamos hoy está, al menos, controlada”, dijo.

También se refirió a la ley de Inocencia Fiscal, que busca incentivar el ingreso de dólares al sistema financiero, aunque reconoció que aún no tuvo un impacto significativo. “Puedo hablar por mi banco. Tal vez el Banco Nación ha liderado este proceso y tenga números importantes, pero desconozco los datos del sistema en general”, indicó.

El parque cuenta con 360.000 módulos solares bifaciales de última generación para maximizar la eficiencia energética, y la capacidad instalada es de 180 MW destinados a abastecer a grandes usuarios industriales Marcelo Alvarez

Apuesta por las energías renovables

Bajo un sol radiante, a 52 kilómetros de la capital mendocina, Brito encabezó el acto en representación de Genneia, la empresa energética de su familia, que lidera la generación de energías renovables en el país con el 20% del mercado. La apuesta de la compañía es convertirse en el principal proveedor de electricidad para la industria minera, según destacó su CEO, Bernardo Andrews. “Cuenten con Genneia para el esfuerzo de la minería sustentable”, expresó.

Mendoza se incorporó formalmente a la actividad minera en diciembre pasado, cuando la legislatura provincial aprobó la licencia social para la explotación de cobre. “No hay que negarse a la minería; hay que aggiornarse a la matriz productiva”, dijo el gobernador Alfredo Cornejo, quien definió la estrategia como una “apuesta osada” para generar nuevas oportunidades económicas.

Cornejo, aliado del gobierno de Javier Milei, reconoció que “con este cambio de paradigma económico la gente la está pasando mal”, aunque sostuvo que en las elecciones todavía pesa más la valoración de la estabilidad macroeconómica.

“La gran pregunta es cuánto dura la paciencia”, planteó. Y agregó: “No se le puede exigir a un Gobierno nacional que en solo dos años logre resultados en consumo, empleo y mejora salarial por decreto”. Según el gobernador, aún faltan reformas estructurales que brinden mayor certidumbre hacia adelante. Entre ellas mencionó una reforma fiscal que simplifique el esquema impositivo y contribuya a generar previsibilidad.

Además del impulso a la minería y al desarrollo de la producción no convencional, Cornejo destacó el potencial de las energías renovables. En Mendoza, Genneia logró inaugurar dos de los cuatro parques solares previstos en Anchoris, debido a la falta de líneas de extra alta tensión. Desde 2017, distintos gobiernos impulsaron la construcción de la línea Río Diamante–Charlone–Plomer, pero la falta de financiamiento postergó una obra que demandaría al menos US$1000 millones.