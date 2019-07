Karina Gao tiene 120.000 seguidores en Instagram

Karina Gao vino a vivir a la Argentina con sus padres cuando tenía nueve años, luego se fue a hacer un master a Francia de administración de empresas y, a los 25, volvió al país para formar su familia. Pero, por un embarazo complicado de mellizos, Gao tuvo que dejar su trabajo y pensó en comenzar un blog de recetas para bebés que hoy tiene 120.000 seguidores. Se llama Monpetitglouton (mi pequeño glotón en francés).

"Antes de empezar con el blog yo estudié cocina como hobby porque mi marido es francés y yo sólo sabía cocinar comida china. Me hice la carrera de cocinero en el IAG y me propuse un desafío. Me dije ´voy a salir de lo chino y voy a mostrar recetas francesas´. En mi familia se empezaban a comer platos franceses y chinos, entonces quería mostrar todo y no puedo creer que funcionó", afirmó Gao en el programa "Comunidad de Negocios", que se emite por LN+.

En cuanto a las recetas, la emprendedora contó que fue acompañando la edad de su hijos y arrancó con opciones para chicos de 6 meses y ahora que tienen 4 años las recetas ya son para toda la familia.

Y con el blog vino después de un tiempo el libro. "Cuando empecé tenía una cuenta de Facebook y una seguidora me escribió un día a las cinco de la mañana y me dijo que le encantaban mis recetas, pero se volvía loca buscándolas por Internet y me propuso que hiciera un libro financiado por todos mediante estas páginas para financiar emprendimientos. Lo hablé con mi marido y justo teníamos un ahorro así que lo destinamos a eso y fue un éxito, por eso ya me contactó una de las más grandes editoriales para el segundo libro", contó.

En tanto, consultada acerca de cuáles son sus proyectos para el futuro, dijo que no quiere que su emprendimiento crezca demasiado porque no quiere perder la interacción con sus seguidores. Y agregó que podría vivir solo del blog y su página de Internet si se dedicara full time a eso, pero tiene otros trabajos (estudió economía empresarial en la Di Tella).

Por último, afirmó que decidió volver al país, a pesar de que su marido es francés, porque extrañaba y este país le dio muchas oportunidades. "A mí me encanta la Argentina. La primera vez que vine no tuve opción, pero en la segunda sí y mi novio me siguió cuando hacía solo dos meses que salíamos. Este es un país de muchas posibilidades. Con mi familia vinimos sin nada y me fui a Francia; hace tres años empecé esto y ya tengo 120.000 seguidores", concluyó.