La explicación de Caputo sobre la inflación de febrero: un “proceso de corrección” y dos décadas de “distorsiones”

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió este jueves al dato difundido sobre la inflación de febrero, que marcó un 2,9%, pese a sus pronósticos previos que señalaban una desaceleración durante el mes. De acuerdo al funcionario, la economía argentina se encuentra todavía en “un proceso de corrección de precios relativos”, el cual calificó de “fundamental” para asegurar el orden macroeconómico en el país.

“El Índice de Precios al Consumidor registró una variación de 2,9% en febrero. La inflación núcleo fue de 3,1%, en tanto los precios de los bienes y servicios regulados crecieron 4,3% y los estacionales se redujeron 1,3%2, anunció Caputo desde su cuenta de X al conocerse la cifra que publica todos los meses el Indec.

Así, el titular de Economía ratificó que la inflación interanual fue de 33,1%, con una suba de 28,4% en los bienes y 43,4% en los servicios. “La economía argentina todavía se encuentra en un proceso de corrección de precios relativos, tras más de dos décadas de acumular distorsiones que generaron estancamiento del nivel de actividad y el empleo y una tendencia inflacionaria creciente”, argumentó luego, en relación al número de este mes que resultó estar por encima de lo previsto tanto por el Gobierno como por algunos analistas del mercado.

✅ El Índice de Precios al Consumidor registró una variación de 2,9% en febrero. La inflación núcleo fue de 3,1%, en tanto los precios de los bienes y servicios regulados crecieron 4,3% y los estacionales se redujeron 1,3%.



✅ La inflación interanual fue de 33,1%, con una suba… — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 12, 2026

“Esta corrección es fundamental para asegurar el orden macroeconómico y las condiciones para que la economía se mantenga en un sendero de crecimiento sostenido, tras registrar una suba de 10,3% en el Estimador Mensual de Actividad Económica entre diciembre de 2023 y diciembre de 20252, insistió Caputo.

Entonces, el ministro de Economía reparó en una de las banderas de la gestión del Gobierno: el equilibrio fiscal. “El control estricto de la cantidad de dinero, con una evolución de los agregados monetarios consistente con el proceso de desinflación, y la mejora en el balance del BCRA son prioridades del programa económico que permitirán que la inflación converja por primera vez en décadas a niveles internacionales”, concluyó al respecto.

Las declaraciones de Caputo se suceden en medio de las expectativas levemente a la baja por parte de algunas consultoras privadas. Según publicó LA NACION, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publicó la semana pasada el Banco Central proyectaba una inflación cercana al 2,7% para febrero.

Luis Caputo durante su participación en el Argentina Week 2026 Guillermo Idiart

Pese a ello, las proyecciones del mercado continúan anticipando una desaceleración gradual de la inflación en los próximos meses. De acuerdo al REM, el índice mensual podría acercarse al 2% hacia mayo, mientras que para el segundo semestre las estimaciones lo ubican en torno a 1,8% y 1,5%.

Aún así, aquel panorama distaría de lo planteado por Caputo, quien en las últimas semanas sostuvo que la inflación podría comenzar “con cero” hacia agosto.

En tanto, desde el Gobierno postergaron la implementación del nuevo IPC que el Indec tenía previsto comenzar a publicar este año con una canasta actualizada basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (Engho) 2017-2018. Según argumentaron, la actualización comenzará a regir cuando el proceso de desinflación se encuentre más consolidado.

Sin embargo, la inflación no registra una desaceleración desde hace 9 meses y acumuló una suba del 5,9% en el primer bimestre de 2026, por encima del mismo período de 2025 (4,7%).

Entre los rubros que tuvieron mayor incidencia en el número de inflación de febrero, se encuentran los servicios regulados, en particular de las tarifas. Por su parte el segmento de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró un aumento de 6,8%, potenciado por incrementos en gas, agua y electricidad y por cambios en los esquemas de subsidios aplicados en distintas provincias.

Por otro lado, la segunda división con mayor aumento fue la de Alimentos y bebidas no alcohólicas, que marcó 3,3%. En relación al rubro, el organismo señaló que la mayor incidencia provino de Carnes y derivados, uno de los componentes de mayor peso dentro de la canasta del IPC.