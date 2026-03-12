Evangelina Anderson: del desafío de MasterChef a su reencuentro con Wanda Nara y qué pasó realmente con Ian Lucas

En una charla sincera con LA NACION, contó por qué aceptó ser parte de MasterChef Celebrity y cómo quedó su relación con el influencer
Ya en las instancias finales del reality de Telefe, Evangelina Anderson esperaba llegar a la final de MasterChef Celebrity. Sin embargo, un pulpo la dejó fuera de juego. De todas maneras, sigue en la emisora como parte del panel de Cortá por Lozano y está contenta. En diálogo con LA NACION, Anderson cuenta por qué dudó tanto en ser parte de este formato y dice que nunca en su vida probó carnes rojas ni pollo ni pescado. Además, habla del reencuentro con Wanda Nara luego de los cruces del pasado y de su verdadero vínculo con Ian Lucas.
—¿Sospechabas que podías ganar?
—Cuando quedamos tan poquitos, esa ilusión está más fuerte, más latente. Pero no pudo ser.
-¿Cocinabas?
—Cocinaba más cuando vivía en el extranjero porque era un buen plan para compartir con mis hijos. Hacía todas las tortas de sus cumpleaños porque en Alemania no existe la torta de dulce de leche. Entonces me gustaba hacer algo rico para ellos y que lleven cupcakes a la escuela para compartir con sus compañeritos. Estaba más enfocada en la repostería y, cuando cocinaba en casa, era de lo más convencional, como, por ejemplo, milanesas. Nada elaborado. Por eso este reality fue algo totalmente inimaginado para mí.
—¿Por qué te animaste a aceptar la propuesta?
—Me costó bastante decir que sí. Fueron muchas semanas de charlar y que me llamaran por un lado y por el otro. Hasta la misma Wanda me llamó. No quería saber nada y fui pasando por diferentes etapas hasta que aflojé.
—¿Y por qué no querías saber nada?
—Por varias razones. Primero, porque es un reality show y yo sentía que no estaba preparada para tanta exposición. Había estado como jurado en Los 8 escalones, pero era otro estilo de programa, de un perfil mucho más bajo. La exposición me asustaba un poco y, por otra parte, yo nunca comí carne en mi vida y tener que cocinar algo que no pruebo me hacía ruido. Una cosa es cocinarles a mis hijos, que me dicen si le falta sal, y otra cosa es no conocer esos sabores. Ni de chiquita comí carne; mi mamá dice que cuando me daban la papilla, la rechazaba. Entonces, era un desafío muy grande para mí. Y también porque había tenido un distanciamiento muy grande con Wanda... Después nos reencontramos por nuestros hijos, que son muy amigos. No soy la misma de hace 20 años atrás y no quería líos. Así que eran muchas cosas.
—¿Y qué te convenció?
—Me prometían que era un programa blanco, de familia, que no iba a exponerme tanto. Y la verdad es que hablé con mucha gente que había estado en MasterChef y me contaron maravillas. Y todos me decían: “¡Hacelo! Vas a ver que vas a ser feliz, vas a estar bien”. Y me dejé llevar bastante por eso. Tenían razón porque la pasé bien y aprendí un montón. Fue un curso acelerado en todo sentido: de cocina, de amistades, de situaciones. Mi paso por MasterChef fue mágico.
Entre la cocina y los hijos
—¿Y probaste la carne?
—¡No! ¡Ni loca! Los hacía probar a mis compañeros. Me da asco la carne. Mis hijos (Bastián de 16 años, Lola de 13 y Emma de 9) sí comen porque quiero que sea una decisión de ellos. Respeto lo que ellos quieren.
—¿Y aplicás lo nuevo que aprendiste?
—Acá en la Argentina me cuesta bastante cocinar porque estoy trabajando mucho. Los fines de semana sí cocino. Hicimos pastas caseras hace poquito. Yo me había comprado la máquina de hacer pasta en Alemania y la tenía en la caja; nunca la había usado. Así que aproveché ahora que aprendí. Me compré también todo para hacer sushi casero. Así que estoy muy emocionada con todo este aprendizaje.
—Cuando eras chica, ¿cocinabas con tu mamá o tu abuela?
—No. Cocinar no es algo que me guste y a mi mamá le pasaba lo mismo; no le encanta cocinar, pero lo hacía porque hay que comer [risas]. Siempre lo hice por conexión con mis hijos, para demostrar el cariño de esa manera también. Es una manera de decirles “te quiero”.
Su reencuentro con Wanda
—¿Cómo fue el reencuentro con Wanda?
—No compartimos tanto con ella, que es la conductora, sino con los compañeros. Pero fue una linda experiencia y también conocer gente nueva. Con Maxi López también estábamos distanciados y terminamos siendo muy amigos.
—¿Por qué se habían distanciado?
—En su momento, todo el problema con Wanda había sido por Maxi. Antes de conocer a Wanda, Maxi se me acercó, pero no pasó absolutamente nada. Y cuando ellos empezaron a tener algo, en una revista dijeron que él me había querido conquistar. Y Wanda se enojó, porque supuestamente yo era amiga de ella y no se lo había contado. Eso fue lo que pasó. En MasterChef la pasé espectacular, la verdad. Fue una etapa que va a quedar siempre en el baúl de los recuerdos más lindos que tuve en mi vida.
¿Y Ian Lucas?
—No querías exponerte y al final lo estás por un confuso vínculo con Ian Lucas, ¿cómo lo viviste y cómo quedó la relación?
—A veces eso se te va de las manos. Es muy difícil controlar la exposición cuando es un programa tan visto. Siempre fuimos compañeros de trabajo y cuando me fui del programa no nos vimos más.
—¿No volvieron a hablar ni siquiera después de estos rumores de romance?
—No… Estamos en el grupo de WhatsApp de MasterChef y por ahí hablamos todos, pero no lo crucé más. Fue un compañero, un amigo, teníamos buena onda y nada más. Es lo que digo siempre.
—¿Y cómo te llevaste con los jurados?
—Nunca tuve ningún problema con ellos, siempre hubo mucho respeto tanto de mi parte como de ellos. Y eso lo valoro un montón porque en cada devolución me trataron con mucho cariño. Nunca me señalaron ni me juzgaron. Y también respetaron mucho mi manera de cocinar y también el ser vegetariana.
“Tengo propuestas”
—¿Cómo sigue tu año laboral?
—Desde que terminé MasterChef, no paro. Me surgieron muchas campañas publicitarias. Y ahora estoy con Vero Lozano todos los días. Me propusieron hacer todo el año y la verdad es que no me veo de panelista, opinando sobre la vida de los demás. No era algo que yo realmente quisiera hacer. Me dijeron que probara, porque sabían que me iba a sentir cómoda. Pactamos hacer dos semanas y ya voy por la tercera [risas]. Todavía lo estoy evaluando porque también tengo otras propuestas.
—¿Volverías al teatro?
—No, no volvería porque es algo que demanda muchísimas horas y de noche, y yo tengo a mis hijos. Soy mamá full time.
