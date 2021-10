La estrategia de un banco para ir hacia un mundo sostenible centrado en las personas y el medio ambiente

BBVA ha situado la sostenibilidad en el centro de su negocio, estableciendo este postulado como una de sus seis prioridades estratégicas para acompañar a sus clientes a transitar hacia un mundo más sostenible. La estrategia, cuentan en la entidad financiera, busca contribuir al cuidado del medio ambiente y avanzar con el compromiso de la entidad de ayudar a sus clientes a través del asesoramiento y acompañamiento en materia de sostenibilidad.

En este sentido, BBVA en Argentina diseñó una campaña institucional bajo el concepto creativo de Modalidad Sostenible, que está dirigida a clientes, empleados, accionistas y la comunidad en general. “Estar o no estar. Comprometerse o no comprometerse. Estar en modo on y no off. Es tomar una postura ante el universo, el planeta y las personas. Y BBVA es una empresa en continuo movimiento que siempre está on, comprometida e involucrada”, dicen desde una de las principales entidades financieras del país que cuenta con una amplia red en todo el territorio compuesta de 243 sucursales, 880 cajeros automáticos y 848 terminales de autoservicio.

“En BBVA vemos a la sostenibilidad como una oportunidad de negocio, y trabajamos para generar oportunidades de cara a nuestros clientes. Con esta campaña institucional queremos contribuir a la expansión del conocimiento que tenemos como organización, tanto en la prestación de servicios y productos sostenibles, como en el asesoramiento que puede ayudar a nuestros clientes a transitar sus propios emprendimientos, negocios y empresas con un mayor cuidado del ambiente y las personas”, explica Hernán Carboni, director de Relaciones Institucionales de BBVA en Argentina.

Abordar la sostenibilidad, un principio clave

BBVA aborda la sostenibilidad con un doble foco: acción climática, fomentando la eficiencia energética, la economía circular y la descarbonización de la economía; y crecimiento inclusivo, movilizando inversiones hacia infraestructuras inclusivas, a través de la inclusión financiera y el emprendedurismo, apuntalando el crecimiento económico y el empleo productivo, y proporcionando servicios financieros a colectivos no bancarizados.

Acción climática y desarrollo con inclusión: el sello de BBVA para una Modalidad sostenible BBVA

BBVA en Argentina adhirió a los Principios de Banca Responsable con el compromiso de financiar y diseñar los servicios financieros necesarios para respaldar la transición de sus clientes hacia una economía baja en carbono.

Además, desde el punto de vista de negocio, aspira a tener un impacto en el comportamiento de los clientes con foco principalmente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y con un fuerte compromiso en el desarrollo económico inclusivo.

Desde el punto de vista de negocio, BBVA aspira a tener un impacto en el comportamiento de los clientes con foco en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas BBVA

Todo esto se inscribe en la decisión que ha tomado BBVA de integrar el Protocolo de Finanzas Sostenibles junto a los principales bancos del país. Este trabajo conjunto permite incorporar políticas, prácticas y procesos de sostenibilidad en la industria financiera.

Más información: www.bbva.com y bancaresponsable.bbva.com.ar

