Farmacity debutó en el mercado de capitales y levantó US$15 millones para financiar su expansión

Días después de anunciada la adquisición de 10 farmacias en Uruguay, Farmacity concretó con éxito su primera incursión en el mercado de capitales. La compañía, propiedad del grupo Pegasus, colocó obligaciones negociables (ON) clase 1.

De acuerdo con su aviso de resultados, notificado ante la Comisión Nacional de Valores, la principal cadena de retail de productos de farmacia y cuidado personal en la Argentina, logró adjudicar el monto máximo previsto de US$15 millones, tras recibir ofertas que superaron la capacidad de emisión disponible.

La operación fue estructurada bajo la modalidad de “hard dollar”, siendo títulos suscritos, integrados y pagaderos en dólares estadounidenses en el país (dólar MEP). Con un plazo de vencimiento a 36 meses (mayo de 2029), la compañía convalidó una tasa de interés fija nominal anual del 7,50%.

Farmacity desembarcó en Uruguay en 2022 con sus primeras cinco farmacias

En total, la compañía recibió 494 ofertas por un valor nominal total de US$15.907.688, lo que derivó en un factor de prorrateo del 88,6% para el tramo competitivo.

Destino de los fondos

Los recursos obtenidos tendrán un rol central en la hoja de ruta de la compañía para los próximos años. Según los términos de la emisión, Farmacity destinará el producido neto (al monto de la emisión neto, descontados los gastos, que incluyen honorarios de colocadores, calificadora, asesores legales y aranceles), principalmente a la adquisición de compañías o negocios situados en la Argentina , a fin de impulsar un crecimiento inorgánico mediante la compra de activos con actividades afines.

Asimismo, desde la firma señalaron que planean volcar parte de los fondos a la integración de capital de trabajo y a la refinanciación de pasivos bancarios de corto plazo.

Esta estrategia financiera se apoya en un modelo de negocio que hoy cuenta con 379 sucursales distribuidas en 17 provincias y presencia en Uruguay, operando bajo las marcas Farmacity, Simplicity, Get The Look y The Food Market.

Solidez y un plan para abrir 118 sucursales

Previo a la salida al mercado, la calificadora Moody’s Local Argentina le asignó una nota de “A+.ar” con perspectiva estable. Los analistas de la agencia destacaron la “sólida posición competitiva” de la firma y su capacidad de generación de flujo de fondos, aunque advirtieron sobre los márgenes de rentabilidad característicos del sector de retail y la exposición a la volatilidad macroeconómica.

De cara al período 2026-2030 -según informe-, Farmacity no solo apuesta a la expansión física -con un plan para abrir 118 nuevas sucursales - sino también a la eficiencia operativa a través de la tecnología.

Allí se explica que la compañía prevé invertir en soluciones de inteligencia artificial y ciencia de datos para optimizar el surtido de productos y sus estrategias de precios, buscando elevar el margen EBITDA, que en 2025 se situó en el 2,8%.

En el marco de su plan de expansión, el año pasado, la empresa le había entregado un mandato al Bank of America para que buscara un socio que aportara financiamiento y analizaba abrirse al mercado de capitales. La emisión actual contó con la participación de Banco Santander, Banco Galicia, Adcap Securities, Allaria y PP Inversiones como agentes colocadores.