La estrategia para cobrar una renta con bonos y cedears

Armarse una “cajita” que pague dólares todos los meses, algo así como la renta de un inmueble pero sin ocuparse de inquilinos ni reparaciones. La alternativa que ofrece el mercado de capitales es hacerlo a través de títulos públicos, obligaciones negociables -los bonos que emiten las empresas- e incluso algunas acciones extranjeras que distribuyen dividendos.

La ventaja es que se puede empezar a armar este circuito sin tener mucho capital, algo imposible por ejemplo, con una propiedad. El riesgo existe, como en toda inversión, y está vinculado fundamentalmente a la contraparte: que la empresa o el estado que emite el titulo cumpla en los pagos de renta y de capital (al vencimiento del bono).

La estrategia a desarrollar es completar un calendario anual en el que cada mes haya un pago de renta que se puede retirar mientras el capital sigue intacto. Muy similar al real estate. Para ponerlo en números con un ejemplo: Cada 10.000 nominales (unos US$10.000 dependiendo del precio del activo) con una tasa del 7% anual en dólares el inversor recibe U$D350 cada seis meses. Con US$60.000 y armada la cartera estratégicamente, cada mes del año ingresa renta que a un tipo de cambio de $1500, equivale a algo más de $500.000 por mes.

La clave es saber cómo distribuir el capital para completar el calendario manteniendo bajo control el riesgo. En ese punto brokers y asesores coinciden en posicionarse principalmente en Obligaciones Negociables (ON) de muy buena calidad crediticia, menor peso en bonos soberanos y sumar, según el caso, algunos cedears.

Menú para elegir

Gustavo Araujo, Head of Research de Criteria comparte su estrategia. “Nuestra cartera de flujo mensual está conformada por seis ON de ley local, todas con calificación AAA (arg), cuyos cupones semestrales están escalonados de modo tal que el inversor cobre todos los meses: Loma Negra (LOC5) con vencimiento en julio de 2027 paga en los meses de enero y julio; Pampa Energía (MGCQ) en febrero y agosto; Pan American Energy (PN35) tiene cupones en marzo y septiembre; Vista (VSCR) en abril y octubre y finalmente Tecpetrol (TTCE) en mayo y noviembre , e YPF (YM42)) en junio y diciembre”.

“Esta cartera permite transformar un conjunto de bonos corporativos en una fuente de ingresos recurrentes en dólares, con una exposición de duration moderada”, dice Araujo y aclara: “hay dos aspectos técnicos que el inversor debe tener presentes. El primero es la concentración sectorial, ya que cinco de las seis emisiones pertenecen al sector de petróleo y gas. El segundo es que el flujo no proviene exclusivamente de intereses. La ON de Vista, por ejemplo, no amortiza la totalidad de su capital a vencimiento, sino que lo hace en cuotas a partir de 2029. Por eso, quien busque sostener este esquema de renta en el tiempo deberá reinvertir los fondos que se vayan recuperando, incorporando un riesgo de reinversión”.

En IOL también tienen un menú especialmente diseñado para los inversores que buscan previsibilidad. Damián Vlassich, Team Lead de Estrategias de IOL Inversiones, lo explica en estos términos: “Por cada US$100.000 invertidos la cartera genera flujos mensuales promedio de US$600 y un acumulado anual del orden de US$7200, equivalente aproximadamente 7,2% sobre el capital invertido”.

“Para lograrlo combinamos seis obligaciones negociables hard dollar en proporciones similares: Banco Macro (BACGO), YPF a través de dos bonos YM39 y YMCX; Pan American Energy ( PN41) , el bono de Tecpetrol (TTCD) y el de Vista Energy VSCRO”.

El siguiente ejemplo lo pone sobre la mesa Bautista Barbisan, asesor financiero en Inversiones Andinas con una cartera que invierte en cuatro ON y tres cedears. “La primera ON que incluimos en esta cartera es TLCTO, emitida por Telecom Argentina, con vencimiento el 20 de enero de 2036. Paga cupones semestrales en enero y julio a una tasa fija de 8,5% anual sobre el valor nominal. Hoy cotiza con una TIR de 7,4% anual. Es una emisión bajo ley de Nueva York, con calificación crediticia AAA (arg). Seguimos con ON de Pluspetrol (PLC7) que paga renta en marzo y septiembre, y con VSCXO, de Vista Energy, que tiene cupón de 7,875% anual, y paga en abril y octubre. Finalmente, incluimos un bono de TGS (TSC4O), con con pagos en mayo y noviembre y vencimiento en 2035”. Con esta cartera, ocho meses del calendario ya están cubiertos. Para el resto, Barbisan suma cedears, EWZ, el ETF de Brasil, McDonald’s y P&G. “Con McDonald’s no solo buscamos sumar una empresa sólida que paga buenos dividendos, sino también recapturar parte de la caída de precio que acumula en lo que va del año”, aclara el analista.

Respecto a P&G aporta que “dentro de la pata de renta variable de la cartera es el activo más conservador de los tres, una empresa con una sólida generación de caja que le permite sostener un dividendo trimestral estable, que se paga en febrero, mayo, agosto y noviembre, con un dividend yield de 3”. La cartera completa de Inversiones Andinas tiene una renta de aproximadamente el 6% anual.

Jonathan Spitz, Head Sales Trader en Balanz, arma la siguiente variante para tener renta todos los meses del año. “El bono AO28 puede ser la base del calendario: se trata de un bono soberano argentino que paga renta en dólares todos los meses, con un cupón del 6% anual y un rendimiento cercano al 8%. A eso podemos sumarle los cedears de Johnson & Johnson, que suele distribuir dividendos en marzo, junio, septiembre y diciembre, y de Coca-Cola en los meses de abril, julio, octubre y diciembre, cubriendo así casi dos tercios del año con renta de compañías globales de primera línea”

“Tres obligaciones negociables completan el esquema: La ON de Telecom (TLCMO) que paga en enero y julio, VSCXO de Vista en abril y octubre, y el bono de Aeropuertos Argentina 2000 (ARC1O) que tiene pagos en febrero, mayo, agosto y noviembre, reforzando los meses de menor concentración de renta”.

Existen muchas alternativas para combinar activos y mantener la estrategia de renta en dólares regular. La pieza fundamental es controlar el nivel de riesgo eligiendo emisores de alta calidad y reinvertir el capital cuando un bono vence para que la rueda siga girando y pagando.