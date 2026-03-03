Cómo funciona y cuándo estará operativo el Cobro con Transferencia (CCT), el nuevo sistema para comprar en cuotas

En un ecosistema financiero que no deja de resetearse, el Banco Central (BCRA) aprobó la puesta en marcha del Cobro Con Transferencia (CCT). Se trata de un mecanismo que promete transformar la manera en que los argentinos pagan sus préstamos, con un ojo puesto en la transparencia y otro en la competencia feroz entre los bancos y las billeteras virtuales.

La nueva herramienta, que las entidades financieras deberán tener operativa a más tardar el 31 de agosto próximo, se presenta como una solución superadora frente a los métodos de cobro actuales. El corazón del CCT es permitir el envío inmediato de dinero para cancelar cuotas de préstamos de forma programada, pero con un diseño que prioriza la prevención del fraude y la protección del usuario.

Inspirado en casos de éxito internacional como el Pix Automático de Brasil o el PayTo de Australia, el sistema busca reducir el “costo por irregularidad” que hoy enfrentan los prestamistas no bancarios, una barrera invisible que termina encareciendo el crédito para el consumidor final.

Para el usuario de a pie, la gran ventaja reside en el bolsillo. Hoy, los denominados Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC) —como las fintech y billeteras digitales— suelen aplicar tasas que llegan a duplicar las de los bancos, principalmente por el riesgo de incobrabilidad. Al contar con un sistema de débito más eficiente y seguro, estas entidades podrían reducir sus márgenes de riesgo y, por decantación, bajar las tasas de interés.

Esta herramienta busca abaratar la tasa de los préstamos de las billeteras digitales

Sin embargo, esta facilidad para cobrar no será un “cheque en blanco” para los acreedores, ya que el BCRA estableció reglas de juego estrictas para evitar prácticas abusivas. Entre los límites fijados por la normativa, se destaca que el CCT solo podrá utilizarse para el cobro de cuotas fijas e iguales durante todo el contrato, prohibiendo sorpresas de último momento.

Además, para prevenir el sobreendeudamiento, se estableció un tope del 30% en la relación cuota/ingreso al momento de originar el crédito. En cuanto a la ejecución de los cobros, el sistema permite un intento inicial y apenas dos reintentos (a las 48 y 96 horas), terminando con el hostigamiento de débitos incesantes que sufren algunos usuarios cuando no tienen fondos suficientes en su cuenta.

La transparencia es el otro pilar de esta reforma. El sistema garantiza que el cliente dé su consentimiento explícito por única vez antes de los débitos y exige que el prestamista notifique electrónicamente al usuario el día hábil previo al impacto del movimiento en la cuenta. Además, la normativa le devuelve el poder al usuario de arrepentirse: se permite la baja inmediata del consentimiento tanto ante la entidad que prestó el dinero como ante el proveedor de la cuenta donde se debita.

Operativamente, el sistema introduce la figura del “aceptador de CCT”, un actor clave que asegurará la interoperabilidad entre los diferentes esquemas de transferencias. En la práctica, esto significa que si se pide un préstamo en una billetera virtual, se podrá autorizar que las cuotas se debiten automáticamente de la cuenta bancaria donde se percibe el sueldo, jubilación o plan social.