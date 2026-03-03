Cuáles fueron las aerolíneas más y menos puntuales durante el verano

Si bien aún restan algunos días para el cierre del verano, un relevamiento sobre la puntualidad de las aerolíneas que operan en la Argentina muestra un leve deterioro en el desempeño general del mercado, acompañado por un aumento en la tasa de cancelaciones.

De acuerdo con la consultora Adventus, la puntualidad promedio se ubicó en 77,79%, por debajo del 79,24% registrado en el verano de 2025. En paralelo, las cancelaciones totales ascendieron a 3,33%, frente al 2,12% del mismo período del año anterior.

Entre las compañías, las tres más puntuales fueron British Airways, Sky Airline y China Eastern. En el extremo opuesto, las que enfrentaron mayores dificultades operativas fueron Boliviana de Aviación, Arajet y Flybondi.

En el segmento de cabotaje, Jetsmart lideró en puntualidad con un 85,78%, lo que representó una mejora de 7,77 puntos porcentuales respecto de 2025. Aerolíneas Argentinas se ubicó en segundo lugar, con 81,03%, aunque con un retroceso interanual de 8,39 puntos.

En tanto, Flybondi registró una puntualidad de 57,40%, con una mejora de 16,83 puntos frente al verano anterior.

Flybondi mejoró 17 puntos, pero sigue teniendo una puntualidad baja del 57%

El vuelo con mayor demora de la temporada habría sido el AR 1764, que unió Aeroparque con Posadas el 29 de enero y acumuló un retraso de 67 horas y 44 minutos, según el informe. Sin embargo, desde Aerolíneas Argentinas dijeron que la información no es correcta porque el vuelo se terminó cancelando.

Adventus releva la performance de 41 aerolíneas que operan vuelos regulares en el país, a partir de la información publicada por los aeropuertos concesionados por Aeropuertos Argentina, London Supply y las terminales bajo gestión estatal. El informe considera puntual a un vuelo que arriba dentro de los 15 minutos respecto de la hora programada.

Cabe recordar que en septiembre de 2024, como parte del proceso de desregulación aérea, el Gobierno eliminó el ranking de puntualidad que elaboraba la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Según argumentó entonces el oficialismo, se trataba de un “procedimiento ineficaz que no impactaba en la mejora del servicio y solo aumentaba los trámites burocráticos para las empresas”.

Desde el Ejecutivo también señalaron que ya existían compañías y organismos que realizan el seguimiento de vuelos a nivel global y elaboran informes de puntualidad, por lo que consideraron innecesario destinar recursos estatales a esa tarea.