La recaudación impositiva de febrero tuvo una caída real de 9,7%

Afectada nuevamente por menores ingresos derivados del comercio exterior, la recaudación impositiva registró un resultado negativo en febrero. Según cifras oficiales, ascendió a $16.231.830 millones, lo que nominalmente significó una suba interanual de 20,1%, pero en términos reales –es decir, descontada la inflación– representó una caída de 9,7%.

El dato fue informado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que explicó en su informe que la recaudación del segundo mes del año fue incidida negativamente por la desaceleración de las importaciones, por la alta base de comparación a causa del fuerte crecimiento que tuvieron las cantidades importadas en los primeros meses del año anterior. “A esto se suma la suspensión de los certificados de exclusión que regía en febrero 2025 y menos días hábiles de recaudación en comparación con ese año”, se agregó.

Además, otro de los aspectos que impactó en la menor recaudación por comercio exterior fue la reducción de las alícuotas de Derechos de Exportación, especialmente para soja, trigo y maíz, en relación a las vigentes en febrero 2025.

El economista Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fisca (Iaraf), comentó que la baja de 9,7% es la séptima caída interanual consecutiva de la recaudación tributaria nacional total. El especialista aclaró que elaboró su cálculo de la variación real de lo recaudado bajo el supuesto de una inflación mensual de 2,8% –el Indec publicará el IPC de febrero el jueves 12 del actual–.

Según Argañaraz, la recaudación que más cayó fue la de derechos de exportación, que tuvo una baja de 39,6% real interanual y fue incidido negativamente por la eliminación de carga tributaria al sector agropecuario. “Le siguió derechos de importación con una disminución real interanual del 26,7% e impuesto internos con una baja del 16,5%”, agregó.

El único tributo que aumentó su recaudación fue el impuesto a los combustibles, con una suba del 18,8%. “El principal impuesto, el IVA neto de devoluciones y reintegros, cayó 13,6% en términos reales respecto a febrero de 2025. Incidió negativamente la restitución de los certificados de exclusión de la percepción aduanera del impuesto y un menor nivel de importaciones. El impacto fue significativo, ya que la recaudación de IVA proveniente de aduanas cayó 37% real interanual”, precisó Argañaraz.

Según el trabajo del Iaraf, el segundo tributo de mayor importancia relativa, aportes y contribuciones de la seguridad social, tuvo una disminución de 5% real interanual. “Entre los factores explicativos se destacan el comportamiento del salario real y de la cantidad de empleo formal”, se analizó en el informe.

El economista Gabriel Caamaño, director de la consultora Outlier, remarcó el magro resultado de lo recaudado. En su cuenta de la red social X, escribió: “Una lagrima la recaudación tributaria de febrero 2026, cae más de 9% anual deflactada por IPC (febrero +2,8% mensual). Derechos de exportación y aranceles a las importaciones entre los peores desempeños (caídas nominales), lo que hace que la porción de los ingresos tributarios nacionales se lleve la peor parte”.

Caamaño agregó: “IVA -14,4% real anual, con IVA DGI en -3,3% real anual anual. Seguridad Social -5% real anual. PD: No es buen proxy de actividad en soledad porque siempre hay que recordar que alícuotas y bases cambian todo el tiempo y además en buena parte en febrero se recaudaron impuestos devengados en períodos distintos a dicho mes”.

Bimestre negativo

Al analizar los resultados del primer bimestre del año, Argañaraz señaló que la recaudación tributaria nacional tuvo una caída un 8,7% real interanual. “Si se excluyera del cálculo la recaudación por tributos vinculados al comercio exterior, la baja habría sido del 7%”, agregó el especialista.

En los primeros dos meses del año, la recaudación de mayor caída fue la de derechos de exportación (-40,2%), seguida por la de derechos de importación (-19,6%) y la de Internos coparticipados (-17,6%). “El único tributo con aumento de recaudación habría sido el impuesto a los combustibles (8,8%)”, se especificó en el informe del Iaraf.

El principal impuesto, el IVA neto de devoluciones y reintegros, registró una baja de recaudación del 12,5% en términos reales, respecto al primer bimestre de febrero de 2025. “Según la información provista por ARCA, incidió negativamente la restitución de los certificados de exclusión de la percepción aduanera del impuesto, un mayor nivel de acogimiento a planes de pago y un menor nivel de importaciones”, explicó Argañaraz.