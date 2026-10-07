La importación de celulares creció un 746%, mientras que la producción de electrónica cayó casi 40%

La importación de celulares creció 746,6% interanual acumulado a agosto, mientras que la producción de electrónica cayó 39,7% en los primeros siete meses del año respecto del mismo período de 2025. El fuerte contraste entre el salto de las compras externas y el desplome de la fabricación local surge de un informe de Analytica elaborado sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El dato aparece en medio de una fuerte contracción de la industria manufacturera. En julio, el Índice de Producción Industrial (IPI) cayó 5% mensual y 4,9% interanual, mientras que en el acumulado de los primeros siete meses del año registró una baja de 2,6% frente al mismo período de 2025, según el Indec.

La electrónica fue uno de los sectores más castigados. En julio, la producción de equipos de informática, televisión y comunicaciones cayó 25,7% respecto de junio, acumula una baja de 44,6% desde diciembre y se ubica 60,1% por debajo de noviembre de 2023, según los cálculos de Analytica. El nivel de producción es comparable al del peor momento de la pandemia.

Dentro del rubro “otros equipos, aparatos e instrumentos”, que cayó 6,1% en julio, la electrónica aparece como la actividad más golpeada. Analytica señala que es, junto con los neumáticos, uno de los sectores más afectados y la “contracara más nítida de la apertura importadora”.

El crecimiento de las importaciones se produjo en un contexto de reducción de los aranceles para los celulares. En mayo de 2025, el Gobierno había reducido el arancel de importación de 16% a 8% y, desde el 15 de enero de 2026, lo eliminó por completo. La medida buscó reducir el costo de los equipos importados y aumentar la competencia en el mercado local.

Los datos analizados por Analytica muestran ahora el salto de las compras externas: las importaciones de smartphones crecieron 746,6% interanual acumulado a agosto. En paralelo, la producción de electrónica cayó 39,7% interanual acumulada a julio.

El impacto también se refleja en los resultados de las empresas. Según Analytica, Mirgor, dedicada al ensamble de productos electrónicos y representante de Samsung en la Argentina, informó en sus balances correspondientes al segundo trimestre una caída interanual de 70,2% en la producción de celulares y de 58,6% en las ventas. En televisores, la producción cayó 21,5%.

La contracción de la actividad electrónica también tiene su correlato en el mercado laboral de Tierra del Fuego, donde el sector tiene un peso relevante. Desde noviembre de 2023 el empleo privado registrado cayó 17,9%, la mayor contracción en términos relativos entre las provincias, y se encuentra en niveles comparables a los de abril de 2020, durante el peor momento de la pandemia.

La situación de la electrónica se inscribe en una caída más amplia de la industria. En el acumulado de los primeros siete meses del año, las mayores bajas interanuales correspondieron a productos textiles (-22,6%), maquinaria y equipo (-20,4%), otros equipos, aparatos e instrumentos (-19,1%), prendas de vestir, cuero y calzado (-14,4%) y el complejo automotriz (-10,6%), según Analytica.

Si la comparación se hace contra el promedio histórico de 2016-2023, el deterioro de la electrónica también es marcado. La producción de “otros equipos, aparatos e instrumentos” se encuentra 32,9% por debajo de ese promedio y, dentro de ese grupo, la electrónica registra una caída de 55,4%.

El panorama, sin embargo, no es uniforme para toda la industria. El único sector que creció en julio fue la refinación de petróleo, con una suba mensual de 1,7%, mientras que la molienda de oleaginosas acumula una mejora de 7% desde diciembre y se encuentra 75,2% por encima de noviembre de 2023, impulsada por la cosecha récord.