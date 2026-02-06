La industria creció 1,6% en 2025, con sectores que seguirán golpeados en 2026

En medio de la preocupación del empresariado argentino por la competencia que implica la apertura de las importaciones, se conoció que la industria cerró 2025 con un avance de apenas 1,6%. El dato resulta magro si se considera que gran parte del crecimiento se explica por la baja base de comparación que dejó 2024 y porque los sectores favorecidos por el actual modelo lograron compensar la caída de aquellos menos beneficiados.

La cifra fue publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en su Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPIM). En el mismo informe, el organismo indicó que en diciembre la actividad industrial cayó 3,9% respecto de igual mes de 2024 y registró, además, una leve baja de 0,1% frente a noviembre.

El Indec también señaló que 10 de las 16 divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales. Entre las más pronunciadas se destacaron Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes (-21,6%); Prendas de vestir, cuero y calzado (-16,7%); Maquinaria y equipo (-14,8%); Productos de caucho y plástico (-18,3%) y Productos textiles (-25,7%). Entre los que crecieron, se destacan Minerales no metálicos y metálicas básicas (+4,4); Madera, papel, edición e impresión (+4,6%); Alimentos, bebidas y tabaco (+ 0,7%), y Refinación de petróleo (+4%).

El débil desempeño industrial y la delicada situación de varios sectores se dan en un contexto en el que, como publicó LA NACION esta semana, datos públicos y privados muestran que la contracción del empleo formal se concentró en la industria y en ramas ligadas al mercado interno. Esto implicó la pérdida de 180.000 puestos registrados privados durante el gobierno de Javier Milei.

Pese a las críticas del sector empresario, el Gobierno continúa defendiendo con firmeza la apertura comercial. Este miércoles, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, publicó un extenso mensaje en la red social X en el que rechazó los reclamos empresariales –que pedían “nivelar la cancha” antes de liberalizar importaciones– y remarcó que el esquema actual “no tiene efecto sobre el empleo”.

Más allá de las controversias, es evidente la enorme heterogeneidad dentro del entramado productivo local, en el marco de un modelo que exhibe claros ganadores y perdedores. Así lo explicó Florencia Iragui, economista de la consultora LCG: “Como venimos marcando hace tiempo, el comportamiento es dispar según el sector. Mientras alimentos o minerales no metálicos crecieron 2,1% y 2,9% anual acumulado, el textil o los productos de metal, maquinaria y equipo cayeron en el mismo período un 5,4% y 1,5%, respectivamente”.

Según Iragui, distintas políticas implementadas en los últimos años beneficiaron de manera desigual a los sectores. “Por ejemplo, la apertura comercial con mayores importaciones afectó directamente al sector textil, que cayó un 25% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025”, agregó.

La economista remarcó que, en términos de actividad, la industria cerró 2025 mejor que 2024, aunque advirtió que “el nivel sigue siendo inferior al heredado en 2023, por lo que la mejora de 2025 representa apenas una recuperación parcial de la fuerte caída del año previo”.

Con foco en el dato mensual desestacionalizado, Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, sostuvo que la caída de 0,1% esconde una marcada diversidad sectorial. “Hay sectores que bajaron y otros que subieron. La gran mayoría cayó. Los que crecieron fueron impresión, químicos, textiles, gráficos y minerales no metálicos. Los que retrocedieron fueron refinería, alimentos, tabaco, mecánica y maquinaria”, detalló.

Para Tiscornia, es evidente que se atraviesa un cambio de paradigma en el que no todos los sectores evolucionan de la misma manera. “Ahora bien, cuando se mira con perspectiva, se observa que ramas como alimentos, tabaco, refinería, metálica y maquinaria acumulan ya varios meses de caída”, agregó.

Sebastián Menescaldi, economista de la consultora Eco Go, consideró que la industria fue una de las más perjudicadas por el cambio de modelo económico. “Tuvo una caída muy importante en 2024 y luego, ya sea por la mayor competencia o por otros factores, la recuperación quedó muy por debajo del promedio de la economía. Hoy está por debajo del nivel de 2023”, explicó.

Para Paloma Quadrana, economista de la consultora Abeceb, 2025 cerró como un año de transformación para la industria, con desafíos en términos de competitividad y una reconfiguración de los negocios. “Con la suba de 1,6% en el acumulado del año, tras la caída de 9,5% interanual en 2024, se se ubica como el nivel más bajo desde 2019 (a excepción de la pandemia), quedando muy lejos del máximo alcanzado en 2011 (-18,1%)”, afirmó.

La economista de Abeceb, recordó que algunos sectores comenzaron el año al alza apalancados en el mercado interno, “pero en la segunda parte del año una demanda un poco más débil y la mayor disponibilidad de productos importados limitó el crecimiento”. Y detalló: “Este es el caso de productos textiles (-7,8%) y prendas de vestir (-4,9%), que se vieron altamente desafiados en un mercado más competitivo. También el de la producción automotriz (+0,2%) que cerró el año con un nivel similar de producción a 2024, en un contexto de menor participación de autos nacionales en un mercado que creció fuertemente”.

Lo que viene

Según las proyecciones de los economistas consultados, este año no parecería traer grandes cambios para los sectores ubicados hoy entre los perdedores. Menescaldi sostuvo que el resultado de las elecciones legislativas de octubre pasado confirmó la continuidad del rumbo económico elegido por el Gobierno.

“Creo que el resultado electoral fue un golpe de gracia para muchos rubros. El empresario que venía sosteniendo la empresa o poniendo plata todos los meses esperando la elección, ahora tiene la confirmación de que se profundizará el modelo de mayor apertura económica, de que quedará más dependiente del crédito y tendrá que ajustar aún más sus costos”, afirmó.

Menescaldi proyecta un 2026 con sectores que seguirán reduciéndose y otros con mejores perspectivas. “Lo relacionado con la alimentación, la ganadería y los minerales puede tener un escenario más favorable”, destacó.

Iragui, en tanto, consideró que, con menor incertidumbre, una posible recuperación del crédito y el esquema de bandas cambiarias ajustadas por inflación –que pone cierto freno al atraso cambiario– la industria podría tener un panorama algo mejor en el año en curso. Aunque advirtió: “Hay que tener en cuenta la apertura comercial, que será un rival importante para la industria, especialmente en algunos sectores”.

Quadrana opinó que el proceso que se abre de ahora en más no es meramente cíclico, sino estructural. “La industria transita una etapa de reconversión donde la estrategia deja de ser defensiva –centrada en cobertura cambiaria o protección– para enfocarse en competitividad sistémica. Esto implica redefinir propuestas de valor, competir por productividad y eficiencia, e integrarse en cadenas regionales, especialmente en el ámbito de Latinoamérica", concluyó.