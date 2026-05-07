La industria creció 3,2% en marzo frente al mes anterior, mientras que la construcción se expandió 4,7%, según el Indec

La industria y la construcción mantienen el comportamiento oscilante que exhiben desde hace un año. Luego de haber caído en febrero 4% y 1,3%, respectivamente, registraron en marzo crecimientos de 3,2% y 4,7%, en la comparación con el mes previo.

Estos datos fueron publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que también informó que en la medición interanual la industria avanzó 5% y la construcción 12,7%. En el acumulado del año la actividad manufacturera registra una caída de 2,3% y las obras muestran un incremento de 3,9%.

En lo que respecta a la industria, diez de sus dieciséis divisiones relevadas presentaron subas interanuales. Entre las principales, se destacaron Alimentos y bebidas, con 7,9%; Sustancias y productos químicos, con 15,9%; Madera, papel, edición e impresión, con 12,8%; Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear, con 13,5%, y Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes, con 7,6%.

Una planta donde se fabrican automóviles, en Córdoba Maximiliano Amena

Por otra parte, mostraron disminuciones las divisiones de Industrias metálicas básicas, con -10,1%; Maquinaria y equipo, con -11,3%; Productos textiles, con -23,3%; Prendas de vestir, cuero y calzado, con -8,9%; Productos de caucho y plástico, con -2,4%, y Otros equipos, aparatos e instrumentos, con -0,5%.

El economista Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, comentó que los resultados muestran recuperación en industria y construcción tras la caída de febrero, aunque con mucha volatilidad y diferencias entre sectores. “En general, la industria volvió a niveles de enero y la construcción alcanzó su punto más alto desde diciembre de 2023. Sin embargo, no sacaría grandes conclusiones aún, ya que estos movimientos reflejan la volatilidad típica de los primeros meses del año”, señaló.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el dato y escribió en su cuenta de la red social X: “8 de las 9 categorías que componen el índice registraron crecimiento en términos desestacionalizados en el mes, destacándose Automotores y otros equipos de transporte (+10,1% m/m), Minerales no metálicos y metálicas básicas (+7% m/m), Muebles y otras industrias manufactureras (+3,2% m/m) y Alimentos, bebidas y tabaco (+3,2% m/m)”.

Caputo también se refirió al resultado de la construcción, y escribió: “El Indicador Sintético de Actividad de la Construcción (ISAC) registró en marzo un crecimiento mensual de 4,7% en la serie desestacionalizada y 12,7% en la comparación con igual mes de 2025. En el primer trimestre el ISAC acumuló una expansión de 3,9% en relación a igual período del año pasado”.

Para el economista Sebastián Menescaldi, de la consultora EcoGo, en marzo, tanto industria como construcción mostraron una fuerte recuperación mensual, superando niveles previos y normalizando la actividad tras un marzo anterior muy malo. “Los datos son provisorios, pero reflejan una mejora importante, especialmente en construcción, que alcanzó su mayor nivel desde la crisis de 2024, y en industria, con el mejor dato en 9 meses”, subrayó.

Según Menescaldi, la recuperación es generalizada, aunque persiste debilidad en sectores sustitutos de importaciones, como textil, calzado y maquinaria, que siguen afectados por la competencia externa.

Por su parte, el economista Federico Gonzalez Rouco, de la consultora Empiria, opinó que marzo fue un excelente mes para la construcción, con el nivel desestacionalizado más alto desde principios de 2024 y un crecimiento trimestral del 13%. “Aunque el indicador es volátil, si la tendencia se mantiene en abril, podría romperse el estancamiento de 15 meses, lo cual sería muy positivo”. Y agregó: “También es muy positivo el dato de industria”.

En el caso específico de las obras, el economista Gustavo Vallejo, jefe del Departamento de Estadísticas del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric), dijo que, tal como se preveía hace un mes con el dato anticipado para marzo de los despachos de cemento a nivel nacional (+11,6%), esta importante recuperación interanual se reflejó en la evolución del nivel general del ISAC, dejando atrás la caída estacional que es propia del período estival y también el amesetamiento previo a las elecciones de 2025.

Asimismo, Vallejo agregó que es importante destacar también que son otros los insumos que están traccionando la actividad, especialmente las obras petroleras que se reflejan en el rubro “resto de insumos” y que arrojan en marzo un incremento del 13,7% interanual y para el primer trimestre de 2026 un aumento acumulado del 27,1%.