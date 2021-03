Industria y construcción: sectores clave volvieron a mostrar mejoras en enero

Como fieles representantes del segmento de la economía nacional que, tras la cuarentena más estricta de comienzos de 2020, empezó a reaccionar con mayor rapidez, la construcción y la industria -apuestas del Gobierno en un año de elecciones intermedias- volvieron a mostrar un avance en enero.

En el primer mes del año, el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) avanzó 4,4% en la medida interanual y subió 1,7% en el número mensual desestacionalizado, mientras que Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) mostró un crecimiento de 23,3% en un año y de 4,4% en un mes.

Desde mayo, la manufactura creció mensualmente. Sólo frenó en dos meses; agosto y octubre, el período en el que más jugó la volatilidad del tipo de cambio. En tanto, la construcción -un férreo impulso, a su vez, de varios subsectores de las manufacturas que son proveedoras- crece desde agosto pasado justamente impulsado por la brecha cambiaria y el bajo valor del metro cuadrado al blue.

La industria y la construcción, por el impacto en el mercado laboral que generan, son la apuesta presidencial. “Nuestro sector industrial viene teniendo una recuperación notable. El último diciembre de 2020 estaba un 4,5% por encima del mismo mes de 2019. La construcción creció en el mismo período el 6,3% y el comercio 10,7%”, dijo Alberto Fernández en su discurso ante el Congreso el lunes pasado.

“En enero de 2021 se consolidó esa tendencia. Esto impacta en el empleo formal. La industria ya recuperó todos los empleos perdidos por la pandemia y ya estamos por encima de diciembre de 2019″, agregó.

“Las medidas adoptadas durante la crisis sanitaria nos ayudaron a preservar las capacidades de la economía. Hoy, aún en pandemia, nos estamos recuperando a paso firme”, dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán, en su cuenta de Twitter.

Apenas conocidos los datos oficiales producidos por el Indec, desde el Ministerio de Economía, destacaron que las obras tuvieron la tercera suba consecutiva interanual, tras 26 meses de caída y que el ISAC tuvo un aumento 28% mayor al nivel pre-covid de febrero de 2020 (pese a que los puestos de trabajo siguen muy por debajo). En enero, crecieron en términos interanuales los despachos de 12 de los 13 insumos relevados. La demanda de insumos de la construcción estuvo liderada por el crecimiento en los despachos de Pisos y revestimientos cerámicos (51% interanual), Ladrillos huecos (44,1%) y Asfalto (35,8%). El único insumo que cayó fue Yeso (-3,3% interanual).

“Repasamos el estado de la actividad en nuestro sector, cómo viene la recuperación luego de un año tan difícil como el 2020 y nos concentramos en uno de los desafíos que tenemos para consolidar esa recuperación como es el normal abastecimiento de materiales para la construcción a precios razonables”, dijo hoy Iván Szczech, presidente de la Cámara de la Construcción (Camarco), que esta mañana estuvo reunido con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en la mesa de precios y salarios del sector.

Por efecto de la tensión cambiaria, cuyo pico se registró en septiembre pasado, los precios de los insumos de la construcción subieron fuertemente gracias a una demanda exacerbada por la expectativa de devaluación y el aprovechamiento de la brecha cambiaria para construir. A su vez, una gran parte de la industria -proveedora de esos insumos- no trabajaba al 100% por los protocolos Covid. La Secretaría de Comercio Interior intimó a fin de año a las empresas del sector por desabastecimiento.

En la industria, se destacó la suba del subsector de Minerales no metálicos (31,5% interanual) arrastrado por el avance de la construcción. También se dispararon Maquinaria y Equipo (31,2%) y la Molienda de oleaginosas gracias a la normalización del de la actividad de la industria aceitera tras el paro. En enero crecieron 10 de los 16 rubros relevados. Se destacaron además las alzas de Vehículos automotores (16,5%), industrias Metálicas básicas (16,2%) , caucho y plástico (14,6%). Además volvió a expandirse el sector de Alimentos y bebidas, que aumentó 1% interanual tras la caída de diciembre.

Los rubros que cayeron, por otro parte, fueron Productos de tabaco (-18,4%), Otro equipo de transporte (-9,2%), Refinación de petróleo (-8,5%), Prendas de vestir (-7,7%), Muebles y colchones (-7%) y Químicos (-1,7%), según el Indec.

El año electoral

“De cara a 2021, el panorama es alentador”, escribió Kulfas en un hilo de tuits en el que repasó las medidas que el Gobierno había tomado para alentar la industria y la construcción. “Estimamos un crecimiento interanual del primer bimestre del 2%, en febrero no se repetirá el 4,5% de enero, ya que en este año hubo más paradas de planta por vacaciones en febrero que en enero, y una mejora mes a mes”, aclaró.

“Las expectativas empresarias también dan cuenta de este panorama. De acuerdo al Indec, tanto en la industria como en la construcción, son más las empresas que prevén contratar trabajadores en los próximos tres meses que las que prevén achicar su nómina”, estimó el ministro de Desarrollo Productivo.

“La industria y construcción ya operan en niveles superiores a los de 2019″, afirmó la economista de la consultora privada LCG, Julia Segoviano. “La industria aceleró la suba contra diciembre y al interior le volvió a ir bien en términos anuales a la industria automotriz, consolidando la recuperación. No todos los sectores se recuperan a la misma velocidad. El impulso de enero vino dado por algunos sectores como autos, siderurgia y productos minerales. Estos dos últimos tienen bastante demanda del sector construcción, por el acero, hierro, cerámica y cemento; así que los buenos resultados en construcción se trasladan también a estos sectores a través de mayor demanda”, indicó la economista.

“El IPI volvió a acelerar su crecimiento mensual en enero y continua en valores positivos interanuales evidenciando que la industria sigue en el buen camino”, dijeron desde la consultora Empiria. “Solo dos de los nueve sectores industriales mostraron bajas interanuales (textiles y muebles), en tanto que algunos sectores como el automotriz, productos metálicos y minerales mostraron alzas por encima del 10% interanual. Los primeros datos de febrero referido al sector automotriz no fueron buenos, con una caída del 17% interanual. Se esperaría que la industria pueda seguir por el buen sendero, en tanto no tenga restricciones a importar insumos y el consumo no desacelere, para lo que es importante que la inflación mensual baje”.