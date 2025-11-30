La inflación cerraría el año en torno al 31%, la variación más baja desde 2017

El Gobierno podría cerrar este año con un avance significativo en una de sus principales promesas de campaña: la reducción de la inflación. Al menos así lo proyectan economistas consultados por LA NACION, que estiman que la suba de precios de noviembre se ubicará entre 2,3% y 2,5%, mientras que la inflación acumulada de 2025 no superaría el 31%. De confirmarse, sería la cifra más baja desde el 24,8% registrado en 2017.

La principal dificultad para perforar el 2% mensual en noviembre, coinciden los analistas, es el fuerte incremento del rubro alimentos –particularmente la carne– y los ajustes aplicados en precios regulados, como las tarifas de gas, electricidad y transporte. Aun así, consideran que el dato resultaría positivo y que el desafío será sostener la trayectoria descendente en 2026 para cerrar ese año con una inflación inferior al 20%.

Sebastián Menescaldi, economista de la consultora EcoGo, calculó que la inflación de noviembre rondará el 2,4%. “Hubo un aumento importante en alimentos, impulsado por las carnes, y también subieron varios precios regulados, como la luz y el transporte. En este último caso hubo ajustes tanto provinciales como nacionales, además del alza de los combustibles. Esos factores explican gran parte de la presión inflacionaria del mes”, señaló.

Menescaldi destacó además que, aunque en los últimos meses no se logró volver a perforar el 2% –algo que tampoco prevé para diciembre–, el año terminará con un nivel moderado. “Nuestra proyección indica que la inflación cerrará 2025 en torno al 31%, lo que marcaría el registro más bajo desde 2017. Desde 2018 en adelante, la inflación siempre estuvo por encima de estos valores. Es un muy buen track record el que ha conseguido Milei”, afirmó.

Hay que recordar que este año solo en cuatro meses el índice de precios al consumidor (IPC) se ubicó por debajo del 2%: en mayo, con 1,5%; en junio, con 1,6%; en julio, con 1,9%, y en agosto, también con 1,9%.

Por su parte, Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso, proyecta un número similar para noviembre: 2,4%, “con alguna aceleración”. Según explicó, “estas décimas por encima del 2% que vemos desde septiembre se deben, fundamentalmente, a la depreciación del peso desde mediados de año, que seguirá impactando en los próximos meses”. A pesar de eso, sostuvo que la inflación anual será la más baja desde 2017 y pronosticó que, con una mayor estabilidad cambiaria, podría ubicarse en torno del 16% en 2026.

En la misma línea, Lorenzo Sigaut Gravina, economista de la consultora Equilibra, anticipó que la inflación de noviembre será igual o superior al 2,3% registrado en octubre. “La variación está impulsada por una fuerte suba de la carne, sobre todo la vacuna, y por algunos precios regulados que ajustaron significativamente tras las elecciones”, explicó. Para el cierre del año, proyecta una inflación apenas por encima del 30%.

Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, también relevó una inflación del 2,4% en noviembre. “El aumento de la carne está complicando mucho y también va a afectar el índice de diciembre. Es un ítem que pesa mucho y explica gran parte de la aceleración del mes”, indicó.

Según agregó Tiscronia, el dato del último mes del año dependerá en gran medida de la evolución que tenga, precisamente, la carne. “En la última semana de noviembre su precio se calmó, pero habrá que seguirlo de cerca. Si se modera, diciembre podría ser ligeramente menor al 2,4%”, afirmó. Para el cierre de 2025, la consultora prevé una inflación cercana al 30%.

Por su parte, la consultora Analytica proyecta un IPC del 2,3% para noviembre y un leve descenso en diciembre, que permitiría cerrar el año en torno al 30%. Su director, Claudio Caprarulo, consideró que se trata de un dato alentador. “Sobre todo si se toma en cuenta que fue un año muy complejo en el frente cambiario y financiero, que derivó en un nuevo acuerdo con el FMI y en asistencia del Tesoro de Estados Unidos”, señaló.

Caprarulo destacó que el proceso de desaceleración “consolida una variación anual en diciembre que será la más baja de los últimos siete años y que retorna así al promedio de 2010-2017”. De cara a lo que viene, advirtió: “El desafío es sostener la desinflación dentro de un régimen macroeconómico más sostenible también en términos sociales”.

La economista Florencia Iragui, de la consultora LCG, estimó que el IPC de noviembre será de 2,3%, con aceleración en alimentos y bebidas. “La inflación mensual promedio de las últimas cuatro semanas de ese rubro es del 3,3% en nuestro relevamiento, con lo que aportaría 0,9 puntos porcentuales al índice del mes. Y los ya recurrentes incrementos de regulados sumarían casi medio punto porcentual más a la inflación mensual”, añadió.

Para diciembre, Iragui vislumbra un IPC en 2,5%. “El último mes del año se caracteriza por una mayor presión inflacionaria debido a la estacionalidad por el cobro del aguinaldo y el consumo propio de las fiestas. De esta manera, el año cerraría con una fuerte desaceleración de la inflación pasando de 117,8% a 30,9% anual de 2024 a 2025. Esta sería la menor inflación anual desde 2017″, enfatizó la economista.

No lejos de esas previsiones se ubicó el relevamiento de Empiria. Mateo Borenstein, economista de esa consultora, refirió que se espera una inflación de 2,3% para noviembre y de 30% para el cierre del año. “La variación interanual será la más baja desde diciembre de 2017″, remarcó, al igual que sus colegas.

Además, Borenstein subrayó que la baja de la inflación seguirá el año próximo. “La disciplina fiscal, el apretón monetario y la apertura económica son anclas que disciplinan precios y expectativas inflacionarias. Para 2026, el Gobierno tendrá el desafío de elegir: mayor crecimiento económico y una menor desinflación, o un crecimiento más lento de la economía, pero una caída más rápida de precios”, concluyó.