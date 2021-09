La inflación de agosto fue 2,5% y logró perforar el piso de 3% después de un año

Gracias a un dólar y a tarifas de servicios pisados en medio de un proceso electoral, la inflación de agosto fue 2,5%, un dato menor al esperado por el mercado, y perforó luego de un año el elevado piso del 3% en el que se mantenía desde septiembre de 2020.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec acumuló un alza de 32,3% en un año, una variación que supera por algunos puntos el 29% fijado por Martín Guzmán en el presupuesto 2021. En las próximas horas, el ministro de Economía tiene pensado hacer pública su meta inflacionaria para 2022 enviando el proyecto de presupuesto al Congreso de la Nación.

En doce meses, la inflación muestra un alza de 51,1%, mientras que la inflación núcleo -que no tiene en cuenta precios regulados ni estacionales- mostró una suba de 3,1% en agosto. Este dato, el de los precios libres, no varió ni una décima con relación al que se registró en julio pasado, una situación que fue remarcada por todos los analistas privados consultados y que anticipa la difícil tarea de quebrar la inercia inflacionaria, más allá de las “ayudas estacionales”. El capítulo de Alimentos y bebidas -el rubro más sensible del IPC- aumentó 1,5% (el mes pasado había sido 3,4%).

Las subas más significativas en el mes se dieron en el rubro Salud y Educación. Ambos mostraron una variación de 4,2% en el mes. Recreación y cultura subió 3,7%, mientras que Prendas de vestir y calzado avanzó 3,4%.

En un informe divulgado hoy, LatinFocus estimó una inflación de 49% en 2022 y de 42,7% en 2023. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) previó para este año un alza de 48,4%, y para el que viene, de 43,1%. Esta última medida fue aumentando en los últimos meses en base al fuerte incremento de la emisión monetaria del Gobierno, que generó una bola de deuda remunerada (leliqs y pases) en la entidad monetaria que superó los $4 billones.

“La inflación está bajando. Tuvimos un shock muy fuerte sobre todo en marzo y de ahí mes a mes fue cayendo la inflación, hoy vamos a conocer los datos del mes de agosto, pero los indicadores previos nos muestran que también se ha reducido y estamos realmente convergiendo a un nivel de inflación más cerca del 2% por mes”, dijo el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, hoy en declaraciones radiales tras la derrota en las PASO del fin de semana.

El Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas Silvana Colombo - LA NACION

“Estamos viendo una recuperación del salario, con un escenario de caída de la inflación”, agregó el funcionario encargado de la producción y completó: “El salario real empieza a ganarle mes a mes a la inflación. Hay un sector que empieza a recuperar capacidad adquisitiva. Y luego están otros sectores donde queremos hacer refuerzos que tiene que ver con los sectores donde no llegó la recuperación en el empleo o estar en actividades informales. Ahí es donde estamos trabajando en generar medidas para acelerar la recuperación de los ingresos y que esta reactivación que está en curso le llegue a todos los sectores”.

En los primeros seis meses del año, los salarios tuvieron un aumento promedio de 22,8%, mientras que la inflación acumuló 25,3%. Pero eso habría comenzado a cambiar con las reaperturas de paritarias. En julio, el Ripte mostraba un alza de 4,4%, según recalcó el Ministerio de Trabajo. Ese mes, el alza de precios del Indec fue de 3%.

Apenas conocido el dato oficial, el Ministerio de Economía celebró el número, pese a ser un nivel alto aún. “La inflación de agosto continúa la tendencia en baja que se viene registrando desde abril y rompe la barrera del 3% del mes anterior. Se registró en agosto 2,5%, siendo el menor registro desde agosto 2020″, afirmó Hacienda.

“Alimentos y Bebidas se redujo marcadamente, pasando del 3,4% en julio a 1,5% en agosto. Con desaceleraciones en la mayoría de los rubros, se destaca la caída de Verduras y la estabilidad de Carnes”, destacaron cerca de Guzmán. “También bajaron los Regulados a 1,1% en agosto, el valor más bajo de los últimos doce meses”, cerraron.

La mirada de los economistas

“Es un dato más bajo que el esperado”, dijo a este medio el economista de Empiria Juan Ignacio Paolicchi. “Probablemente impulsado por la desaceleración del tipo de cambio, que en algún momento iba a empezar a hacer efecto, que se suma a un profundo atraso de ciertos precios relativos [tarifas]”, explicó.

“Hubo una significativa desaceleración en Alimentos, que venía siendo uno de los factores que impulsaba la inflación hacia el alza. Septiembre luce ser un mes donde la inflación va a ser un poco más alta que agosto, por paritarias y algunos efectos de segunda ronda. No hay que perder de vista el componente estacional de esto: si miramos la núcleo, sigue estando por arriba del 3%, lo cual sigue siendo muy alta”, alertó.

“Tal como era previsto, quebró el piso del 3% y dio algo mas bajo que el previsto por el mercado”, señaló Soledad Pérez Duhalde, economista de Abeceb, que remarcó además el menor avance de los alimentos. El 3,1% de la núcleo sigue siendo una advertencia. Sigue dando muy alta; este mes te ayudaron los estacionales”, dijo la economista que, luego del resultado de las PASO ve muy difícil que pueda quebrarse la inercia inflacionaria en un escenario futuro.

“Entre los rubros que más crecieron en el último año se encuentran Prendas de Vestir y Calzado (63,6% interanual y 3,4% en el mes), Transporte (62,3% y 2,4%), Salud (57,1% y 4,2%), Alimentos y Bebidas no alcohólicas (53,4% y 1,5%). En el otro extremo, los servicios públicos son los que menos aumentaron sus precios”, precisó Nadín Argañaraz, director del Iaraf. “En efecto, crecieron alrededor de la mitad de lo que crecieron vestimenta, transporte y alimentos”, dijo.

“Para una mejora del poder adquisitivo del salario es vital consolidar la baja de la tasa de inflación en los próximos meses, en un contexto de precios relativos que no profundicen distorsiones en el tiempo”, afirmó el economistas.

“El dato que sorprende por la magnitud de la baja”, dijo Matías De Luca, analista de LCG. “No obstante, la inflación núcleo replicó el resultado de julio y anotó un 3,1% de aumento, lo que se traduce once meses consecutivos en que no baja del 3% mensual. Esto denota que el ritmo general de aumento de los precios no cesa, lo que se constata al observar hacia el interior del índice. Salvo Alimentos y bebidas, Vivienda, energía y Transporte, el resto de los rubros tuvieron aumentos por encima del 3%”, agregó.

“En este sentido, el atraso significativo en el tipo de cambio y las tarifas ayudó a moderar el aumento de los precios de esos sectores, los cuales en conjunto representan casi el 50% del IPC, explicando la divergencia entre el índice general y la inflación núcleo. Para fin de año esperamos una inflación cercana al 50%, la cual no desaceleraría mucho hacia 2022 a raíz de ajustes de precios relativos que se están postergando de cara a los comicios de noviembre; aunque quedará sujeto a las eventuales medidas que tome el gabinete económico”, cerró.

