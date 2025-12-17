La inflación mayorista de noviembre fue de 1,6% y volvió a ubicarse por debajo del IPC

Luego de haber mostrado una fuerte baja en octubre, la inflación mayorista tuvo una leve aceleración en noviembre y cerró en 1,6%. De todos modos, se trata de una cifra que, si bien es superior a la del mes previo, vuelve a ubicarse por debajo del índice de precios al consumidor (IPC), que fue de 2,5% para igual período.

Esta variación, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), fue consecuencia de la suba de 1,8% en los “Productos nacionales” y la baja de 0,6% en los “Productos importados” –dato clave, ya que este rubro está muy atado a los vaivenes del dólar–.

Además, los precios mayoristas también muestran un menor aumento que los minoristas en la medición interanual y en el acumulado del año. En el primer caso, su incremento fue de 24,3%, frente a un IPC de 31,4%, mientras que en el segundo caso, su alza fue de 23,2%, contra una inflación minorista de 27,9%.

Del informe oficial se desprende que, dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia positiva fueron “Productos agropecuarios”, con 0,51%; “Productos refinados del petróleo”, con 0,41%; “Alimentos y bebidas”, con 0,30%; y “Vehículos automotores, carrocerías y repuestos”, con 0,21%. En contraste, la división que tuvo la mayor incidencia negativa fue “Petróleo crudo y gas”, con una disminución de 0,55%.

La economista Florencia Iragui, de la consultora LCG, señaló que la leve aceleración de noviembre “se explicó por mayores aumentos en los productos manufacturados, sobre todo alimentos y bebidas que aumentaron un 2,6% mensual; productos de carnes que estuvieron en torno al 7% mensual, y productos refinados del petroleo, con un incremento del 3,8%”.

Con vistas al futuro inmediato, Iragui analizó que “si el tipo de cambio no presenta fuertes fluctuaciones, es posible que se descomprima un poco el índice de precios mayoristas respecto del período entre julio y septiembre, donde el dólar subió más de 2% todos los meses, y logre mantener variaciones en línea con las de octubre y noviembre, comenzando con 1%”.

En este sentido, Iragui proyectó: “Esperamos que la inflación mayorista cierre el año con una variación de precios en torno al 26% anual, más de 40 puntos porcentuales por debajo de lo que fue el cierre de diciembre 2024 (67% año contra año)”.

Por su parte, el economista Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica, comentó que en esta aceleración de la inflación mayorista se observa que, al igual que en la minorista, hubo un fuerte aumento en el precio de los productos cárnicos. “A su vez, la energía eléctrica también mostró una aceleración marcada”, agregó.

Para Caprarulo, el dato positivo es que el indice general se mantiene por debajo del 2% y que el precio de los importados volvió a caer. “En diciembre lo más relevante será ver si la suba del tipo de cambio y las nuevas expectativas por la modificación en el esquema de bandas cambiarias se traslada a los precios”, opinó el economista.

El economista Mateo Borenstein, de la consultora Empiria, dijo que el aumento de los precios mayoristas se debió principalmente al incremento de los productos manufacturados (2,3%). Además, puntualizó: “Los precios de los productos importados cayeron 0,6% debido a la baja del dólar en noviembre. Los productos primarios, también traccionaron el índice hacia abajo, al caer 0,3%, debido a caídas en los precios del petróleo y gas”.

Para diciembre –dato que se conocerá en enero–, Borenstein espera que los precios de los productos primarios continúen cayendo debido a la baja en los precios del crudo y de los productos agrícolas. “Por la estabilidad del dólar, los precios de los productos importados no deberían variar, pero el precio de los productos manufacturados debería seguir a la inflación”, concluyó el economista.