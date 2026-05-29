El SAC (Sueldo Anual Complementario), conocido popularmente como aguinaldo, representa un ingreso fundamental para los trabajadores registrados y los jubilados en la Argentina.

El método de cálculo del aguinaldo de junio Pixabay

Con la llegada de la mitad del año, surge la consulta sobre el calendario de pagos y la metodología de cálculo establecida por la Ley 23.041. Esta normativa regula el beneficio tanto para el sector privado como para la administración pública y las empresas del Estado.

Cuándo se paga el aguinaldo 2026: todo lo que hay que saber del sueldo anual complementario

La primera cuota del SAC coincide con el mes de junio. Según lo estipulado, el plazo máximo de pago es la última jornada laboral del sexto mes del año, que en 2026 cae el martes 30 de junio.

No obstante, la ley contempla un margen de maniobra para los empleadores, quienes disponen de un período de gracia de cuatro días hábiles posteriores a la fecha límite. Por este motivo, algunos empleados registrados reciben el dinero recién el lunes 6 de julio.

Este derecho alcanza exclusivamente a los trabajadores bajo relación de dependencia y a los beneficiarios del sistema previsional, tales como jubilados y pensionados.

Es importante mencionar que quedan excluidos de este esquema los trabajadores no registrados, los monotributistas y las personas que desempeñan tareas en la informalidad sin aportes al sistema de seguridad social.

Cómo saber cuánto se cobrará de aguinaldo en junio

En cuanto al cálculo del beneficio, la fórmula es precisa: cada medio aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida en el semestre correspondiente. En este caso puntual, el empleador toma como referencia el mejor sueldo bruto obtenido entre enero y junio de 2026.

Para los trabajadores que no cumplieron el semestre completo, la liquidación es proporcional al tiempo efectivo de prestación de servicios. La fórmula aplicada consiste en dividir el salario máximo por doce y multiplicar el resultado por la cantidad de meses trabajados.

Por ejemplo, si un empleado registró un sueldo máximo de 100.000 pesos y trabajó seis meses, el cálculo arroja un monto de 50.000 pesos. En caso de periodos inferiores, el empleador realiza la cuenta exacta sobre la base de la fecha de alta del trabajador en la empresa.

Lo que indica la Ley sobre el pago del aguinaldo Andrzej Rostek - Shutterstock

La normativa vigente busca garantizar la previsibilidad económica de los beneficiarios mediante este pago diferido.

Los trabajadores cuentan con la ley mencionada como respaldo legal principal para exigir la liquidación en los plazos fijados por el calendario oficial. Las empresas deben ajustarse a estas fechas bajo apercibimiento de posibles sanciones ante los organismos de control laboral.

La información oficial subraya que el cálculo siempre toma los ingresos brutos, sin descontar aportes o deducciones que afectan el salario neto final de bolsillo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA