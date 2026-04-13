La informalidad sigue en aumento: ya hay 9 millones de personas trabajando “en negro”

La informalidad sigue en alza en la Argentina. Según confirmó el Indec, el porcentaje de personas que trabajan “en negro” alcanzó el 43% de la población ocupada en el cuarto trimestre de 2025, mientras que en igual período de 2024 ese número era de 42%. Cuando asumió Javier Milei se ubicaba en 41,4%.

Hay que tener en cuenta que la medición del organismo estadístico se realizó en 31 aglomerados que comprende la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que tiene en consideración a 13,5 millones de personas ocupados –equivalente a una tasa de empleo de 45%–. En esos 31 aglomerados la informalidad abarca a 5,8 millones de ocupados informales, pero proyectado al total de la población alcanzaría a 9 millones de personas.

En un contexto de mercado de trabajo en el que el desempleo no se dispara, pero tampoco baja de manera considerable, comenzó a cobrar cada vez más protagonismo el empleo informal, tanto entre los asalariados como entre los cuentapropistas.

Así, la informalidad entre aquellos que tienen un salario llegó en el cuatro trimestre de 2025 a 36,3%, apenas por encima del 36,1% de igual período del año previo. Mientras tanto, entre los ocupados por cuenta propia, la informalidad subió un poco más en ese período: pasó de 62,4% al 63,3%.

El economista Santiago Casas, de EcoAnalytics, comentó que, si bien la cifra de informalidad del cuatro trimestre de 2025 representa una mejora de 0,3 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior, “el promedio de informalidad de 2025 se ubicó en 42,9%, es decir, 1,1 puntos porcentuales por encima del 41,8% registrado en 2024, año marcado por el fuerte ajuste inicial del Gobierno”.

Además, Casas señaló que “por ahora, la recuperación económica no está llegando al empleo de calidad”. Y agregó: “Los datos de la situación y evolución del trabajo registrado muestran que, más allá de la informalidad, la calidad del empleo formal se deterioró a fines de año”.

El Indec indicó también que de ese total de trabajadores informales 44,5% son mujeres y 41,8%, varones. Además, precisó que entre quienes tienen hasta 29 años, la informalidad llega a 58,4%; de 30 a 64, a 37,6%, y de 65 años y más, a 58%. De la misma manera, se detalló que, por rama de actividad, la mayor informalidad se da en el servicio doméstico (79%), seguido por la construcción (73,8%). Con menores porcentajes, en tanto, se encuentran Hoteles y Restaurantes (59,7%), Comercio (52,6%), Servicios Sociales y Salud (20,8%) y Enseñanza (14%).