La joven argentina que sorprende en el mundo de los negocios y ahora lidera un proyecto de Inteligencia Artificial

Camila Manera cumplió su primer sueño laboral con tan solo 21 años, cuando entró a trabajar al departamento creativo de Disney, mientras estudiaba diseño gráfico en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Su carrera, sin embargo, dio un vuelco durante esa etapa. Se capacitó por su cuenta en programación y se especializó en inteligencia artificial, lo que la motivó a cambiar de área dentro de la empresa de entretenimiento y a liderar un proyecto a nivel mundial.

Hace dos años dejó Disney para seguir otro sueño: trabajar en un emprendimiento más chico, pero con mucho potencial, vinculado al fútbol, que le permitió ir a Qatar durante un mes y ver a la selección argentina salir campeona del mundo.

Su experiencia laboral comenzó en Disney, en 2015, donde ingresó como creativa de arte. Al poco tiempo, sin embargo, comenzó a interesarse también por otro temas. “Me encantaba mucho la parte de programación, de código abierto, además de la parte creativa. Me metí en varios cursos, porque Disney daba la oportunidad de aprender en MIT [Massachusetts Institute of Technology] y en la Universidad de Stanford. Ahí empecé a estudiar sobre inteligencia artificial e inteligencia de datos”, cuenta sobre esos tiempos, mientras aprendía también de manera autodidacta con videos de YouTube.

Camila Manera, cofundadora y Chief Data Officer de Librodepases

“Luego hice un posgrado a la distancia en una universidad de la India sobre inteligencia artificial. La universidad tenía varios profesores que daban clase en el MIT. Viajé allá una semana a hacer un incentivo, que ofrecía como parte del posgrado, y me volví con la idea de que quería cambiarme a ese mundo e implementar la estrategia de datos en Disney”, agrega.

Así fue como, a los 25 años, tomó la iniciativa de enviarles varios mails a ejecutivos de altos cargos en Disney, con un proyecto para comenzar a incorporar la inteligencia artificial. “La vicepresidenta de Recursos Humanos regional me contestó que justo se estaba por armar un equipo de datos y me puso en contacto con quien iba a ser la presidente de esa línea. Disney estaba terminando la fusión con Fox. Me dieron un presupuesto y diseñé el proyecto”, dice.

En esa primera etapa eran solo Manera y la responsable de la nueva área de datos. En menos de tres años, el departamento creció hasta tener más de 30 personas. “Presentamos un proyecto para unificar todas las fuentes de datos que usaba Disney para la toma decisiones de negocio, agregando el concepto de storytelling, para que todos los equipos puedan acceder desde sus teléfonos en tiempo real y con una experiencia que los ayude a entender y procesar toda esa información. Hacíamos reuniones con aquellos que no estaban acostumbrados a ver datos, para que puedan procesarlos y saber más del negocio y de los consumidores de Disney”, explica.

El proyecto se implementó primero a nivel regional y después en todas partes del mundo, incluido Estados Unidos, Australia y Europa. En 2021, ganaron el premio de Inteligencia Artificial que da Disney a todos los proyectos de innovación a nivel mundial.

“En total estuve más de siete años en Disney, hasta los 28 años. Después de implementar ese proyecto de datos, me dio la sensación de que quería crear otra cosa y meterme en el mundo de las startups. Quería salir de la zona de confort”, dice.

Como siempre le gustó el fútbol -hincha de River-, pensó en involucrarse en algún emprendimiento relacionado con ese deporte. “Hablando con gente que estaba haciendo rondas de inversión, conocí a Juan Cruz Gotta, que es el CEO del Libro de Pases, una plataforma que conecta jugadores con agentes y clubes. Ellos no tenían desarrollado la parte de datos y me sumé al emprendimiento”, dice la actual Chief Data & Product Officer (directora de datos y producto).

“En la app mostramos a los jugadores en lo que nos gusta llamar 360 grados, no solo la destreza física y la salud, también sus redes sociales, sus habilidades blandas, si es buen líder, si resiste a la frustración, si estudió. Buscamos que el jugador tenga una oportunidad y firme un contrato profesional”, cuenta.

Con más de 31.000 seguidores en Instagram, Manera se volvió referente para quienes emprenden y quieren incorporar herramientas tecnológicas, como el análisis de datos. También es destacada su presencia en un rubro donde no hay muchas mujeres, por lo cual también la llaman para dar charlas, conferencias y hasta viajó a Nueva York a grabar un podcast.

“Mi paso por Disney me generó mucha exposición y me ayudó a trasmitir mis ideas. Tuve la suerte de estar en un montón de lugares, hablando de proyectos desarrollados con automatización e Inteligencia Artificial”, dice.

El año pasado la nombraron embajadora de Mujeres en Tecnología para Google, que tiene un programa que da soporte y organiza eventos gratuitos online y presencial para ayudar a mujeres de todo América Latina a tener su primer trabajo en tecnología. Para las que no están involucradas en el sector, les ofrece herramientas para cambiarse a ese rubro. “Me gusta ayudar a las mujeres a incursionar en la tecnología o darles recursos para ayudarlas a reconvertirse y recortar las brechas de género en la industria”, comenta.

El año pasado, la contactó la aerolínea Qatar Airways por Linkedin para dar una serie de charlas en dos eventos privados en Qatar, donde iban a estar varios CEO mundiales de empresas tales como Microsoft o Shell. “Como pago, pedí alojamiento en Qatar durante todo el mes del mundial, lo que me permitió trabajar desde allá y seguir a la selección”, dice.

Finalizado el mundial, viajó a Dubai, donde le entregaron un premio por su liderazgo en el campo tecnológico. Actualmente, además, está escribiendo un libro sobre inteligencia artificial.